Surse: Călin Georgescu ar putea fi mutat din Arestul Central din cauza susținătorilor care stau și cu cortul în fața clădirii

Susținătorii fostului candidat la prezidențiale s-au adunat în fața clădirii, iar unii au rămas acolo toată noaptea. sursa foto: Antena 3 CNN

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, ar putea fi mutat din Arestul Central. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, s-a pus în discuție, miercuri, posibilitatea ca acesta să fie mutat în arestul altei secții din cauza protestelor din fața arestului, la care unii susținători au venit cu corturi și au refuzat să mai plece.

Călin Georgescu împarte celula din Arestul Central cu alți trei arestați. Acesta nu a mâncat din mâncarea arestului și nu a băut. Miercuri, lui Georgescu i s-au făcut analizele medicale, conform procedurii, în cabinetul medical al arestului.

Marți, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Încă de când a fost adus la Arestul Central din București, susținătorii săi au venit să protesteze și nu au mai plecat. Unii au venit cu corturi, pături, steaguri și telefoane ținute ore întregi pe live. Ba chiar au venit și cu copiii după ei.

Colaj Foto: INQUAM PHOTOS George Călin/TikTok

O fotografie distribuită masiv pe rețelele sociale, în care apare o femeie într-un cort, alături de o fetiță, a provocat numeroase reacții și critici despre decizia de a aduce un copil la un protest care urma să continue peste noapte, în frig.

Nu a fost singurul episod în care copiii au ajuns în centrul acestei mobilizări. Într-un mesaj atribuit unei alte susținătoare, distribuit ulterior în mediul online, femeia spunea că și-ar fi lăsat acasă copilul bolnav, cu febră, pentru a putea veni la protest și îi îndemna și pe ceilalți să facă efortul de a ajunge în fața Arestului Central.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va sesiza instituțiile pentru protecția copilului, astfel încât situațiile în care minori au fost aduși la manifestație să poată fi verificate.

În timp ce în fața Arestului Central se ridicau corturile, pe TikTok continuau live-urile, mesajele de susținere și apelurile la mobilizare. Imaginile din stradă au fost preluate și redistribuite rapid, unele devenind inclusiv subiect de meme-uri și ironii.

Dar nu toate mesajele au rămas în zona protestului.

O femeie de 27 de ani a fost identificată de polițiști după ce a publicat amenințări la adresa DIICOT și a dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea lui Călin Georgescu. În mesajul său, femeia spunea că dacă nu este eliberat, „ușile și geamurile DIICOT vor sări în aer”.

Polițiștii au găsit-o la o adresă din Sectorul 5 și au dus-o la secție pentru audieri. Potrivit Poliției Capitalei, femeia a devenit recalcitrantă și necooperantă, astfel că a fost transportată la Spitalul „Alexandru Obregia”, unde medicii au decis internarea.