Au început audierile în dosarul escrocheriilor la care a luat parte și Călin Georgescu. Acesta ar putea fi chemat la DIICOT

Ioan Niculae spune că a depus la DIICOT documente care probează înșelăciunea comisă de omul lui Călin Georgescu. Surse foto: Profimedia Images / Hepta

Omul de afaceri Ioan Niculae a confirmat în exclusivitate la Antena 3 CNN că a depus documente la DIICOT împotriva lui Ionel Rusen și a lui Francisc Dokonal.

Primul este un apropiat al lui Călin Georgescu și ar fi fugit din țară, conform surselor Antena 3 CNN.

Cel de-al doilea susține că Georgescu i-ar fi cerut 50 de milioane de euro pentru finanțarea campaniei electorale.

Ioan Niculae afirmă că Rusen și Dokonal l-au înșelat cu o sumă de peste 400.000 euro în perioada 2019-2020.

Ioan Niculae: Escrocul care a ieșit în față a fost Ionel Rusen

"Nu am fost audiat (de procurori) pentru că era un timp foarte scurt. Am fost chemat la DIICOT și am dus toate documentele de la firma mea, care a fost înșelată de acești doi escroci.

De fapt, escrocul care a fost tot timpul în față a fost Ionel Rusen. Am dus toate documentele, inclusiv ordinul de plată, extrasele de cont, contractul pe care l-am avut cu Dokonal, semnat de Dokonal, polița de asigurare prin care ne-a asigurat că dă banii înapoi dacă nu face finanțare.

Contractul precizează foarte clar că acea finanțare se referea strict la industria chimică românească, în contextul în care eu vroiam să construiesc o fabrică de amoniac și una de uree. Era partea mea de equity (valoarea participării, n.r.) pentru două firme multinaționale, care-mi oferiseră atât instalația de amoniac, cât și instalația de uree.

N-are nicio legătură cu nicio campanie electorală, a nimănui. Vorbesc de anii 2019-2020", a precizat Niculae.

Cazul de înșelăciune invocat de acesta este asemănător cu un altul, în care ar fi căzut victimă un afacerist buzoian.

Potrivit declarațiilor acestuia din urmă, Călin Georgescu i-ar fi propus o afacere cu aur și l-ar fi indicat pe Ionel Rusen drept partener de încredere.

Procurorii urmează să afle dacă banii escrocați de apropiatul lui Călin Georgescu au fost folosit în campania electorală

"Vorbim până la acest moment despre două plângeri care ar putea fi conexate și introduse în același dosar deschis de DIICOT pentru înșelăciune.

Ioan Niculae depus o plângere în fața procurorilor după ce, spune el, în 2019-2020 ar fi fost convins de Ionel Rusen să îi dea 450.000 euro avans pentru obținerea unui credit de la o bancă elvețiană, credit în valoare de 200 de milioane de euro.

Creditul ar fi urmat să finanțeze construirea unei fabrici de substanțe chimice undeva pe teritoriul României.

Niculae a dat acești bani, 450.000 euro, însă linia de credit nu a mai fost obținută. Afacerea a picat, dar Niculae se plânge că nu și-a mai văzut avansul înapoi.

O altă plângere a fost depusă în urmă cu o săptămână de un alt om de afaceri, Răzvan Leu, din Buzău.

Acesta din urmă ar fi dat, spune el, mai bine de 1.000.000 euro, într-o schemă asemănătoare. Banii ar fi reprezentat un avans pentru obținerea unui credit, tot de la o bancă elvețiană, pentru efectuarea unor tranzacții cu aur.

Afacerea a picat și în cazul lui. Răzvan Leu spune că în septembrie 2022 și-a cerut banii înapoi, dar nu i-a mai primit, așa că a decis să depună plângere la DIICOT.

Sunt analizate aceste plângeri, iar Ioan Niculae spune că a depus dovezi la dosar și estimează că el și omul de afaceri buzoian nu ar fi singurii escrocați de omul lui Călin Georgescu. Peste 20 de persoane ar fi picat în plasa lui Ionel Rusen, cel care l-a susținut pe fostul candidat în alegerile prezidențiale.

Ancheta procurorilor DIICOT urmează să stabilească dacă acești bani ar fi fost folosiți pentru promovarea lui Călin Georgescu pe rețelele sociale, în condițiile în care echipa acestuia a declarat zero fonduri de campanie, deci cheltuieli zero.

Nu este exclus să fie și Călin Georgescu chemat la audieri în fața procurorilor DIICOT. În ceea ce-l privește pe Ionel Rusen, acesta ar fi fugit în Italia", a relatat Cristina Filip, corespondent Antena 3 CNN.