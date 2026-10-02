ANPC a găsit în magazine peşte stricat, cu depuneri mari de gheaţă, sau produse cu mucegai. S-au dat amenzi de aproape 900.000 euro

ANPC a dat amenzi de peste 900.000 de euro după un val de controale. Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a oprit temporar de la comercializare produse de peste un milion de lei şi a dat amenzi contravenţionale care depăşesc 4,8 milioane de lei, în urma unor controale în perioada 28 septembrie - 2 octombrie, notează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al ANPC, au mai fost aplicate următoarele sancţiuni: 804 de avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 250.000 de lei, oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 15 operatori economici.

› Vezi galeria foto ‹

Principalele neconformităţi constatate au fost: întreţinerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de reziduuri alimentare, impurităţi şi depuneri de grăsime; produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire şi strivire; carne cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj; peşte cu depuneri considerabile de gheaţă, fenomen asociat cu deteriorarea caracteristicilor de calitate.

De asemenea, au mai fost constatate produse oferite spre comercializare, depreciate calitativ ca urmare a condiţiilor de preparare; nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare pentru produsele de origine animală; utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare şi depuneri grosiere de arsură; agregate frigorifice cu elemente de etanşare depreciate, componente lipsă şi depuneri grosiere de gheaţă şi impurităţi; produse alimentare fără elemente de identificare şi caracterizare, necesare asigurării trasabilităţii.