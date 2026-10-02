Două insule noi au apărut în apropierea vulcanului Anak Krakatau, după erupțiile de luna trecută

Imagine aeriană a erupției vulcanului Krakatau din Indonezia. Foto: Profimedia Images

Două insule noi au apărut în apropierea vulcanului indonezian Anak Krakatau în urma erupţiilor de luna trecută care au paralizat principalul aeroport al ţării, a declarat vineri un oficial, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Insulele sunt situate la cel puţin 1 kilometru de muntele Anak Krakatau, potrivit imaginilor satelitare, a indicat Centrul pentru vulcanologie şi atenuare a riscurilor geologice (PVMBG).

„În urma analizei imaginilor satelitare Sentinel, două formaţiuni care seamănă cu nişte mici insule sunt vizibile în jurul muntelui Anak Krakatau”, a declarat pentru AFP un responsabil al agenţiei, Rita Susilawati.

Este prea devreme pentru a clasifica acest insule drept „copii” sau „nepoţi” ai muntelui Anak Krakatau, a adăugat Rita.

Vulcanul Anak Krakatau, care înseamnă „copilul lui Krakatoa”, este situat între insulele Java şi Sumatra, la o distanţă de 150 kilometri est de Jakarta.

A intrat în erupţie la începutul lunii septembrie, ducând la închiderea mai multor aeroporturi de pe teritoriul ţării şi la anularea a sute de zboruri.

Erupţia din 1883 a vulcanului Krakatoa a fost una dintre catastrofele cele mai distrugătoare din istorie, soldată cu unul dintre cele mai grave bilanţuri, estimat la 35.000 de morţi.

Agenţia indoneziană nu a procedat încă la o verificare pe teren pentru a determina compoziţia şi procesele de formare a celor două insule, precum şi pentru a şti dacă este vorba despre noi locuri de apariţie a materialelor vulcanice sau de rezultatul unei acumulări de depozite eruptive.

„Nu suntem încă în măsură să confirmăm că aceste două insule constituie într-adevăr un nou centru eruptiv sau pur şi simplu o acumulare de materie vulcanică provenită în urma erupţiei”, a adăugat Rita.

În cazul Anak Krakatoa, mai multe întinderi de pământ au ieşit pentru scurt timp la suprafaţă începând cu anul 1927 pentru a dispărea apoi sub efectul eroziunii, iar o insulă perenă s-a format în anul 1930.

E posibil ca cele două insule nouă apărute să nu reziste întrucât riscă să fie erodate de valuri, a mai subliniat Rita.

Autorităţile le-au recomandat rezidenţilor să nu se apropie la mai puţin de 3 kilometri de vulcanul care este vizat de o alertă de nivel 2 pe o scară cu 4 niveluri.

Cinci jurnalişti care relatau despre erupţia vulcanului la începutul lunii septembrie şi aflaţi la bordul unei ambarcaţiuni au dispărut fără urmă şi se presupune că sunt morţi, la fel ca şi trei membri ai echipajului.