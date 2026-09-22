În drum spre New York, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA pe un aeroport din Irlanda

În drum spre New York, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu șeful CIA pe un aeroport din Irlanda . Foto: Getty Images

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe un aeroport din Irlanda, în timp ce cei doi așteptau realimentarea avioanelor cu care călătoreau spre Statele Unite, a declarat pentru The Hill o persoană familiarizată cu întâlnirea.

Ratcliffe și Zelenski au avut o scurtă întrevedere pe aeroportul Shannon, potrivit sursei, care a refuzat să ofere detalii despre ce au discutat cei doi. .

Ratcliffe se întorcea în Statele Unite după întâlnirea de duminică cu președintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi. Cei doi au discutat despre mai multe subiecte, inclusiv războiul cu Iranul, cooperarea în domeniul informațiilor, acordul de încetare a focului din Gaza, războiul civil din Sudan și situația din Somalia.

Zelenski se îndrepta spre New York, unde urmează să participe la întâlniri cu lideri din întreaga lume în cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Întâlnirea dintre Ratcliffe și Zelenski, relatată anterior de Reuters, are loc după ce directorul CIA a călătorit luna trecută în Rusia, unde a avut o întâlnire neanunțată cu oficiali din structurile de informații ale Kremlinului. Potrivit unor informații apărute ulterior, Ratcliffe ar fi avertizat Rusia cu privire la posibilitatea unui atac asupra unor țări membre NATO.

Un oficial european, care a vorbit sub protecția anonimatului despre întâlniri sensibile, a declarat anterior pentru The Hill că Statele Unite și-au informat aliații cu privire la întrevederea de la Moscova și că discuțiile s-au concentrat, printre altele, asupra Ucrainei.

Avionul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decolat luni după amiaza de pe Aeroportul "Ștefan cel Mare" din Suceava. Potrivit unor surse, în aeronavă s-ar fi aflat liderul de la Kiev, care participă la Adunarea Generală a ONU, organizată săptămâna aceasta la New York, relatează publicaţia Monitorul de Suceava.

Teama unui nou atac cu drone ruseşti ar fi stat la baza deciziei de a pleca din Suceava spre New York, după ce unele aparate fără pilot lansate de Rusia au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al Republicii Moldova.