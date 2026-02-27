JD Vance spune că nu există "nicio şansă" ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit

JD Vance spune că nu există "nicio şansă" ca un atac împotriva Iranului să declanşeze un război prelungit. Foto: Getty Images

Vicepreşedintele american JD Vance a declarat joi că "nu există nicio şansă" ca un atac împotriva Iranului să ducă la un război prelungit în regiune, potrivit unui interviu acordat publicaţiei The Washington Post.



"Ideea că vom fi angajaţi într-un război în Orientul Mijlociu timp de ani de zile, fără un sfârşit previzibil - nu există nicio șansă ca acest lucru să se întâmple", a spus el într-un interviu acordat jurnalului american.

Vance a avertizat, de asemenea, împotriva tragerii unor concluzii greșite din conflictele din trecut. "Cred că trebuie să evităm repetarea greșelilor din trecut", a spus el, referindu-se la războiul din Irak.

"De asemenea, cred că trebuie să evităm să învățăm prea mult din lecțiile trecutului. Doar pentru că un președinte a eșuat într-un conflict militar nu înseamnă că nu ne mai putem angaja niciodată într-un conflict militar. Trebuie să fim atenți în această privință, dar cred că președintele este atent", a adăugat el.



Administraţia Trump a avut joi, la Geneva, o a treia rundă de discuţii cu Iranul, mediată de Oman.



Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că a avut "cele mai intense" negocieri de până acum cu americanii, după această zi de discuţii.