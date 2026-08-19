Alina Gorghiu susține că Nicușor Dan ar putea fi suspendat dacă nu promulgă Legea ANI: „Fritz îl împinge într-o capcană”

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Foto: Agerpres

Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că anumiți „exaltați” ar putea începe procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan, dacă acesta refuză să promulge Legea ANI. Ea susține că Dominic Fritz a sugerat că președintele ar putea să nu semneze actul normativ și îl împinge în acest fel pe Nicușor Dan într-o „capcană”.

Alina Gorghiu a declarat că un eventual refuz al președintelui Nicușor Dan de a promulga Legea ANI, după ce sunt epuizate toate căile de atac, ar fi „total în afara Constituției” și ar putea duce la suspendarea acestuia.

„Nu e un drept de veto al președintelui promulgarea unei legi a Parlamentului, votată, trecută de control constituțional și epuizată etapa retrimiterii, ci e o obligație a oricărui președinte. (...) Nu e o problemă de dacă, promulgarea unei legi e o obligație constituțională. Parlamentul trebuie să pună în acord legea cu decizia CCR în privința acelor dispoziții declarate constituționale. Nu m-ar mira ca USR să conteste iar legea la CCR”, a spus Alina Gorghiu la Antena 3 CNN.

Ea l-a acuzat apoi pe președintele USR Dominic Fritz că îl împinge pe Nicușor Dan „într-o capcană”, atunci când sugerează că președintele ar putea refuza să promulge legea.

„Fritz insistă să spună că președintele ar putea avea acest atribuit și îl împinge într-o capcană. În Româniaa post-decembristă promulgarea unei legi a fost înțeleasă de toți președinții drept o obligație constituțională”, a mai spus deputata PNL.

Alina Gorghiu a adăugat că în acest scenariu, în care Nicușor Dan ar refuza să promulge legea, decizia ar putea fi considerată de o „încălcare gravă a Constituției” și „anumiți exaltați” ar putea demara procedura de suspendare a președintelui.

Deputata PNL a explicat și într-o postare pe Facebook de ce președintele este obligat să promulge legea odată de toate căile de atac au fost epuizate.

„Acum haide să fim serioși. Niciun președinte al României după 89 încoace nu a abuzat de acest articol. Ce s-ar întâmpla dacă nu ar promulga?! În secunda doi, pe bună dreptate, cineva ar spune ca este o faptă gravă, deci ar începe procedura de suspendare.

Cei care spun ca Nicușor Dan ar putea să nu promulge oare vor ca el să fie suspendat?!

Eu zic ca da!”, a scris ea pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a decis, luni, că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Prevederea introdusă de PSD în legea integrității statuează că funcția/demnitatea publică încetează de drept la 30 de zile de la intarea în vigoare a legii pentru cei care sunt declarați definitv în conflict de interese.

Amendamentul a fost atacat la CCR de USR, PNL și Nicușor Dan. Președintele a spus, după pronunțarea deciziei Curții, că nu este convins de decizia Curții Constituționale privind Legea integrității și așteaptă motivarea judecătorilor.

Ilie Bolojan a criticat, de asemenea, decizia privind „amendamentul Fritz”, spunând că schimbarea regulilor pentru un caz concret poate transforma legea într-un instrument de „vendetă politică” și poate expune România unui nou risc de condamnare la CEDO.