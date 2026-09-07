Aproximativ 170.000 de turiști au rămas blocați în Indonezia, după erupția vulcanului Anak Krakatau

2 minute de citit Publicat la 17:04 07 Sep 2026 Modificat la 17:04 07 Sep 2026

Traficul aerian pe cinci aeroporturi mai mici este în impas de la sfârșitul săptămânii trecute / sursă foto: Hepta

O erupție a vulcanului Anak Krakatau a afectat traficul aerian din Indonezia, blocând mii de turiști în Java și Sumatra de la sfârșitul săptămânii trecute, iar cele două aeroporturi internaționale din capitala Jakarta au fost închise, transmite luni DPA, citată de Agerpres.

Oficialitățile indoneziene au declarat luni că cenușa vulcanică provenită din erupție va ține aeroporturile, inclusiv aeroportul cheie Soekarno-Hatta, închise.

Traficul aerian pe cinci aeroporturi mai mici din națiunea insulară este, de asemenea, în impas de la sfârșitul săptămânii.

Peste 1.500 de zboruri și aproximativ 170.000 de pasageri au fost acum afectați, a relatat agenția de știri indoneziană Antara, citându-l pe ministrul transporturilor, Dudy Purwagandhi.

„Siguranța este prioritatea noastră”, a subliniat Purwagandhi. Schimbarea direcțiilor vântului la diferite altitudini face dificilă estimarea perioadei în care traficul aerian rămâne blocat.

Indonezia se află pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă cu o activitate vulcanică și seismică deosebit de intensă. Arhipelagul din Asia de Sud-Est are aproximativ 130 de vulcani activi - mai mulți decât orice altă țară din lume.

Situat în strâmtoarea care separă insulele Java și Sumatra, vulcanul Anak Krakatau (Copilul lui Krakatau) prezintă o activitate sporadică de la apariția sa, la începutul secolului trecut, în caldera formată în urma erupției sale din 1883, când se numea Krakatau (Krakatoa). Această catastrofă a fost una dintre cele mai distrugătoare din istorie, cu un bilanț estimat la 35.000 de morți.

Zgomotul produs de această erupție este considerat cel mai puternic zgomot produs vreodată, conform Cărții Recordurilor Guinness. A fost atât de puternic încât a putut fi auzit de la mii de kilometri distanță. O mare parte a insulei vulcanice s-a scufundat în mare la momentul respectiv.

Un tsunami produs în 2018, provocat de prăbușirea unor părți ale aceluiași Anak Krakatau, s-a soldat cu 429 de victime și a dus la strămutarea a mii de locuitori.

După ultima erupție, autoritățile doresc să folosească așa-numita însămânțare a norilor pentru a produce ploaie. Acest lucru are scopul de a îndepărta cenușa vulcanică din atmosferă.

De asemenea, se depun eforturi pe uscat pentru îndepărtarea stratului de cenușă vulcanic. La Bandar Lampung, Sumatra, administrația orașului a pulverizat mai multe drumuri principale cu apă pentru a reduce expunerea populației la cenușă.

La Jakarta și în anumite părți ale provinciei Banten, grav afectată, școlile au trecut la învățământul la distanță până la o nouă notificare.

Agenția de gestionare a dezastrelor BNPB a distribuit, printre altele, măști și a desfășurat de urgență echipe care monitorizează calitatea aerului în zonele afectate.

Ministrul Sănătății, Budi Gunadi Sadikin, a făcut apel la public să rămână calm, să stea în case cât mai mult posibil și să își protejeze ochii și căile respiratorii cu măști și ochelari de protecție. Centrele medicale se pregătesc, de asemenea, pentru o posibilă creștere a numărului de boli respiratorii.