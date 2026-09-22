BCE lansează sistemul „Pontes” pentru decontarea activelor tokenizate în bani ai băncii centrale

2 minute de citit Publicat la 11:49 22 Sep 2026 Modificat la 11:49 22 Sep 2026

Treisprezece instituții au finalizat procesul de integrare și sunt gata să utilizeze sistemul imediat. Foto: GettyImages

Eurosistemul a lansat Pontes, un sistem care permite băncilor să deconteze tranzacțiile cu active tokenizate folosind banii băncii centrale, iar BCE a declarat că va investi o parte din fondurile proprii în titluri de valoare tokenizate prin intermediul acestuia, reprezentând primii pași concreți către adaptarea monedei euro la era digitală. Băncile centrale ale Europei au acum o punte funcțională către piețele tokenizate, scrie Euronews.

Lansat luni, Pontes permite tranzacțiilor angro cu active tokenizate, adică acțiuni, obligațiuni și alte instrumente înregistrate ca token-uri digitale în registre distribuite, să se deconteze în cea mai sigură formă de monedă disponibilă - rezervele deținute chiar la banca centrală.

Important este faptul că absența unui activ de decontare fără risc a fost una dintre principalele bariere care au împiedicat tehnologia blockchain. Fără aceasta, tranzacțiile tokenizate s-au decontat de obicei în bani de bănci comerciale sau în stablecoins, purtând un risc de credit pe care instituțiile mari sunt reticente să-l accepte.

„Eurosistemul depune eforturi pentru a facilita o piață financiară europeană mai integrată, inovatoare și rezilientă în era digitală”, a declarat președinta BCE, Christine Lagarde.

Treisprezece instituții au finalizat procesul de integrare și sunt gata să utilizeze sistemul imediat, inclusiv Deutsche Bank, Santander, Société Générale, KfW și Banca Europeană de Investiții, alături de patru operatori de registre, inclusiv Clearstream.

De asemenea, BCE intenționează să devină ea însăși un utilizator.

Într-un anunț separat, compania a precizat că a început lucrările pregătitoare pentru a investi o mică parte din fondurile proprii în titluri tokenizate, achizițiile fiind decontate prin Pontes.

Accentul inițial va fi pus pe datoria denominată în euro emisă de guvernele din zona euro, autoritățile regionale, agențiile și instituțiile supranaționale europene.

Portofoliul de fonduri proprii se află în afara politicii monetare și generează venituri pentru a acoperi costurile de funcționare ale băncii. Nu a fost specificată nicio sumă, iar Consiliul Executiv va decide calendarul odată ce lucrările preliminare vor fi finalizate.„Pontes aduce piețele tokenizate cu încă un pas mai aproape de nucleul infrastructurii financiare a zonei euro”, a declarat Richard Baker, fondator și CEO al Tokenovate, o companie care dezvoltă tehnologie pentru a ajuta instituțiile financiare să automatizeze procesarea post-tranzacționare, gestionarea garanțiilor și decontarea tokenizată.

Baker a menționat că serviciul va funcționa inițial în cadrul orelor de program existente ale pieței, dar că „oportunitatea pe termen lung este de a susține o decontare mai continuă, potențial 24/7”.

Această diferență este cea pe care Europa încearcă să recupereze decalajul.

Piețele americane s-au mișcat mai rapid, deoarece Bursa de Valori din New York construiește o platformă bazată pe blockchain pentru tranzacționarea de acțiuni și fonduri tokenizate non-stop, iar BlackRock administrează un fond de piață monetară tokenizat din 2024.

Pontes în sine va atinge capacitatea maximă, cu ore de funcționare mai lungi și caracteristici îmbunătățite, abia până în 2028.

Cele două părți aleargă, de asemenea, pe rute diferite.

Washingtonul, sub președintele american Donald Trump, a abandonat planurile pentru o monedă digitală a Rezervei Federale și a susținut în schimb monedele stabile emise privat. Pe de altă parte, Frankfurtul pariază că banii publici ai băncii centrale ar trebui să fie în centru.

Ce se întâmplă cu euro digital

Pontes se adresează băncilor și piețelor, nu consumatorilor. Echivalentul său în retail, euro digital, ar permite publicului să efectueze plăți zilnice direct în banii băncii centrale.

Proiectul respectiv este însă mai departe de realitate.

Comisia economică a Parlamentului European și-a aprobat poziția în iunie, deschizând negocierile cu statele membre, iar legislația finală este prevăzută pentru sfârșitul acestui an.

Dacă acest lucru este valabil, un proiect pilot care implică 36 de furnizori de plăți va începe în septembrie 2027, prima emitere fiind posibilă în 2029.