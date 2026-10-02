Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă

Abby Choi, o femeie din lumea mondenă a Hong Kong-ului, a fost ucisă în 2023, suspecții fiind fostul socru, fostul cumnat și fostul soț FOTO: Instagram/ xxabbyc

Cu câteva zile înainte ca Abby Choi, o femeie din lumea mondenă a Hong Kong-ului, să fie ucisă, socrul și cumnatul ei ar fi făcut cumpărături care dau fiori.

Un fierăstrău electric, o mașină de tocat carne și un frigider s-au numărat printre obiectele pe care aceștia le-au cumpărat pentru a o ucide și dezmembra pe Abby, mamă a patru copii, au declarat vineri procurorii în fața unei instanțe din Hong Kong, potrivit CNN.

› Vezi galeria foto ‹

Uciderea înfiorătoare a lui Choi din 2023 a provocat un val de șoc în bogatul centru financiar și a ajuns în presa internațională. Choi era foarte cunoscută în Hong Kong, participa la evenimente de modă alături de personalități din lumea showbizului și avea un număr semnificativ de urmăritori online.

Doar părți din trupul femeii au fost recuperate, ceea ce a adâncit misterul care înconjura la acea vreme moartea ei violentă.

Fostul ei soț, Alex Kwong, fratele acestuia, Anthony Kwong, și tatăl lor, Kwong Kau, au pledat nevinovat la acuzația de omor în cadrul unui proces care scoate la iveală noi detalii despre ultimele momente din viața lui Choi.

Procurorul principal, Charlotte Draycott, le-a spus vineri juraților că Abby Choi, modelul și influenceriță, a fost lovită în mod repetat în cap cu un ciocan, într-o mașină condusă de fostul ei cumnat, în care se afla și fostul ei soț.

Ea se afla în drum spre școala de unde urma să-și ia fiica.

Procurorii susțin că atacul a fost planificat

Cu aproximativ două săptămâni înainte de moartea lui Choi, Kwong Kau și fiul lui, Anthony Kwong, care lucra și ca șofer al lui Choi, au fost văzuți în mai multe magazine și cumpărând o serie de obiecte despre care procurorii susțin că au legătură directă cu crima, a declarat Draycott în fața instanței.

Printre obiecte se numărau un fierăstrău electric, o mașină de tocat carne, precum și câteva cutii și un frigider, împreună cu un tocător mare, o cratiță uriașă și produse pentru eliminarea mirosurilor. Părți din trupul lui Choi au fost găsite ulterior în frigider, a spus Draycott.

Un ciocan cumpărat de Anthony Kwong este considerat arma crimei, a declarat Draycott, în timp ce fostul soț al lui Choi ar fi împrumutat de la un prieten vehiculul în care, potrivit procurorilor, a avut loc crima.

„Acesta este motivul pentru care spunem că a fost un plan premeditat, întrucât fiecare persoană și-a jucat rolul în pregătirea faptei”, le-a spus Draycott juraților.

La 21 februarie 2023, Choi urma să-și ia fiica de la școală.

Cu puțin timp înainte de drumul spre școală, Anthony și Alex s-au întâlnit la un Starbucks, unde camerele de supraveghere l-au surprins pe Anthony făcând o serie de gesturi despre care Draycott a sugerat că ar fi putut prefigura atacul.

Ea a adăugat că Anthony a mers ulterior să o ia pe Choi, în timp ce Alex s-a urcat în vehicul într-un alt loc. În timpul drumului, Choi a schimbat mesaje cu soacra ei. Mesajele s-au oprit la ora 14:44.

Draycott a declarat că Choi a fost apoi atacată cu ciocanul în interiorul vehiculului. Juraților le-a fost prezentată presupusa armă a crimei, precum și fotografii de la autopsie care arătau rănile suferite de Choi.

„Loviturile au fost sălbatice”, a declarat ea în fața instanței.

Potrivit lui Draycott, vehiculul alb în care se afla Choi a ajuns la o casă dintr-o zonă rurală a Hong Kongului, în apropierea graniței cu China continentală. Ea a adăugat că în vehicul au fost găsite urme de sânge ce aparțin lui Choi, precum și ADN-ul lui Alex și Anthony Kwong.

Se presupune că Kwong Kau a aranjat închirierea proprietății.

„Nu erau îngrijorați. Nu erau tulburați. Era ceea ce se așteptau să se întâmple”, a spus procurorul în timp ce le prezenta juraților imagini cu Kwong Kau purtând o mască chirurgicală în apropierea vehiculului.

Mai târziu în aceeași zi, un vecin a spus că a auzit zgomote produse de un fierăstrău electric și un miros neplăcut, a declarat Draycott, adăugând că toate obiectele cumpărate de socrul și cumnatul lui Choi au fost ulterior găsite în casa din sat.

Anthony Kwong și Kwong Kau au fost arestați câteva zile mai târziu, în timp ce Alex a fost arestat ulterior la un debarcader pentru feriboturi, cu puțin timp înainte de a încerca să fugă din Hong Kong, a declarat Draycott.

Procesul în acest caz ar putea să dureze opt săptămâni.