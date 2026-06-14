Surse: Culisele desemnării lui Veștea. De ce l-a ales Nicușor Dan și de ce nu s-a consultat cu nimeni

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Agerpres

Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN că desemnarea lui Adrian Veștea ca premier a fost o decizie luată exclusiv de președintele Nicușor Dan, fără ca vreun lider de partid să fie informat în prealabil. Iată cum s-a ajuns aici.

Discuția care a existat, dar nu s-a finalizat

Cu o zi înainte de ședința BPN-ului PNL, liderii celor trei partide pro-occidentale – PNL, USR și UDMR – au discutat o variantă: dacă guvernul Tomac cade, cele trei formațiuni să vină împreună cu o propunere de premier pe care să i-o prezinte lui Nicușor Dan.

Ideea a fost agreată în principiu, dar nu bătută în cuie. UDMR ar fi cerut ca premierul propus să nu fie Ilie Bolojan, însă discuțiile nu au avansat mai departe. Au rămas la stadiul de variantă, fără nicio decizie fermă.

De ce s-a temut Nicușor Dan

Președintele ar fi aflat de aceste discuții și s-a temut de un scenariu concret: că Bolojan ar putea să forțeze și să nu renunțe la ideea de a fi el însuși premier. Dacă asta s-ar fi întâmplat, blocajul politic s-ar fi perpetuat, pentru că Bolojan nu avea șanse reale să obțină o majoritate parlamentară în contextul actual.

Nimeni nu a știut de Veștea

Așa că Nicușor Dan a acționat singur. Nu s-a consultat cu nimeni – nici formal, nici informal. Mai mult, în diverse discuții purtate în zilele anterioare cu liderii de partid, numele vehiculat era cel al lui Alexandru Nazare, nu al lui Veștea. Nimeni nu s-a așteptat la această alegere.

De ce Veștea și nu Nazare

Calculul președintelui a fost unul pragmatic. Veștea a fost ministru al Dezvoltării și, în această calitate, a colaborat direct cu primarii și cu președinții de consilii județene din toată țara – și le-a dat bani pentru proiecte. Aceste relații îl fac, în opinia lui Nicușor Dan, candidatul cu cele mai mari șanse de a rupe voturi din interiorul PNL și de a-și construi o majoritate parlamentară; Nazare nu avea acest avantaj.