Bloomberg: După discuțiile cu Putin, SUA anunță pregătiri pentru un război prelungit. „Pentru mai mulți ani de acum încolo”

Statele Unite, aliații lor europeni și guvernul de la Kiev s-au resemnat deja cu perspectiva ca războiul din Ucraina să mai dureze cel puțin până în primăvara lui 2027, în condițiile în care Vladimir Putin nu pare să aibă vreo intenție să renunțe la ostilități. La această concluzie s-a ajuns după negocierile eșuate ale administrației americane cu rușii și cu ucrainenii. Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii lui Trump, nu au reușit să extragă niciun rezultat de la Kremlin, iar vizita din septembrie a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova, pare că mai degrabă a încurcat lucrurile.

Mai mult decât atât, Putin și armata sa au trecut deja la escaladare și au intensificat bombardamentele asupra civililor din Ucraina. Elbridge Colby, subsecretarul american al apărării responsabil în Pentagon de elaborarea de politici, inclusiv de stabilirea priorităților forțelor armate americane și desfășurarea trupelor, spune că războiul ar putea să se prelungească chiar pentru „mai mulți ani” de-acum încolo.

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit și pentru faptul că nevoile Ucrainei vor persista în lunile și anii următori, precum și pentru alte situații neprevăzute care ar putea apărea”, a declarat Colby la o reuniune a Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei. „Nu putem anticipa când se va încheia acest război tragic”, a adăugat el, menționând că Rusia își consolidează forțele armate și își extinde producția de armament. Colby le-a cerut aliaților „să fie pregătiți pentru un conflict prelungit”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a susținut apelul pentru intensificarea sprijinului, avertizând că „întârzierile pur și simplu costă vieți omenești”. „Țările NATO trebuie să facă mai mult. Nu avem de ales”, a declarat el.

Pentru oficialii americani și europeni este deja clar că războiul va continua cel puțin până în 2027, după ce tentativa de reluare a negocierilor cu Kremlinul nu a produs niciun rezultat, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu situația.

Potrivit unor oficiali europeni, Putin intenționează să intensifice atacurile asupra Ucrainei pe măsură ce se apropie iarna. În următoarele șase luni, acesta ar plănui atacuri asupra infrastructurii energetice și de termoficare pentru a face viața civililor insuportabilă, precum și intensificarea atacurilor hibride în Europa cu scopul de a submina sprijinul pentru guvernul de la Kiev.

Deși negocierile pentru o soluție de pace ar putea fi reluate în septembrie, este puțin probabil să apară condițiile necesare unui armistițiu înainte de primăvara viitoare, declara, recent, șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Kirilo Budanov, într-un interviu pentru The New York Times.

La reuniunea Grupului de Contact s-a anunțat că Ucraina poartă negocieri pentru livrarea a 1.000 de rachete destinate sistemelor de apărare anti-aeriană Patriot, însă cea mai mare parte a acestora va începe să sosească abia în anii următori. Ucraina le-a cerut, prin urmare, aliaților să depună toate eforturile pentru a-i asigura în această iarnă rachete interceptoare capabile să doboare rachetele balistice rusești. Ucraina are nevoie de cel puțin 300 de astfel de interceptoare.

Germania a anunțat că va furniza un anumit număr de rachete Patriot din propriile stocuri. Regatul Unit a anunțat alocarea de fonduri pentru achiziționarea acestora din Statele Unite.

Trump menține contactul cu Putin

Iuri Ușakov, consilier al dictatorului rus pe teme de politică externe, a transmis că Putin și Trump au purtat o „discuție constructivă și sinceră” pe tema vizitei emisarilor americani la Kiev și Moscova, păstrând tonul prietenos față de administrația americană, în încercarea evidentă de a-l influența pe președintele SUA, cunoscut pentru faptul că este foarte receptiv la tonuri lingușitoare.

Volodimir Zelenski a declarat, tot marți, că speră să se întâlnească cu Trump la sfârșitul lunii septembrie. Discuțiile cu aliații americani și europeni vor continua la nivelul consilierilor pentru securitate națională, iar Ucraina dorește noi negocieri trilaterale cu americanii și cu rușii în această toamnă, a mai spus Zelenski.

De cealaltă parte, Peskov a continuat și el retorica obișnuită a Kremlinului, spunând că rămâne „deschis la soluționarea pașnică” a războiului.

