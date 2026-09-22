​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă

Miss Italia 2026 este Sarah Rizea, o tânără de 18 ani de origine română. Sursa foto: Instagram/ miss.italialiguriaofficial

Miss Italia 2026 este Sarah Rizea, o tânără de 18 ani de origine română și sportivă de înot sincron în cadrul grupului sportiv „Fiamme Oro” al Poliției de Stat. Tânăra a concurat la Miss Italia cu titlul de Miss Liguria şi a fost încoronată în seara zilei de 21 septembrie la Castelul Santa Severa din Roma, evenimentul fiind transmis în direct pe RaiPlay și San Marino TV.

Anul acesta a avut loc cea de-a 80-a ediție a concursului sub numele „Miss Italia” (inițial, între 1939 și 1941, competiția a purtat numele „5000 lire per un sorriso”, „5.000 de lire pentru un zâmbet”).

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Sarah Rizea s-a născut pe 8 noiembrie 2007, la Moncalieri, și s-a mutat la Vado Ligure, în provincia Savona, la vârsta de 11 ani. Tatăl ei, Marian, lucrează în construcţii, montează uși și ferestre, în timp ce mama sa, Alina, lucrează la Biroul pentru Imigrări din cadrul Inspectoratului de Poliție din Savona. Sarah practică înotul de la vârsta de opt ani și a fost convocată pentru prima dată la lotul național în 2021. Aceasta a povestit: „Îmi amintesc și acum emoția de nedescris, bătăile accelerate ale inimii și lacrimile de bucurie. În acea vară, am realizat că fiecare sacrificiu, fiecare trezire în zori și fiecare oră de antrenament, ​​a meritat.”

Tânăra a oferit în premieră un interviu pentru publicaţia Corriere della Sera.

- Ce a fost mai palpitant: prima convocare la echipa națională sau câștigarea titlului de Miss Italia? «Sunt ambele experiențe minunate, dar diferite. Totuși, în acest moment, mă bucur enorm că am câștigat titlul de Miss Italia.» - Este adevărat că ai câștigat deja 100 de medalii la înot?

«Da, mă antrenez de la vârsta de opt ani. Așadar, includ în acest bilanț și medaliile obținute la competițiile regionale din perioada de început. Dar am câștigat multe medalii și la concursuri naționale sau internaționale. Fac parte din echipa națională de seniori, iar Jocurile Olimpice rămân visul meu.»

- Ce sportivi admiri?

«Am avut norocul să mă antrenez alături de Linda Cerruti și a fost o experiență extraordinară; am încercat să învăț cât mai multe de la ea. De asemenea, faptul că am concurat alături de Enrica Piccoli, care are o carieră minunată, m-a ajutat mult să evoluez în acest an.»

- Unde te antrenezi?

«La Rari Nantes Savona. Merg la antrenamente cu mopedul din Vado Ligure, unde locuiesc. Mi-am luat permisul pentru moped la 14 ani. Acum, însă, urmează să dau examenul pentru permisul auto de tip B.»

- Cum au reacționat coechipierele tale la participarea la Miss Italia?

«Au fost extraordinare, m-au susținut toate, inclusiv antrenorul. Nu vreau să renunț la cariera de sportivă, dar sunt și curioasă să văd ce uși mi-ar putea deschide Miss Italia. La urma urmei, participarea a fost un vis pe care îl aveam încă de când eram mică și urmăream emisiunea la televizor. Așa că, imediat ce am împlinit 18 ani, m-am înscris.»

- Ai terminat liceul în iunie. Te vei înscrie și la facultate?

«Am absolvit liceul cu profil lingvistic din Savona și m-am înscris deja la programul de Științe și Tehnici Psihologice de la Unimarconi. Voi urma cursurile online și să mă prezint fizic doar pentru examene. Între competiții și, acum, Miss Italia, nu aș fi putut să particip la cursuri în sala de clasă.»

- Ești de origine română. Mai ai rude în România?

„Da, bunicii mei sunt acolo. Ultima dată i-am vizitat acum mai puțin de un an. Tatăl meu, Marian, montează ferestre și uși, iar mama, Alina, lucrează la sediul poliției din Savona, la biroul pentru imigrație. Mai am și o soră de 15 ani, Karina. Toți mi-au susținut decizia de a participa la concurs.”

- Ce faci în timpul liber?

„Am foarte puțin timp liber, de fapt. Dar îmi place să mă uit la seriale; ultimul pe care l-am văzut a fost „Outer Banks”, pe Netflix.”

- Născută la Moncalieri, în Piemont, și stabilită la Vado Ligure, în Liguria. Cu ce ​​echipă ții?

„Cu Juventus. Jucătorul meu preferat rămâne Dybala, chiar dacă acum joacă la Roma.”

- Cui îi dedici victoria?

„Familiei mele de aici, care m-a susținut încă de la început. Și părții din familie care locuiește în România.”

Anul acesta, concurentele au participat la o adevărată Academie, unde, timp de cinci zile, au fost îndrumate în cadrul a cinci probe diferite de către cinci instructori: Francesca Ambrosetti (ținută și eleganță), Fioretta Mari (actorie), Anna Vagli (personalitate), Giulia Ghiretti (sport) și Gianmarco Chieregato (fotografie). Inițiativa s-a desfășurat sub egida organizatoarei evenimentului, Patrizia Mirigliani.