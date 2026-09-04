Zelenski îi propune lui Putin o suspendare a bombardamentelor în timpul vizitelor emisarilor americani la Kiev şi Moscova

<1 minut de citit Publicat la 20:38 04 Sep 2026 Modificat la 20:38 04 Sep 2026

Foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat, vineri, că nu vor exista lovituri aeriene contra Rusiei în timpul vizitei emisarilor preşedintelui Donald Trump la Moscova şi i-a cerut Rusiei reciprocitate în timpul deplasării celor doi oficiali americani la Kiev, duminică, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Nu vor exista lovituri aeriene din partea noastră şi Rusia trebuie să garanteze reciproc o încetare a focului - fără lovituri din partea ei - în timpul duratei necesare pentru desfăşurarea acestor negocieri”, a declarat Zelenski.

Emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner sunt aşteptaţi duminică la Kiev, pentru prima oară, în cadrul eforturilor diplomatice menite să ducă la încheierea războiului între Ucraina şi Rusia.

De partea sa, Rusia nu a confirmat încă venirea lor la Moscova.