Zeci de mii de ruși încearcă să fugă din Rusia și au luat cu asalt punctul de trecere al frontierei cu Georgia. Coadă uriașă de mașini

Rușii fug de mobilizare și vor să se refugieze în Georgia vecină. Foto: Profimedia Images

Zeci de mii de ruși au decis să plece în Georgia, din cauza zvonurilor privind un posibil nou val de mobilizare în această toamnă, relatează Moscow Times, miercuri. Serviciul Federal Vamal al Rusiei a anunțat un „flux record de călători” la punctul de trecere a frontierei Verhnii Lars.

Potrivit organizației guvernamentale, pe 15 și 16 august, peste 19.000 de persoane au trecut zilnic frontiera spre Georgia, iar, pe 18 august, numărul lor a depășit 20.000. „Valorile actuale sunt semnificativ mai mari decât cele înregistrate în perioade similare din anii precedenți”, a precizat Serviciul Federal Vamal.

Potrivit martorilor citați de canalul „Ostorojno, novosti”, pe partea rusă a frontierei s-a format o coloană mare de mașini, iar vehiculele înaintează cu aproximativ 50 de metri pe oră.

Verhnii Lars este singurul punct terestru de trecere a frontierei dintre Rusia și Georgia. La sfârșitul lunii septembrie 2022, acesta a devenit cel mai aglomerat punct de frontieră din Rusia, după ce mobilizarea anunțată de Vladimir Putin a determinat zeci de mii de ruși să părăsească țara și să aștepte timp de mai multe zile în cozi de kilometri.

Anterior, rușii și-au mărit brusc cererea pentru apartamente de închiriat în capitala Armeniei, Erevan, potrivit publicației Verstka.

⚡️ Tens of thousands are fleeing Russia



A record 20,000 people crossed the legendary border checkpoint with Georgia in just 24 hours.



At Verkhny Lars, queues stretched to two and a half hours, forcing border guards to urgently reinforce their shifts and call in extra personnel… pic.twitter.com/tjQ43GLDFA — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2026

„În ansamblu, situația este comparabilă cu cea din 2022”, a declarat pentru publicație un agent imobiliar local.

Drept urmare, chiriile au crescut cu 30%, iar rușii au început să caute variante de închiriere în comun cu persoane necunoscute. Canalul de Telegram despre piața imobiliară din Armenia „Metri v dramah” a afirmat că nu mai există „variante decente” disponibile pentru închiriere.

Surse citate de Verstka au declarat că, după „alegerile” din septembrie pentru Duma de Stat, autoritățile ar putea introduce legea marțială în Rusia și ar putea declanșa o mobilizare.

Zvonurile privind o nouă mobilizare circulă de câteva luni. Printre cei care au scris despre pregătirea unei asemenea măsuri se numără analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) de la Washington.

Nici unii oficiali europeni care au discutat cu The Washington Post nu au exclus această posibilitate. Potrivit acestora, Kremlinul ar putea recurge la mobilizare dacă pierderile ridicate de pe front vor continua.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Putin intenționează să trimită pe front „între 300.000 și 500.000 de persoane” în cadrul unei noi mobilizări. El a explicat că, potrivit datelor de care dispune, ministerul rus al apărării a recrutat de la începutul anului 221.000 de militari pe bază de contract, în timp ce pierderile în aceeași perioadă au ajuns la 225.500 de oameni, dintre care 131.000 de morți.