Trump și-a trimis emisarii la Moscova și Kiev cu un nou plan de pace în Ucraina. Witkoff și Kushner se întâlnesc cu Putin și Zelenski

3 minute de citit Publicat la 11:16 05 Sep 2026 Modificat la 11:37 05 Sep 2026

Emisarii lui Trump merg la Moscova și Kiev cu un nou plan de pace în acest weekend. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că i-a trimis pe emisarii Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev cu un nou plan pentru a pune capăt celor peste patru ani de război din Ucraina, relatează sâmbătă South China Morning Post.

Demersul reprezintă cea mai recentă încercare a Washingtonului de a depăși blocajul diplomatic în cel mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial, declanșat de invazia Rusiei în 2022.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că emisarii americani urmează să ajungă la Kiev duminică.

Publicația americană Axios a relatat că Witkoff și Kushner urmau să se întâlnească sâmbătă, la Moscova, cu președintele rus Vladimir Putin, iar duminică, la Kiev, cu Volodimir Zelenski. Kremlinul a refuzat să comenteze pe marginea acestor informații.

Vineri, Trump le-a declarat jurnaliștilor că reprezentanții săi vor încerca să evalueze dacă este posibil un progres către pace.

Războiul SUA - Iran a dus în plan secund eforturile de pace în Ucraina

Eforturile de pace au stagnat pe fondul războiului SUA - Iran, în timp ce Moscova și Kievul și-au intensificat atacurile cu arme rază lungă de acțiune. Escaladarea a dus la creșterea numărului victimelor civile la niveluri care nu au mai fost înregistrate de la începutul luptelor.

"I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori extraordinari. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem realiza ceva. Au la ei propunere pentru a pune capăt războiului. Și s-ar putea să existe șanse mari să reușim", a estimat Donald Trump.

Președintele american nu a precizat dacă planul presupune ca Ucraina să cedeze teritorii, așa cum sugerase anterior. El a subliniat: "Avem o idee pentru pace".

Aceasta va fi prima vizită în Kievul devastat de război efectuată de Witkoff, un om de afaceri apropiat de Trump, și de ginerele său, Kushner, de când președintele american a revenit la Casa Albă anul trecut și a promis să rezolve "rapid" conflictul.

Cei doi, care au fost implicați în negocierile privind încetarea focului în Gaza și Iran, au călătorit în repetate rânduri la Moscova în cadrul unor tentative diplomatice anterioare.

Tentative diplomatice vin pe fondul intensificării loviturilor aeriene

Relansarea eforturilor politice are loc în timp ce Rusia și Ucraina se bombardează reciproc cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune.

Cu doar câteva ore înainte de anunțul lui Trump privind vizita emisarilor săi, o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) din centrul Kievului.

Atacul, despre care Volodimir Zelenski a spus că a vizat biroul șefului interimar al agenției, a fost primul asupra sediului SBU, de la începutul invaziei.

În pofida caracterului fără precedent al acestei lovituri, președintele ucrainean a propus Rusiei un armistițiu aerian pe durata vizitei emisarilor americani.

"Din partea noastră nu vor exista atacuri aeriene, iar Rusia trebuie, la rândul său, să asigure o încetare a focului – fără atacuri aeriene din partea sa – pe durata desfășurării acestor discuții", a declarat el în discursul său de seară.

Rusia nu a comentat imediat propunerea.

Rusia a bombardat masiv în Ucraina, după ce Zelenski a propus o încetare a loviturilor aeriene pe parcursul vizitei emisarilor americani

Câteva ore mai târziu, Oleksandr Ganzha, șeful administrației militare regionale Dnipropetrovsk, a declarat că un atac rusesc a ucis patru persoane și a rănit alte cinci în orașul Kamianske, din sud-estul Ucrainei.

La rândul său, Zelenski declarase miercuri că spațiul aerian al Rusiei va fi "complet nesigur" și plin de drone ucrainene atât timp cât Moscova va continua războiul.

Călătoria lui Witkoff și Kushner are loc la mai bine de o săptămână după o vizită învăluită în mister, efectuată la Moscova de directorul CIA, John Ratcliffe. Acesta ar fi avertizat Rusia să se abțină de la atacuri asupra statelor membre NATO, potrivit presei americane.