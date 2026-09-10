FT: Șeful CIA, John Ratcliffe, va face naveta diplomatică Washington - Moscova în războiul din Ucraina. Trump îl retrage pe Witkoff

Directorul CIA, John Ratcliffe. Foto: Getty Images

Directorul CIA, John Ratcliffe, se pregătește să își asume un rol mai important în negocierile dintre Rusia și Ucraina, în încercarea de a relansa eforturile diplomatice pentru a opri războiului care durează de patru ani și jumătate.

Informația este publicată de Financial Times (FT), publicație potrivit căreia oficialii american i-au informat în acest sens pe omologii din Europa.

Conform ziarului britanic, Casa Albă intenționează să reducă implicarea diplomatică a trimisului special american Steve Witkoff și a ginerelui președintelui Donald Trump, Jared Kushner, precizează FT, be baza celor relatate de cinci persoane familiarizate cu aceste planuri.

În acest context, surse din apropierea șefului CIA le-au spus omologilor europeni că John Ratcliffe va juca un rol mai important în diplomația dintre Rusia și Ucraina, chestiune care este în prezent în competența lui Witkoff și Kushner. Ratcliffe ar urma să mențină și contactul cu ofițerii de informații din ambele țări.

Casa Albă dezminte înlocuirea lui Witkoff și Kushner cu John Ratcliffe

Trump nu ar fi luat încă o decizie finală.

Administrația SUA a luat în considerare reorganizarea echipei sale de negociere după ce eforturile de a negocia un acord de pace au eșuat la sfârșitul lunii februarie. Ulterior, diplomația SUA vizavi de războiul ruso-ucrainean a fost "pusă în așteptare", deoarece Trump și-a concentrat atenția pe războiul din Iran.

Casa Albă a reacționat la informațiile apărute în presă privind retragerea lui Witkoff și Kushner.

"Întreaga știre e complet falsă. Trimisul special Witkoff și Jared Kushner continuă să lucreze extrem de mult pentru un acord de pace, iar președintele are încredere deplină în ei pentru a conduce negocierile în numele Statelor Unite", a transmis Casa Albă într-un comunicat.

Conform FT, Witkoff, un prieten apropiat al lui Trump, își va păstra probabil rolul actual de trimis special al SUA pentru misiuni de pace, care include negocieri în Orientul Mijlociu. El ar putea, de asemenea, să rămână implicat în Ucraina în paralel cu Ratcliffe.

Abordarea lui Witkoff a enervat și Ucraina, și Rusia

Abordarea mai libertină a lui Witkoff s-a făcut ocolind restricțiile diplomației tradiționale în favoarea unor contacte directe, care amintesc mai mult de o tranzacție imobiliară - sector în care actualul emisar a făcut carieră. Această procedură de lucru a enerbat Rusia, Ucraina și pe aliații occidentali ai Kievului.

Kievul crede că Witkoff nu a făcut suficient pentru a-l presa pe Putin să-și modereze cererile. Rusia, la rândul ei, acuză faptul că Witkoff are o parte din vină pentru eșecul summit-ului Trump - Putin, de anul trecut, din Alaska.

Public, Putin a lăudat eforturile lui Witkoff, dar Moscova a indicat pe canale mai puțin vizibile că ar fi deschisă unei noi abordări a părții americane, spun persoane implicate în discuții secrete, citate sub anonimat de FT.

Casa Albă a luat în considerare, de asemenea, numirea unui nou ambasador american la Moscova în această primăvară, în ideea de a deschide un alt canal diplomatic cu Rusia.

Ratcliffe, vizită surpriză al Moscova

John Ratcliffe a efectuat o vizită surpriză la Moscova la sfârșitul lunii august și a discutat cu oficiali de rang înalt din serviciile rusești de informații despre războaiele din Ucraina și Iran, precum și despre războiul hibrid pe care Rusia îl poartă în Europa.

Donald Trump a minimalizat vizita lui Ratcliffe la Moscova, numind-o "semi-rutină".

Însă serviciile de informații ucrainene l-au informat săptămâna trecută pe președintele Volodimir Zelenski că vizita lui Ratcliffe la Moscova semnalează că acesta își asumă un rol mai proeminent în eforturile SUA de a pune capăt războiului.

Putin plănuise inițial să se întâlnească cu Ratcliffe, potrivit a două persoane familiarizate cu problema, citate de FT. Președintele rus a anulat apoi întâlnirea, după ce Ratcliffe a prezentat o evaluare pesimistă a efortului de război al Moscovei în fața oficialilor din serviciile de informații rusești.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat pentru FT că nu a fost planificată nicio întâlnire între Putin și Ratcliffe. Trump și Putin nu au discutat despre o posibilă schimbare în echipa de negocieri a SUA atunci când au vorbit telefonic, marți, a adăugat el.

Witkoff și Kushner și-au trecut în palmares încă o vizită fără rezultat la Moscova, la o săptămână după vizita lui Ratcliffe

La o săptămână după călătoria lui Ratcliffe la Moscova, Witkoff și Kushner au zburat în capitala rusă pentru a se întâlni cu Putin la Moscova și, ulterior, cu Zelenski la Kiev.

Vizita, care pentru Witkoff a fost a opta în Rusia, a reprezentat, în parte, o tentativă a acestui oficial de a-și păstra mandatul vizavi de Ucraina, potrivit celor declarate pentru FT de două persoane familiarizate cu situația.

După vizitele la Moscova și Kiev, Witkoff și Kushner s-au declarat optimiști că SUA, Rusia și Ucraina ar putea relua discuțiile trilaterale suspendate din februarie.

Însă sursele FT spun că americanii au adus puține idei noi și că Putin a dat puține semne că ar fi dispus să renunțe la cerințele sale anterioare.

"Nu poți rezolva asta prin intervenții. Este un conflict foarte complex. Ai nevoie de muncă completă, organizată corespunzător, pentru fiecare problemă. În prezent, acest lucru nu se întâmplă", a explicat una dintre sursele FT.

Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pe politică externă, a declarat marți la televiziunea de stat că președintele rus i-a spus lui Trump că SUA ar putea asigura un armistițiu imediat prin încetarea oricărui sprijin pentru Ucraina - permițând, în esență, Rusiei să câștige.

În același timp, Jared Kushner le-a spus apropiaților că se așteaptă să fie scos din efortul diplomatic pentru războiul Rusia - Ucraina și că ar prefera să se concentreze pe eforturile diplomatice legate de conflictul din Gaza și de războiul americano-israelian împotriva Iranului.