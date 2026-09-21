Călin Georgescu a fost ridicat din trafic, de DIICOT. Au loc percheziții la locuința sa din Mogoșoaia

Călin Georgescu. Foto: Hepta

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, într-o operațiune-fulger a DIICOT. În paralel, anchetatorii au descins la proprietățile acestuia, cât și la locuințele celorlalți suspecți din dosarul înșelăciunii de 1,1 milioane de euro în care a fost reclamat de omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău.

”Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale din Inspectoratul General al Poliţiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziţie domiciliară, pe raza municipiului Bucureşti şi a localităţilor Mogoşoaia, Ciolpani şi Buftea, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”, informează DIICOT.

Conform DIICOT, sunt vizaţi doi cetăţeni români (cu vârstele de 64 şi 47 de ani) şi un cetăţean italian (în vârstă de 56 de ani) unul dintre cei implicați este Călin Georgescu.

Georgescu a fost oprit în trafic spre Otopeni, când se ducea spre înot la bazin. Se afla cu copilul în mașină. Copilul și-a continuat drumul, dar Georgescu a fost întors la locuința din Mogoșoaia pentru a i se face percheziții

Dosarul care îl vizează pe Georgescu este cel pornit de la Ionel Rusen, aflat pe rolul DIICOT.

De altfel, au loc percheziții la Ionel Rusen și la Ion Negoescu.

Va fi audiată și soția lui Călin Georgescu, Cristela.

De unde a pornit dosarul

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.

Omul de afaceri din Buzău a mai spus că Georgescu, de care știa prin intermediu unui prieten comun, i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului. Candidatul independent i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția.

Lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1,1 milioane de euro pentru a obține o linie de credit de maxim 6 milioane de euro, acțiune pe care a întreprins-o la începutul lui 2022. Linia de credit a întârziat, iar afaceristul a cerut banii înapoi.

Afaceristul a spus că Georgescu i-ar fi promis că îi va restitui banii după ce îi intră finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania prezidențială din 2024. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar Răzvan Leu a formulat plângere penală la DIICOT împotriva lui Călin Gorgescu, Ion Negoescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena pe care îi acuză de grup infracțional organizat și înșelăciune.