Egiptul arestează întreaga redacție a unei publicații independente. Care este motivul oficial

Cairo, Egipt. sursa foto: Getty

Autoritățile egiptene au reținut întreaga echipă editorială a uneia dintre puținele publicații independente din țară. Joi, jurnaliștii au fost acuzați că fac parte din organizația interzisă Frăția Musulmană, scrie NBC News.

Arestarea, săptămâna aceasta, a celor șase jurnaliști de la Matsadaash („Nu crede”, în arabă) a provocat reacții dure din partea organizațiilor internaționale și regionale pentru drepturile omului. Acestea au calificat-o drept o „escaladare alarmantă împotriva presei independente și a libertății de exprimare”.

Autoritățile îi acuză pe cei șase că sunt membri ai Frăției Musulmane și că ar fi produs știri fabricate pentru o publicație online, în schimbul unor finanțări din străinătate.

Cofondatorul Matsadaash, Abdelrahman Mansour, a respins acuzațiile. El a spus că nici el, nici familiile jurnaliștilor nu știu unde se află aceștia.

„Toți cei din această echipă cunoșteau riscurile când mergeau la muncă în fiecare zi, dar este inacceptabil ca guvernul să facă acuzații false și să facă dispăruți cu forța jurnaliști doar pentru că se teme de o presă liberă”, a declarat Mansour, care vorbește din afara Egiptului. „Familiile lor sunt îngrijorate, noi suntem îngrijorați, vrem doar să fie eliberați nevătămați”.

Fondată în urmă cu opt ani ca platformă de verificare a informațiilor, Matsadaash s-a extins între timp spre jurnalismul de investigație, în Egipt și în alte țări arabe.

Mansour a spus că doi dintre editorii publicației au mai fost arestați în 2023, dar au fost eliberați fără acuzații, după ce anchetatorii Securității Statului nu au găsit nicio legătură cu Frăția Musulmană.

„Ne este foarte greu să înțelegem de ce se întâmplă asta”, a spus el.

Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, cu sediul în SUA, Egiptul se numără printre statele care întemnițează cei mai mulți jurnaliști din lume. Inițiativa Egipteană pentru Drepturi Personale arată că 26 de jurnaliști se află în prezent după gratii în Egipt.

Nu se știe unde se află jurnaliștii

Ministerul egiptean de Interne a descris joi Matsadaash drept o pagină fără licență, administrată din străinătate de un „membru fugar al Frăției”, pe care l-a identificat drept Mansour.

Potrivit ministerului, cei șase reținuți făceau parte dintr-un „comitet media” al Frăției, care pregătea știri false și fabricate pe care Mansour le publica.

Comunicatul precizează că doar unul dintre cei șase este membru al Sindicatului Jurnaliștilor, uniunea națională a presei. Ministerul a anunțat că au fost luate măsuri legale, fără să precizeze acuzațiile.