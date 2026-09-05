Rusia a bombardat o parcare de TIR-uri în Zaporojie după ce Zelenski a propus o încetare a loviturilor în timpul vizitei emisarilor SUA

1 minut de citit Publicat la 10:20 05 Sep 2026 Modificat la 10:20 05 Sep 2026

Rusia a bombardat o parcare de TIR-uri în Zaporojie și fabrici în regiunea Dnipropetrovsk, unde a ucis cinci oameni. Foto: Captură video Nexta via X

Rusia a lansat peste noapte noi atacuri în Ucraina, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus Moscovei o încetare a loviturilor aeriene reciproce pe parcursul vizitei din acest weekend pe care o efectuează, succesiv, în capitalele rusă și ucraineană, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Emisarii au planificat o escală la Moscova pe 5 septembrie, urmând să ajungă duminică, 6 septembrie, pentru prima dată la Kiev.

În acest context, rușii au lansat peste noapte un atac asupra fabricilor și centrelor logistice din Ucraina. Atacurile au avariat Uzinele Metalurgice Kametstal și Dneprovsky din regiunea Dnipropetrovsk, obiective energetice din regiunile Mykolaiv și Odesa, precum și un vrachier în portul Cernomorsk.

Loviturile din noaptea de 4 spre 5 septembrie au fost efectuate cu arme ghidate și drone cu rază lungă de acțiune, a precizat serviciul de presă al Ministerului Apărării din Rusia, citat de portalul RBC.

Russia failed to observe the ceasefire announced by Zelenskyy ahead of Kushner and Witkoff’s visit



Overnight, Russia launched ballistic missiles and 167 drones at Ukraine. Five people were killed in the Dnipropetrovsk region. In Zaporizhzhia, Russians attacked a parking lot with… pic.twitter.com/ZnC6h7pTJV — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026

Canalul X Nexta, al opoziției belaruse, a transmis, la rândul său, că Rusia a lansat, vineri noaptea, rachete balistice și 167 de drone asupra Ucrainei. Cinci persoane au fost ucise în regiunea Dnipropetrovsk, potrivit sursei citate. În Zaporojie, rușii au atacat o parcare cu camioane. Potrivit Nexta, o dronă a lovit într-o clădire înaltă din localitatea Borîspil, din apropiere de Kiev.

Ce le-a propus Zelenski rușilor

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat, vineri, că nu vor exista lovituri aeriene contra Rusiei în timpul vizitei emisarilor preşedintelui Donald Trump la Moscova. El a cerut Rusiei reciprocitate în timpul deplasării celor doi oficiali americani la Kiev, duminică, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră şi Rusia trebuie să garanteze reciproc o încetare a focului - fără lovituri din partea ei - în timpul duratei necesare pentru desfăşurarea acestor negocieri”, a declarat Zelenski.

La momentul acestei declarații, Rusia nu confirmase oficial prezența, sâmbătă, a celor doi reprezentanți ai SUA la Moscova.