"Steaua poate ajunge în Liga a 3-a". Miruţă spune că echipa nu are drept de promovare din cauză că acest Guvern nu poate modifica legea

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, care sunt condiţiile prin care Clubul Sportiv al Armatei Steaua ar putea obţine dreptul juridic de promovare în Liga 1. Conform lui Miruţă, s-a intrat într-un impas: în cazul unei asocieri "cu scop nepatrimonial", statul n-ar mai putea pune la dispoziţie activele clubului, iar înfiinţarea unei societăţi comerciale, care să intre în parteneriat cu o altă societate, nu e posibilă din cauză că legea MApN nu poate fi modificată de un Guvern demis. "Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului, iar prima varianta, am ajuns la o concluzie raţională cu toţi cei care sunt cu sufletul la această echipă, că dacă ministerul nu mai poate pune bani, fără varianta a doua, cu asocierea firmelor, Clubul Sportiv Steaua va risca să ajungă chiar în Liga a 3-a", a afirmat Miruţă.
Miruţă a transmis că rămâne valabilă dorinţa lui de a crea cadrul legal prin care Steaua să obţină dreptul juridic de promovare, însă drumul este anevoios.
"Este extrem de valabil şi azi ce am spus: drumul Stelei spre prima ligă nu mai poate fi întors. Pentru asta, trebuie îndeplinite două condiţii mari:
1. Ca ministrul să vrea, pentru că au fost perioade, şi am găsit documente în minister, în care ministrul a spus că politica este ca Steaua să fie în Liga a 2-a şi să fie pepinieră eventual pentru alte echipe. Nu s-a vrut. Acum, eu vreau. Nu numai convins că e normal, ci şi provocat de toate piedicile.
2. Modificarea legii pe care un Guvern interimar nu are voie s-o facă. Suntem într-o perioadă de carantină, în care ministerul nu poate modifica legea care să dea posibilitatea instrumentală clubului să-şi aranjeze documentele pentru a îndeplini condiţiile.
Ca om politic, aş putea să fac astăzi un lucru prin care să vă spun dvs. Steaua a îndeplinit condiţiile legale de a promovare, dar mi-aş bate joc", a spus Miruţă.
Ministrul interimar al MApN a prezentat şi condiţiile legale prin care Steaua să poată promova în Liga 1.
"Varianta legală care ar permite promovarea şi care e la îndemâna mea ar fi o asociere cu scop nepatrimonial.
Asta ar bifa condiţiile celor de la LPF, dar în secunda 2 ministerul n-ar mai putea contribui la bugetul Stelei şi nici nu va mai putea pune la dispoziţie stadionul Steaua, pentru că asocierea ar fi o altă entitate care ar trebui să plătească pentru aceste lucruri.
Am stat de vorbă cu reprezentanţii ale asociaţiilor, concluzia a fost că din contribuţia suporterilor nu se poate întreţine activitatea clubului.
Asocierea firmelor, imposibilă fără modificarea legii
Varianta a doua este modificarea legii MApN, care să permită înfiinţarea unei societăţi comerciale, urmând ca această societatea comercială să interacţioneze cu o altă societate care ar fi interesată să investească la Steaua.
Azi, problema e că această a doua etapă, cu societatea, nu poate fi îndeplinită din cauza limitărilor Guvernului, iar prima varianta, am ajuns la o concluzie raţională cu toţi cei care sunt cu sufletul la această echipă, că dacă ministerul nu mai poate pune bani, fără varianta a doua, cu asocierea firmelor, Clubul Sportiv Steaua va risca să ajungă chiar în Liga a 3-a.
Mi-e foarte limpede că acestei echipe i-au fost puse foarte multe piedici. Toate ministerele au voie să-şi înfiinţeze firme, mai puţin MApN. La Ministerul Transporturilor există echipă de fotbal, Rapid, la Interne există Dinamo", a mai declarat Miruţă.
Acuză un blocaj intenţionat
"Ministerului Apărării i s-a interzis prin lege, e clar că a fost intenţionat. Al doilea element este abordarea politică a altor miniştri cu privire la lipsa intenţiei de a promova.
Iniţial, am redus bugetul clubului Steaua la toate sporturile, pentru că prima preocupare este înzestrarea Armatei. Palmaresul de la Steaua e frumos, dar nu e prioritatea numărul 1 a MApN. Am cerut o reorganizare a clubului, pentru că sunt foarte multe entităţi care nu-şi doresc această reorganizare, dar se va face.
Nu va fi o afectare a sportivilor, am semnat suplimentarea cu sumele de bani necesare pentru sportivii care fac performanţă.
Refuz să cred că Steaua rămâne blocată definitivă în Liga a 2-a", a mai afirmat Miruţă.