Autostrada A1 Sibiu-Piteşti se închide, de luni, între Sibiu şi Boiţa, pentru 2 luni şi jumătate. Pe unde va fi deviat traficul

1 minut de citit Publicat la 18:19 02 Oct 2026 Modificat la 18:22 02 Oct 2026

Autostrada A1 din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Autorităţile au anunţat, vineri, că, de luni, 5 octombrie, Autostrada A1 Sibiu-Piteşti se închide între Sibiu şi Boiţa, pentru 2 luni şi jumătate, până pe 19 decembrie. "În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7", a transmis CNAIR.

În aceste condiţii, traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățiel Veștem și Cisnădie.

"Închidere circulație pe A1, între Sibiu și Boița, pentru continuarea construcției lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).

În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7.

Acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 și A1, în zona localității Boița. Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil.

În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier.

Restricțiile vor fi impuse între 05 octombrie și 19 decembrie 2026. Traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățiel Veștem și Cisnădie", a anunţat CNAIR.

Premieră pe Autostrada Sibiu-Pitești: Primul tunel forat din România e gata

Primul tunel forat construit pe o autostradă din România a fost finalizat, pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, Curtea de Argeș-Tigveni, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Tunelul Curtea de Argeș are o lungime de 1,35 kilometri. Lucrările pe întregul sector de autostradă, cu o lungime de 9,86 kilometri, au fost finalizate cu șase luni înainte de termenul contractual.

În luna octombrie sunt prevăzute și obținerea acordului de mediu revizuit și a ultimelor autorizații de construire pentru tronsoanele montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.