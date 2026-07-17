"Steaua poate ajunge în Liga a 3-a". Miruţă spune că echipa nu are drept de promovare din cauză că acest Guvern nu poate modifica legea

Miruţă spune că echipa nu are drept de promovare din cauză că acest Guvern nu poate modifica legea. Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, care sunt condiţiile prin care Clubul Sportiv al Armatei Steaua ar putea obţine dreptul juridic de promovare în Liga 1. Conform lui Miruţă, s-a intrat într-un impas: în cazul unei asocieri "cu scop nepatrimonial", statul n-ar mai putea pune la dispoziţie activele clubului, iar înfiinţarea unei societăţi comerciale, care să intre în parteneriat cu o altă societate, nu e posibilă din cauză că legea MApN nu poate fi modificată de un Guvern demis. "Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului, iar prima varianta, am ajuns la o concluzie raţională cu toţi cei care sunt cu sufletul la această echipă, că dacă ministerul nu mai poate pune bani, fără varianta a doua, cu asocierea firmelor, Clubul Sportiv Steaua va risca să ajungă chiar în Liga a 3-a", a afirmat Miruţă.

Miruţă a transmis că rămâne valabilă dorinţa lui de a crea cadrul legal prin care Steaua să obţină dreptul juridic de promovare, însă drumul este anevoios.

"Este extrem de valabil şi azi ce am spus: drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors. Pentru asta, trebuie îndeplinite două condiţii mari:

1. Ca ministrul să vrea, pentru că au fost perioade, şi am găsit documente în minister, în care ministrul a spus că politica este ca Steaua să fie în Liga a 2-a şi să fie pepinieră eventual pentru alte echipe. Nu s-a vrut. Acum, eu vreau. Nu numai convins că e normal, ci şi provocat de toate piedicile.

2. Modificarea legii pe care un Guvern interimar nu are voie s-o facă. Suntem într-o perioadă de carantină, în care ministerul nu poate modifica legea care să dea posibilitatea instrumentală clubului să-şi aranjeze documentele pentru a îndeplini condiţiile.

Ca om politic, aş putea să fac astăzi un lucru prin care să vă spun dvs. Steaua a îndeplinit condiţiile legale de a promovare, dar mi-aş bate joc", a spus Miruţă.

Ministrul interimar al MApN a prezentat şi condiţiile legale prin care Steaua să poată promova în Liga 1.

"Varianta legală care ar permite promovarea şi care e la îndemâna mea ar fi o asociere cu scop nepatrimonial.

Asta ar bifa condiţiile celor de la LPF, dar în secunda 2 ministerul n-ar mai putea contribui la bugetul Stelei şi nici nu va mai putea pune la dispoziţie stadionul Steaua, pentru că asocierea ar fi o altă entitate care ar trebui să plătească pentru aceste lucruri.

Am stat de vorbă cu reprezentanţii ale asociaţiilor, concluzia a fost că din contribuţia suporterilor nu se poate întreţine activitatea clubului.

Asocierea firmelor, imposibilă fără modificarea legii

Varianta a doua este modificarea legii MApN, care să permită înfiinţarea unei societăţi comerciale, urmând ca această societatea comercială să interacţioneze cu o altă societate care ar fi interesată să investească la Steaua.

Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului, iar prima varianta, am ajuns la o concluzie raţională cu toţi cei care sunt cu sufletul la această echipă, că dacă ministerul nu mai poate pune bani, fără varianta a doua, cu asocierea firmelor, Clubul Sportiv Steaua va risca să ajungă chiar în Liga a 3-a.

Mi-e foarte limpede că acestei echipe i-au fost puse foarte multe piedici. Toate ministerele au voie să-şi înfiinţeze firme, mai puţin MApN. La Ministerul Transporturilor există echipă de fotbal, Rapid, la Interne există Dinamo", a mai declarat Miruţă.

Acuză un blocaj intenţionat

"Ministerului Apărării i s-a interzis prin lege, e clar că a fost intenţionat. Al doilea element este abordarea politică a altor miniştri cu privire la lipsa intenţiei de a promova.

Iniţial, am redus bugetul clubului Steaua la toate sporturile, pentru că prima preocupare este înzestrarea Armatei. Palmaresul de la Steaua e frumos, dar nu e prioritatea numărul 1 a MApN. Am cerut o reorganizare a clubului, pentru că sunt foarte multe entităţi care nu-şi doresc această reorganizare, dar se va face.

Nu va fi o afectare a sportivilor, am semnat suplimentarea cu sumele de bani necesare pentru sportivii care fac performanţă.

Refuz să cred că Steaua rămâne blocată definitivă în Liga a 2-a", a mai afirmat Miruţă.