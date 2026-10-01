67.000 de lire sterline aveau într-o plasă doi români prinși în cafeneaua unde își puneau la cale afacerea ilegală de milioane de lire

Poliţiştii britanici au descoperit că o cafenea era baza traficanţilor de ţigări. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrtativ)

O cafenea din Northampton a servit drept bază pentru o operațiune de contrabandă cu țigări în valoare de 2 milioane de lire sterline, în cadrul căreia aproximativ șase milioane de țigări ilegale au fost introduse în Marea Britanie, potrivit autorității fiscale britanice. Din reţeaua traficanţilor făceau parte şi doi români.

Trei membri ai grupării au fost condamnați vineri, 25 septembrie, de către Tribunalul din Northampton, în urma unei anchete de amploare. Autoritatea fiscală britanică a precizat că gruparea depozita țigările de contrabandă într-un spațiu izolat de lângă Brixworth, locație care a fost vizată de o percheziție a anchetatorilor în februarie 2021. Se estimează că operațiunea a prejudiciat bugetul public cu peste 2 milioane de lire sterline, relatează presa britanică.

Anchetatorii au identificat cafeneaua „Mon Cher Cafe” de pe Wellingborough Road, administrată de Alin Latco, în vârstă de 51 de ani, din Francis Avenue, Northampton, drept bază pentru activitățile grupării. Potrivit anchetatorilor, camerele de supraveghere au surprins membrii grupului întâlnindu-se la cafenea și manipulând saci cu bani în incintă. Ulterior, ofițerii au descoperit aproximativ 67.000 de lire sterline în numerar într-o sacoșă. O sumă suplimentară de 349.000 de lire sterline a fost recuperată după ce ofițerii au oprit un autoturism condus de Piotr Baranowski, în vârstă de 47 de ani, din Peterborough.

Latco a recunoscut sustragerea de la plata accizelor și asocierea în vederea transferului de bunuri provenite din activități infracționale şi a fost condamnat la patru ani și patru luni de închisoare. Adrian Ghergel, în vârstă de 45 de ani, din Hood Street, Northampton, a recunoscut aceleași infracțiuni și a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare. Xoshawi Kalend, în vârstă de 48 de ani, din St Leonards Road, Northampton, a recunoscut acuzația de asociere în vederea transferului de bunuri provenite din activități infracționale şi a primit o pedeapsă de 24 de luni de închisoare, cu suspendare pe o perioadă de 21 de luni, precum și obligația de a presta 100 de ore de muncă în folosul comunității și de a respecta o interdicție de părăsire a domiciliului pe timp de noapte, monitorizată electronic, timp de șase luni. Un alt membru al grupării, Sebastian Warzuchowski, originar din Darłowo (Polonia), a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare în iulie 2023. Baranowski, după ce a recunoscut acuzația de complicitate la transferul de bunuri provenite din activități infracționale, urmează să-și afle sentința pe 23 octombrie.

James Ham, director adjunct în cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al autorității fiscale britanice, a declarat: „Comerțul ilicit cu tutun privează serviciile noastre publice de fonduri, subminează afacerile legale și contribuie la finanțarea criminalității la scară largă. Această grupare a urmărit să inunde comunitățile cu țigări ieftine, provenite din surse ilicite, și să-și însușească profiturile, însă autoritatea fiscală britanică a monitorizat situația. Aceste sentințe reflectă consecințele grave cu care se confruntă cei implicați în astfel de forme de criminalitate organizată.”

Autoritatea fiscală britanică a îndemnat orice persoană care deține informații despre vânzarea ilegală de tutun să le raporteze prin intermediul platformei GOV.UK.