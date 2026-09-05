Emisarii lui Trump discută cu Putin la Moscova. Liderul rus a ordonat oprirea loviturilor la Kiev pentru 3 zile

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Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că i-a trimis pe emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev cu un nou plan pentru a pune capăt celor peste patru ani de război din Ucraina, relatează sâmbătă South China Morning Post.

Demersul reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a depăși blocajul diplomatic în cel mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, declanșat de invazia Rusiei în 2022.

Eforturile de pace au stagnat pe fondul războiului SUA - Iran, în timp ce Moscova și Kievul și-au intensificat atacurile cu arme rază lungă de acțiune. Escaladarea a dus la creșterea numărului victimelor civile la niveluri care nu au mai fost înregistrate de la începutul luptelor.

"I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori extraordinari. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Au la ei propunere pentru a pune capăt războiului. Și s-ar putea să existe șanse mari să reușim", a estimat Donald Trump.

Președintele american nu a precizat dacă planul presupune ca Ucraina să cedeze teritorii, așa cum sugerase anterior. El a subliniat: "Avem o idee pentru pace".

Cei doi, care au fost implicați în negocierile privind încetarea focului în Gaza și Iran, au călătorit în repetate rânduri la Moscova în cadrul unor tentative diplomatice anterioare,. însă călătoria la Kiev va fi o premieră pentru Witkoff și Kushner.

Relansarea eforturilor politice are loc în timp ce Rusia și Ucraina se bombardează reciproc cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune.

Cu doar câteva ore înainte de anunțul lui Trump privind vizita emisarilor săi, o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din centrul Kievului.

Atacul, despre care Volodimir Zelenski a spus că a vizat biroul șefului interimar al agenției, a fost primul asupra sediului SBU, de la începutul invaziei.