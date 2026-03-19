Un medic neurolog și-a ținut tatăl internat 800 de zile în ultimii trei ani, chiar pe secția unde lucra, la un spital din Caransebeș

Publicat la 13:01 19 Mar 2026

Salon de spital la Terapie Intensivă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Este anchetă la spitalul din Caransebeş, după ce un medic neurolog a fost acuzat că şi-a ţinut propriul tată internat 800 de zile, în ultimii trei ani, în unitatea medicală unde lucrează.

Cazul a ieșit la iveală în urma unui control efectuat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, care a descoperit că pacientul a fost internat continuu timp de 799 de zile pe secția de neurologie.

Directorul CJAS Caraș-Severin, Ionuț Mihai Popovici, a declarat că echipa de control s-a autosesizat și a sesizat deja instituțiile competente.

„Am sesizat și Colegiul Medicilor. (...) a fost internat un pacient în regim de spitalizare continuă pe o perioadă de 799 de zile. (...) în documentele analizate s-a constatat relația de rudenie între pacient și medicul curant”, a precizat acesta.

Prejudiciu estimat la 50.000 de lei

Potrivit raportului de control, există suspiciuni serioase privind legalitatea internării: în unele perioade lipsesc documente medicale, iar în altele acestea sunt incomplete. De asemenea, ar exista indicii privind folosirea parafei altor medici fără acordul acestora.

Autoritățile au estimat un prejudiciu de aproximativ 50.000 de lei, reprezentând servicii medicale decontate nejustificat, inclusiv foi de observație și costuri de hrană.

Cum se apără medicul

Medicul neurolog vizat de ancheta respinge acuzațiile și susține că internarea îndelungată a tatălui său a fost justificată medical.

Potrivit declarațiilor sale, pacientul ar fi suferit de afecțiuni neurologice grave, care necesitau supraveghere continuă și tratament de specialitate, imposibil de asigurat la domiciliu. Medicul a explicat că decizia internării nu i-a aparținut exclusiv și că, în mod formal, cazul ar fi fost gestionat în cadrul secției, cu implicarea mai multor cadre medicale.

Sesizări către Colegiul Medicilor și Poliție

În urma constatărilor, cazul a fost transmis către Colegiul Medicilor pentru analiză disciplinară. De asemenea, au fost sesizate organele abilitate, existând informații că și poliția ar fi fost notificată, însă până în acest moment nu a fost comunicat un punct de vedere oficial.

Pacientul – care este tatăl medicului – a fost externat abia în luna martie, după mai bine de doi ani de spitalizare continuă. La scurt timp după externare, medicul vizat de anchetă a intrat în concediu.

Potrivit specialiștilor citați în raportul de control, durata unei internări pentru afecțiuni cronice este limitată, iar depășirea acesteia „cu mult” ridică suspiciuni privind justificarea medicală a spitalizării.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească dacă în acest caz au fost încălcate prevederi legale sau deontologice, precum și eventualele sancțiuni.