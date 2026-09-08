Armistițiul de trei zile s-a încheiat. Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioane militare la graniță

2 minute de citit Publicat la 07:24 08 Sep 2026 Modificat la 07:36 08 Sep 2026

Armistițiul de trei zile s-a încheiat. Rușii au atacat masiv Kievul cu rachete și drone. Polonia a ridicat avioane militare la graniță. FOTO Profimedia Images

Rusia a atacat marți dimineață Kievul cu rachete balistice, la o zi după ce emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au fost în zonă, în încercarea de a relansa negocierile de pace blocate. Explozii puternice s-au auzit în oraș în primele ore ale dimineții, a relatat un reporter CNN aflat la Kiev. Atacaul semnalează încheierea pauzei convenite de trei zile în atacurile asupra celor două capitale, în timpul vizitelor oficialilor americani. Din cauza amplorii atacului rusesc, avioane militare poloneze au fost ridicate în aer pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei.

Oficialii ucraineni au declarat că atacul combinat a implicat rachete balistice și de croazieră, precum și drone.

BREAKING: Massive amount of impacts in Kyiv, tonight after a large-scale Russian missile attack.



Residential buildings have been hit in the Ukrainian capital. pic.twitter.com/2Zmw5rnHFg — World Source News (@Worldsource24) September 8, 2026

Șase persoane au fost rănite în urma atacului, care a provocat, de asemenea, pagube mai multor clădiri rezidențiale, potrivit autorităților din Kiev.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, declarase anterior că mai multe persoane au rămas blocate într-o clădire rezidențială și că atacurile au provocat incendii în mai multe zone ale orașului, inclusiv la o instituție de învățământ.

Heavy damage in Ukraine’s capital, Kyiv, this morning after a major overnight Russian drone and missile attack.



Russian forces launched roughly two dozen ballistic missiles and 30+ cruise missiles at Kyiv and the nearby city of Bila Tserkva, killing at least two. pic.twitter.com/6FTBcmQU0Z — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2026

Din cauza amplorii atacului rusesc, avioane militare poloneze au fost ridicate în aer pentru a proteja spațiul aerian al Poloniei, a relatat agenția Reuters, citând forțele armate ale țării.

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Duminică, Witkoff și Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, s-au întâlnit cu oficiali ucraineni la Kiev, la o zi după ce au purtat discuții intense cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, în contextul în care Washingtonul își intensifică eforturile pentru a pune capăt războiului care durează de mai mulți ani.

„S-au înregistrat progrese substanțiale, inclusiv în ceea ce privește stabilirea unor noi discuții trilaterale”, a declarat Witkoff pe X după întâlniri.

Rusia și Ucraina conveniseră să suspende atacurile asupra capitalelor celor două țări pe durata weekendului diplomatic, după luni în care negocierile nu au înregistrat progrese semnificative în direcția soluționării conflictului. Armistițiul de 72 de ore a expirat marți.

Pauza a venit după săptămâni de atacuri rusești intense asupra capitalei ucrainene, inclusiv un atac desfășurat în timpul zilei asupra sediului Serviciului de Securitate al Ucrainei, vineri, prima dată când clădirea a fost lovită în timpul conflictului.

Atacul a fost considerat o escaladare majoră și un semn că Kievul întâmpină dificultăți tot mai mari în apărarea obiectivelor strategice, pe fondul unor lipsuri critice de rachete interceptoare.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat în ultimele luni atacurile aeriene, lovind ținte aflate în profunzimea teritoriului rus.

Marți dimineață, guvernatorul orașului rus Saratov a declarat că un atac cu drone lansat de Ucraina a lovit infrastructură civilă din oraș și a rănit mai multe persoane, într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit Reuters.