În 2013, Indonezia a replantat mangrove pe o insulă. După 10 ani, pădurile refăcute găzduiau 10 specii și stocau 70 Mg CO₂ pe hectar

2 minute de citit Publicat la 11:24 22 Sep 2026 Modificat la 11:24 22 Sep 2026

Insula Flores din Indonezia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Insula Flores din Indonezia a fost locul unui proiect de reîmpădurire a mangrovelor lansat în 2013, când puieți de specii native au fost plantați de-a lungul coastei dintre Ende și Sikka. Zece ani mai târziu, cercetătorii au analizat zonele restaurate din Bangkoor, Kolisia și Talibura pentru a evalua diversitatea plantelor și animalelor, sechestrarea carbonului și stocarea energiei.

Studiul a identificat 10 specii de mangrove și 10 specii de faună în cele trei zone. Kolisia a avut cea mai mare bogăție de specii de mangrove, în timp ce Talibura a înregistrat cea mai mare diversitate a faunei. Suprafețele restaurate au prezentat, de asemenea, sechestrare de carbon, însă cercetătorii au constatat diferențe în dezvoltarea vegetației între cele trei locații după un deceniu.

Ce au descoperit oamenii de știință în mangrovele replantate din Flores

Potrivit studiului publicat în Scientific Reports, cercetarea a identificat 10 specii de mangrove din șase familii în cele trei locații.

Kolisia a înregistrat cea mai mare bogăție de specii de plante, cu opt specii, urmată de Bangkoor, cu șapte, și Talibura, cu cinci. Studiul a arătat că Kolisia a avut cea mai mare diversitate a vegetației, în timp ce Talibura a prezentat un număr mare de puieți și exemplare tinere.

Cercetătorii au identificat, de asemenea, 10 specii de faună în cele trei zone de reîmpădurire. Talibura a avut cea mai mare bogăție de specii de faună, cu opt specii, urmată de Bangkoor, cu șapte, și Kolisia, cu șase.

Printre animale s-a numărat și macacul crabier (Macaca fascicularis), pe care studiul îl menționează ca specie pe cale de dispariție, alături de peștișori săritori de mâl, bivalve, crabi, gasteropode, reptile și păsări.

Mangrovele restaurate au stocat până la 70,02 Mg CO₂ pe hectar

După 10 ani de reîmpădurire, sechestrarea carbonului în suprafețele de mangrove restaurate a variat între 28,69 și 70,02 Mg CO₂ pe hectar. Stocarea energiei a variat între 30,54 × 10⁴ și 54,07 × 10⁴ MJ pe hectar.

Aceste valori au fost calculate pentru Bangkoor și Kolisia, deoarece în Talibura nu au fost înregistrate tulpini sau arbori în momentul evaluării.

La nivel de specie, Rhizophora apiculata a avut cea mai mare valoare de sechestrare a carbonului, de 47,37 ± 5,68 kg CO₂. Bruguiera gymnorhiza a înregistrat cea mai mare valoare a stocării energiei, de 645,22 ± 201,65 MJ.

Cercetătorii au estimat stocarea carbonului și a energiei folosind biomasa de deasupra solului, fără recurgerea la eșantionare distructivă. Stocarea carbonului a fost calculată folosind un factor de 0,47.

Speciile de mangrove au variat între zonele restaurate din Flores

Cercetătorii au identificat asemănări între comunitățile de plante și animale din cele trei zone de restaurare, însă anumite specii au fost prezente doar în anumite locații.

Avicennia marina a fost înregistrată numai la Kolisia, în timp ce Excoecaria agallocha și Lumnitzera rasemosa au fost identificate doar la Bangkoor.

În cazul animalelor, Varanus salvator a fost înregistrat la Kolisia, iar Macaca fascicularis la Bangkoor.

Studiul a evidențiat diferențe în dezvoltarea mangrovelor restaurate după 10 ani. Cercetătorii au raportat niveluri relativ scăzute de bogăție a speciilor, heterogenitate și echitabilitate în ecosistemele de mangrove.

Talibura a avut cea mai mare adâncime a apei dintre cele trei locații, mai puține specii de mangrove și niciun arbore sau exemplar de dimensiuni medii înregistrat în timpul evaluării.

Cercetătorii au recomandat monitorizarea pe termen lung a stării de sănătate a mangrovelor, a rezilienței acestora și a schimbărilor ecologice.