Putin nu are nicio intenție să oprească războiul

Dictatorul rus vrea să preia controlul asupra întregii regiuni Donețk din estul Ucrainei în cadrul oricărui acord pentru încheierea războiului. Ucraina a respins în repetate rânduri cererea de a ceda centura de orașe fortificate din regiune, pe care forțele ruse nu au reușit să o cucerească în luptele începute în 2014, și a propus înghețarea războiului pe actualele linii ale frontului pentru a permite desfășurarea negocierilor.

Rusia a reluat în cursul nopții atacurile cu rachete asupra Ucrainei, după ce Putin ordonase o pauză de trei zile în atacuri pe durata primei vizite a lui Kushner și Witkoff la Kiev de la începutul războiului. Zelenski a declarat că Ucraina va purta noi discuții cu mai multe țări și companii privind furnizarea unor cantități suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană, potrivit unei postări pe rețelele sociale.

Putin nu a dat niciun semn că și-ar fi moderat pozițiile, în ciuda semnalelor transmise recent Rusiei de către americani că sunt necesare idei noi pentru relansarea negocierilor de pace aflate în impas, au spus oficialii.

Emisarii americani au venit la Kiev cu „câteva” idei bune, a declarat Zelenski marți. El a refuzat să ofere detalii, spunând că Ucraina și SUA au convenit să analizeze mai atent propunerile înainte de a le face publice.

Planul Rusiei pentru următoarele șase luni este să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice și de termoficare a Ucrainei, în încercarea de a face viața civililor insuportabilă, și să amplifice atacurile hibride și ingerințele politice în Europa pentru a submina sprijinul acordat Ucrainei, potrivit uneia dintre surse.

Liderul de la Kremlin mizează pe faptul că va ajunge în primăvara viitoare într-o poziție mai puternică, reușind în același timp să mențină pe linia de plutire economia Rusiei, aflată sub presiuni tot mai mari, a spus sursa. Negocieri serioase sunt puțin probabile cel puțin până anul viitor, potrivit unei alte surse.

Strategia aliaților

Aliații Ucrainei trebuie să răspundă acordând prioritate furnizării de rachete interceptoare pentru apărarea antiaeriană, astfel încât Ucraina să se poată apăra, au declarat sursele.

Țările europene intenționează să cumpere rachete americane Patriot pentru apărarea anti-aeriană, pentru a ajuta Ucraina să respingă intensificarea anticipată a atacurilor rusești în lunile de iarnă. Acestea definitivează un plan prin care contribuțiile la Lista NATO a Cerințelor Prioritare ale Ucrainei, cunoscută sub acronimul PURL, să fie folosite pentru achiziționarea de rachete interceptoare care vor fi livrate Kievului, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

„Trebuie să fim pregătiți pentru un conflict prelungit și pentru faptul că nevoile Ucrainei vor persista în lunile și anii următori și trebuie, de asemenea, să fim pregătiți pentru alte situații neprevăzute plauzibile”, a declarat Elbridge Colby.

Putin a folosit vizita emisarilor americani pentru a proiecta o imagine de forță pe plan intern înaintea „alegerilor” parlamentare pentru Duma de Stat din 18-20 septembrie, potrivit uneia dintre surse. El a lăsat delegația americană să aștepte până seara înainte de a-i primi pe reprezentanții SUA la Kremlin, iar Witkoff și Kushner au petrecut între timp câteva ore la prânz cu emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, într-un restaurant scump din centrul Moscovei, a adăugat sursa.

Negocierile trilaterale între oficiali din SUA, Rusia și Ucraina ar putea fi reluate după alegerile pentru Duma de Stat, au spus sursele, deși este puțin probabil ca discuțiile să schimbe semnificativ perspectivele unui acord de pace.

Ușakov a descris discuțiile de sâmbătă drept „substanțiale, constructive, extrem de sincere și bazate pe încredere”, într-o declarație făcută după ce Putin s-a întâlnit timp de peste trei ore cu emisarii americani.

„Am făcut progrese la Moscova”, a declarat Witkoff într-o conferință de presă după ce el și Kushner s-au întâlnit duminică la Kiev cu Zelenski. „Avem idei noi și le-am adus la Kiev”.

Zelenski s-a arătat mai prudent în evaluarea rezultatului discuțiilor, fără să întrevadă o încheiere rapidă a războiului și anticipând încă o iarnă dificilă pentru Ucraina.