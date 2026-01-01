Peste 1.000 de oameni sunt pe pârtii la Sinaia. Gondola a pornit greu pentru că au fost minus 25 de grade. La Bălea e zăpadă de 80 cm

Peste 1.000 de oameni sunt pe pârtii la Sinaia. Gondola a pornit greu pentru că au fost minus 25 de grade. FOTO Agerpres

Este aglomerație pe pârtiile din Sinaia, unde până la ora prânzului, în prima zi a anului, au venit peste o mie de turiști. La Sinaia, stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri, iar în timpul nopții au fost minus 25 de grade, ceea ce a înghețat toate vanele și țevile, așa că instalația a fost pornită cu întârziere. Meteorologii anunță că la această oră cea mai mare zăpadă e în munţii Bucegi şi Făgăraş, până la 124 de cm.

Peste o mie de turişti au urcat, joi, în prima zi a noului an, pe pârtiile deschise în golul alpin al staţiunii Sinaia, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri.



Directorul general al societăţii Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a precizat, pentru Agerpres, că sunt deschise pentru practicarea sporturilor de iarnă peste 10 kilometri de pârtii - şase pârtii, plus zona de iniţiere de la Cota 2.000.



Circa 1.200 de turişti au urcat până la această oră pe pârtii, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 şi 40 de centimetri.



Conform datelor publicate pe pagina de Facebook a Gondolei Sinaia, a fost luată decizia prelungirii cu 30 de minute a programului de funcţionare pentru fiecare instalaţie - Telescaunul Soarelui şi Telescaunul Dorului - 16:30, Gondola Carp - 17:00, Gondola Sinaia şi Telecabina tronson 1 - 17:30.

Sania alpină funcţionează cu public până la ora 16:00.



La Buşteni sunt deschise pârtia de săniuş, pârtia pentru începători din Fun Park şi sania alpină.



De asemenea, la Azuga se poate schia pe mai multe segmente ale domeniilor Sorica şi Cazacu.

Gondola Sinaia a comunicat că au fost minus 25 de grade azi-noapte în Valea Soarelui, așa că utilajele de bătut zăpada nu au putut porni, decât după ce au fost conectate la generator, iar țevile, vanele, rezervoarele de apă și circuitele pe stâlpi au înghețat.

Singurele toalete funcționale în acest moment în golul alpin sunt cele de la fostul Apres Ski Soarelui (un pic mai sus de imbarcare Telescaun, pe moviliță). La Bistro Carp încercăm acum să cărăm apă și să transferăm în rezervorul principal, sperăm să reușim într-o oră-două. (S-a rezolvat, am primit acum mesaj, deci la Bistro Carp toalete functionale!) În Soarelui jos, va mai dura, e totul bocnă. Au fost lăsate aeroterme peste noapte, degeaba, potrivit operatorului.

Totodată, instalația de la gondolă a fost pornită cu întârzire de o oră, așa că programul va fi prelungit cu 30 de minute.

Sibiu: Cea mai mare zăpadă e în munţii Bucegi şi Făgăraş. Sunt 124 cm la Vârful Omu şi 80 cm la Bâlea Lac

Cel mai mare strat de zăpadă este de 124 de centimetri măsurat în staţia meteo de la Vârful Omu din Munţii Bucegi, urmat de cel de 80 de centimetri la Bâlea Lac, potrivit informaţiilor publicate pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.



La Bâlea Lac este cea mai multă zăpadă, dar şi cel mai frig din judeţul Sibiu - temperatura a scăzut, joi, la minus 14,8 grade Celsius, potrivit sursei citate.



Accesul la Bâlea Lac se poate face cu maşina pe Transfăgărăşan până la Bâlea Cascadă, de unde se urcă doar cu telecabina, când condiţiile meteo permit.