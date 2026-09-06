MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Indonezia, unde a erupt vulcanul Krakatau

Imagine aeriană a erupției vulcanului Krakatau din Indonezia. Foto: Profimedia Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis duminică o atenţionare de călătorie pentru Republica Indonezia unde se înregistrează activitate vulcanică a Muntelui Anak Krakatau, ceea ce a dus la perturbări ale traficului aerian, informează Agerpres.

MAE informează astfel cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Indonezia asupra faptului că activitatea vulcanică a Muntelui Anak Krakatau, situat în Strâmtoarea Sunda, a determinat răspândirea cenuşii vulcanice în mai multe regiuni, inclusiv Banten, Jakarta, Java de Vest şi Lampung, în spaţiul aerian, context în care au fost suspendate temporar operaţiunile pe mai multe aeroporturi, inclusiv Aeroportul Internaţional Soekarno-Hatta (CGK) din Jakarta.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de deplasarea către aeroport, să evite deplasările neesenţiale în proximitatea vulcanului şi în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale, potrivit unui comunicat de presă.

Autorităţile indoneziene menţin nivelul de alertă III (Siaga) pentru Anak şi recomandă menţinerea vigilenţei, limitarea activităţilor în aer liber, purtarea măştilor şi a protecţiei pentru ochi, precum şi prudenţă sporită în trafic din cauza vizibilităţii reduse şi a condiţiilor de carosabil.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Jakarta: +62 21 315 43 62, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Jakarta: +62 (0) 811 1216 283.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://jakarta.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat"

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.