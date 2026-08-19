Scandal pe bugetul CSA Steaua. După ce Oprița și-a dat demisia, MApN anunță că a dat înapoi clubului „mare parte” din banii tăiați

La începutul anului 2026, bugetul CSA Steaua a fost redus cu 30%. Foto: Agerpres

La o zi după ce antrenorul echipei de fotbal a CSA Steaua, Daniel Oprița, a declarat că își dă demisia pentru că clubul nu mai are bani, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a restituit, în luna iulie, „mare parte” din banii tăiați la începutul anului. „Nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță”, a declarat MApN.

Ministerul Apărării a anunțat că la începutul anului 2026, bugetul CSA Steaua a fost redus cu 30%, iar o „mare parte” din acești bani au fost virați înapoi clubului luna trecută.

„La începutul anului 2026, având în vedere nevoia de reorganizare a CSA Steaua, alocarea bugetară a clubului a fost diminuată cu 30 la sută. Întrucât reorganizarea nu s-a încheiat în timp util, fiind replanificată să se finalizeze în luna octombrie a acestui an, cea mai mare parte din bugetul nealocat la începutul anului a fost virată înapoi clubului în luna iulie”, a transmis MApN într-un comunicat de presă.

Ministerul Apărării susține că acești bani acoperă toate nevoile financiare ale clubului din prezent.

„După alocarea înapoi a acestor bani, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță. Sunt asigurate plata obligațiilor contractuale asumate, participarea la competițiile prevăzute în calendarele sportive și cheltuielile necesare desfășurării activității clubului până la finalul anului”, a precizat MApN.

Ministerul a adăugat că reorganizarea clubului are „ca obiectiv eficientizarea activității clubului, clarificarea responsabilităților și identificarea unor soluții care să permită dezvoltarea pe termen lung a activității sportive”.

„Ministerul Apărării Naționale acordă o atenție deosebită situației Clubului Sportiv al Armatei Steaua și identificării celor mai bune soluții pentru asigurarea unui cadru de funcționare eficient, sustenabil și adaptat obiectivelor de performanță sportivă ale clubului.

Ministerul Apărării Naționale urmărește în permanență modul în care sunt utilizate resursele alocate și analizează soluțiile necesare pentru ca activitatea CSA Steaua să se desfășoare în condiții de eficiență, transparență și sustenabilitate financiară”, a precizat MApN.

În comunicat, MApN a transmis că Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a declarat că promovarea echipei de fotbal a CSA Steaua în prima ligă rămâne un obiectiv.

„Este necesară modificarea cadrului legislativ care să permită acest lucru, etapă de realizat de îndată ce va fi învestit un guvern cu puteri depline”, a spus Miruță.

Daniel Oprița a demisionat: Aştept să mi-o accepte

Precizările ministerului vin la o zi după ce antrenorul echipei de fotbal, Daniel Oprița, a anunțat că și-a dat demisia din cauza situației „foarte dificilă” din punct de vedere financiar a clubului.

„Suntem într-o situaţie foarte dificilă şi să vedem dacă putem ieşi din ea. S-a redus bugetul şi suntem foarte puţini. Dacă nu aducem 4-5 jucători, retrogradăm. Ştiu că aşa e, chiar nu avem cum. (...)

A venit bugetul foarte târziu şi nu sunt bani. Contractele s-au făcut foarte târziu. Eu le-am spus de la finalul sezonului. Nu e nici guvern, poate mai primeam bani la rectificare. Totul s-a scumpit, au crescut toate taxele. Bărbulescu a plecat ca să mai economisim puţin. Eu mi-am dat demisia şi scris şi verbal. Mi-au respins-o. Aştept să mi-o accepte pentru că eu nu ţin de scaunul ăsta. Sunt o victimă colaterală la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. Aştept să iasă cineva din club şi să spună lucrurile astea”, a spus Opriţa, potrivit fanatik.ro.