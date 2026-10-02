Ce trebuie să știe cei care vor să înceapă o afacere. Ce soluții au startup-urile în primii ani de activitate

Antena 3 CNN și IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață. Foto: Getty

Suceava găzduiește astăzi una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top caută soluții pentru ca impactul contextului economic tot mai dificil asupra companiilor să fie cât mai redus.

Pe agenda întâlnirii se află strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a numărului de locuri de muncă, dar și accesul la resurse și tehnologii noi. Antena 3 CNN și IMM România dau voce întreprinzătorilor care țin economia în viață și care se confruntă, în această perioadă, cu provocări importante încă din primele luni de activitate.

Pentru companiile aflate la început de drum, una dintre problemele importante este reprezentată de costurile care apar înainte ca afacerea să înceapă să genereze suficient cash flow.

Există însă soluții prin care o parte dintre aceste cheltuieli pot fi reduse. Mihaela Lungu, director general al Centrului de Afaceri Exim Banca Românească Suceava, a explicat ce facilități sunt disponibile pentru companiile aflate în primii ani de activitate.

„În acest moment, pentru companiile cu până la doi ani de la înființare avem gratuități pentru administrarea contului curent, pentru internet banking, deci pentru acea parte de început care comportă costuri și pentru care business-ul încă nu generează suficient cash flow care să acopere aceste costuri.

Deci, consultanță și gratuități la pachetele operaționale de cont curent”, a explicat Mihaela Lungu.

Sprijinul financiar și accesul la garanții reprezintă, la rândul lor, o problemă importantă pentru startup-uri. Dan Stoian, director executiv al Direcției Garanții în Nume și Cont Stat Pentru Persoane Juridice din cadrul FNGCIMM, spune că antreprenorii aflați la început de drum trebuie să privească și eșecul ca pe o etapă din dezvoltarea unei afaceri.

„Eu sunt cumva diametral opus față de bancă în ceea ce privește startup-urile. Aș vrea să încep, în primul rând, cu un mesaj pentru cei aflați la început de drum: să nu vă fie frică de eșec. Orice eșec este un succes mai departe. De câte ori cădeți, luați-o de la capăt, regândiți planul și faceți pasul următor”, a transmis Dan Stoian.

În ceea ce privește sprijinul pe care îl poate oferi fondul de garantare, reprezentantul FNGCIMM a prezentat și date despre ponderea startup-urilor în portofoliul de garanții.

„Acum, referitor la ceea ce poate să ofere fondul nostru de garantare, pot să vă spun că, din cele 107.000 de garanții pe care le avem în portofoliu, în jur de 9.200 sunt acordate startup-urilor. Deci aproape 10% sunt companii care cresc ușor și sustenabil”, a explicat acesta.

Dan Stoian a precizat că în categoria startup-urilor intră companiile care au trei ani de la înființare.

Primii ani vin însă și cu costuri mai mari, pe măsura riscului asociat unei afaceri aflate la început. De aceea, antreprenorii sunt sfătuiți să își construiască atent planul de business și să privească dezvoltarea pe termen lung.

„În altă ordine de idei, costurile pe care noi le percepem sunt, evident, pentru că suntem o instituție de risc, mai mari decât pentru IMM-uri. Astfel, ce pot să vă spun: gândiți planul bine, mergeți cu el, treceți de cei trei ani, intrați în zona de IMM și atunci inclusiv costurile business-ului dumneavoastră vor scădea”, a explicat Dan Stoian.

Întrebarea rămâne însă dacă actualul context economic este unul potrivit pentru a porni o afacere. Evoluția cursului de schimb și nivelul dobânzilor îi fac pe mulți antreprenori să privească mai prudent către o astfel de decizie.

Consultantul fiscal Dragoș Pătroi consideră însă că momentul de pornire al unei afaceri trebuie analizat în funcție de specificul fiecărui business și, mai ales, de pregătirea celui care vrea să îl dezvolte.

„Fiecare afacere are timpul ei și de pornire, și de maturitate. Întotdeauna eu cred că există o oportunitate și nu trebuie să fie refractari la a demara o afacere, chiar dacă, în actuala conjunctură economică, vremurile sunt destul de tulburi.

Ați văzut evoluția cursului de schimb foarte recentă, nivelul dobânzii. Deci, din punctul meu de vedere, oricând este un moment potrivit pentru a porni o afacere dacă deții cunoștințele necesare pentru business-ul pe care vrei să-l creezi și să-l dezvolți și dacă te documentezi destul de complet asupra implicațiilor fiscale și juridice ale afacerii respective”, a completat Dragoș Pătroi.

Mesajul transmis antreprenorilor aflați la început de drum este, astfel, unul care pune accent pe pregătire, răbdare și capacitatea de a ajusta planul de business. De la facilități pentru costurile operaționale și soluții de garantare până la pregătirea fiscală și juridică, primele etape ale unei afaceri vin cu provocări, dar și cu instrumente care pot ajuta companiile să treacă de perioada de început și să intre în etapa următoare de dezvoltare.