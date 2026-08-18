Donald Trump vrea să extindă exploatarea forestieră din pădurile naționale. S-ar putea construi drumuri pe 18 milioane de hectare

În timpul primului său mandat, Trump a eliminat protecțiile din Pădurea Națională Tongass din Alaska, cea mai mare pădure tropicală temperată intactă din lume. Foto: Profimedia Images

Administrația Trump a avansat, marți, un plan de a deschide aproape 18 milioane de hectare de sălbăticie din pădurile naționale pentru construcția de drumuri și exploatarea forestieră, eliminând protecțiile care sunt în vigoare de un sfert de secol, scrie The New York Times.

Propunerea Serviciului Forestier al SUA ar abroga „regula fără drumuri” din 2001, adoptată în timpul administrației Clinton pentru a conserva natura sălbatică a terenurilor forestiere. Aceasta vine în contextul în care președintele Trump pune presiune pe agenție pentru a crește exploatarea forestieră și a rări pădurile pentru a preveni incendiile de vegetație.

Abrogarea ar oferi o victorie majoră statelor conduse de republicani și grupurilor industriale care au susținut ani de zile că interdicțiile au împiedicat dezvoltarea economică. Peste o duzină de procese au încercat fără succes să anuleze regula.

În timpul primului său mandat, Trump a eliminat protecțiile din Pădurea Națională Tongass din Alaska, cea mai mare pădure tropicală temperată intactă din lume, doar pentru ca administrația Biden să le restabilească în 2023.

De data aceasta, Serviciul Forestier elimină protecțiile pentru cele aproximativ 3,64 miliaone de hectare nedezvoltate din Tongass, precum și pentru alte milioane de hectare de sălbăticie virgină din restul Statelor Unite.

„Prea mult timp, restricțiile învechite au ținut zeci de milioane de hectare împădurite inaccesibile tratamentelor care îmbunătățesc sănătatea pădurilor și reduc riscul de incendii pentru comunitățile noastre”, a declarat Brooke Rollins, secretarul Departamentului Agriculturii, care include și Serviciul Forestier, într-un comunicat.

Ecologiștii au declarat că planul ar distruge peisaje neatinse, inclusiv habitate cruciale pentru speciile migratoare și izvoare pentru principalele surse de apă municipale. Se așteaptă ca mai multe grupuri de susținere să dea în judecată pentru a bloca abrogarea.

„Prin eliminarea protecției unora dintre cele mai vechi păduri intacte ale noastre, administrația Trump pune în pericol rezervele de apă potabilă a zeci de milioane de oameni și amenință habitatele faunei sălbatice și oportunitățile de recreere din aproape fiecare stat”, a declarat Drew McConville, cercetător senior la Center for American Progress, o organizație de cercetare liberală.

Zonele fără drumuri reprezintă aproximativ 30% din totalul terenurilor forestiere naționale, cuprinzând aproape 25 de milioane de hectare din ultimele zone sălbatice și păduri seculare ale Americii. Acestea găzduiesc mai mult de jumătate din fauna sălbatică aflată în pericol, inclusiv urși grizzly, lupi, elani, somoni și lupi wolverini. Terenurile forestiere din Statele Unite absorb, de asemenea, milioane de tone de carbon pe an, contribuind la încetinirea schimbărilor climatice.

Propunerea ar afecta gestionarea a 18 milioane de hectare la nivel național. Idaho și Colorado au propriile reglementări care înlocuiesc regula federală și protejează aceste state de orice modificare a politicii naționale.

Damien Schiff, avocat senior la Pacific Legal Foundation, o firmă de avocatură de interes public care luptă împotriva regulii fără drumuri din Pădurea Națională Tongass, a declarat că, în opinia sa, protecțiile federale au afectat mineritul, producția de cherestea și alte dezvoltări economice. În Alaska, a susținut el, „restricțiile din jurul Tongass au îngreunat conectarea comunităților înconjurătoare la rețelele electrice”.

„A avut un impact deprimant asupra utilizării pădurii naționale pentru activități productive în general”, a spus el.

Administrația Trump și mulți republicani susțin că posibilitatea de a construi drumuri ar permite pompierilor să ajungă mai ușor la incendiile de pădure.

„Timp de 25 de ani, presiunea puternică a statului Washington, DC, a împiedicat capacitatea statului Montana de a gestiona în mod corespunzător riscul de incendii de vegetație și dezvoltarea drumurilor pe aproape 60% din terenurile Serviciului Forestier din statul Treasure”, a declarat guvernatorul republican din Montana, Greg Gianforte, într-un comunicat.

Ecologiștii sunt în mare parte de acord că guvernul trebuie să îmbunătățească modul în care gestionează terenurile forestiere. Însă experții nu sunt de acord că defrișarea pădurilor neatinse pentru a construi mai multe drumuri este cea mai bună modalitate de a face acest lucru.

De fapt, unii au avertizat că drumurile ar putea crește amenințarea incendiilor de vegetație, parțial pentru că drumurile aduc oameni. Aproape 85% din incendiile de vegetație încep din cauza activității umane, cum ar fi mucurile de țigară aruncate, resturile arse sau scânteile de la echipamente, arată studiile. Drumurile pot fi, de asemenea, coridoare pentru speciile invazive, inclusiv ierburile inflamabile.

„Introducerea drumurilor și a activităților umane în zone care altfel nu sunt afectate va crește numărul incendiilor de vegetație acolo unde riscul este în prezent scăzut”, a declarat Alexandra D. Syphard, cercetătoare ecologistă principală la Institutul de Biologie a Conservării, o organizație non-profit cu sediul în Oregon.

„Impactul neintenționat al acestui lucru ar putea, de fapt, să creeze o situație mai gravă”, a spus ea.

Camille Stevens-Rumann, directoarea Institutului de Restaurare a Pădurilor din Colorado și profesor asociat de ecologie al incendiilor la Universitatea de Stat din Colorado, a adăugat că noile drumuri nu ar ajuta neapărat la combaterea celor mai distructive incendii, deoarece acestea tind să se aprindă în apropierea drumurilor existente. Incendiile din zonele îndepărtate, care sunt adesea declanșate de fulgere, tind să ardă mult mai puține hectare.

„Avem, de exemplu, paravane de fum, așa ajungi în acele zone îndepărtate”, a declarat senatorul Martin Heinrich, democrat din New Mexico.

El a menționat că arderile controlate, tăierea și alte tratamente sunt practici obișnuite în milioane de hectare de păduri, iar aceste zone sunt ulterior închise din nou accesului motorizat.

Democrații din statele occidentale au declarat că argumentele privind incendiile de vegetație au fost concepute pentru a ascunde adevăratul obiectiv al administrației: permiterea exploatării forestiere mai intense.

Domnul Trump a făcut din producția de cherestea o prioritate absolută. Anul trecut, el a cerut o creștere cu 25% a exploatării forestiere din pădurile naționale și a cerut agențiilor să ocolească protecția speciilor pe cale de dispariție și alte reglementări de mediu pentru a face acest lucru posibil.

Rollins a emis apoi o notă secretară prin care declara o „situație de urgență” în pădurile naționale, stabilind un proces prin care Serviciul Silvic să accelereze exploatarea forestieră prin scurtarea participării publicului și a evaluărilor juridice.

După publicarea propunerii în Registrul Federal, care este așteptată la sfârșitul acestei săptămâni, Serviciul Forestier va accepta comentarii publice înainte de a declara regulamentul definitiv.