Zi liberă pentru elevi și profesori. Școlile vor fi închise luni, 5 octombrie

<1 minut de citit Publicat la 11:16 02 Oct 2026 Modificat la 11:16 02 Oct 2026

Sală de clasă goală într-o școală primară. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Elevii şi profesorii nu vor merge la cursuri luni, 5 octombrie, când este sărbătorită Ziua Mondială a Educaţiei.

Această zi este recunoscută ca zi liberă nelucrătoare pentru sistemul de învăţământ, conform Contractului colectiv de muncă.

După această zi liberă, elevii continuă primul interval de cursuri până vineri, 23 octombrie 2026. Din 24 octombrie începe vacanța de toamnă.

Ziua mondială a Educaţiei este marcată începând cu anul 1994. Aceasta a fost desemnată de UNESCO şi marchează semnarea, în 1966, a Recomandării UNESCO/Organizaţia Internaţională a Muncii privind statutul profesorilor.

Această recomandare, alături de cea privind învăţământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referinţă pentru abordarea drepturilor şi responsabilităţilor cadrelor didactice la scară globală, potrivit site-ului en.unesco.org.

În România, Ziua mondială a Educaţiei este marcată distinct de Ziua învăţătorului (5 iunie) începând cu anul 2013.