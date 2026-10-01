Mister în jurul unei arme folosite de Rusia la granița cu Ucraina. De unde ar veni „Iva”

2 minute de citit Publicat la 13:10 01 Oct 2026 Modificat la 13:12 01 Oct 2026

sursa foto: X / @TheDeadDistrict

Echipele mobile de apărare antiaeriană ale Rusiei ar fi început să folosească rachete sol-aer portabile de fabricație chinezească, de tip QW-18 sau QW-19, ori copii iraniene ale acestora. Concluzia vine din analiza unor imagini difuzate de televiziunea rusă, făcută pe 28 septembrie de cercetătorul OSINT TheDeadDistrict, scrie United24Media.

Arma neidentificată a apărut în timpul unui exercițiu al unui grup mobil de foc din Divizia 51 de Apărare Antiaeriană a Rusiei, în regiunea Rostov.

Militarii ruși au numit sistemul „Iva”. Aspectul său nu corespunde însă niciunui sistem antiaerian portabil cunoscut, aflat în prezent în dotarea Rusiei.

Lansatorul seamănă foarte mult fie cu iranianul Misagh-3, fie cu familia chinezească QW-18A/QW-19, notează publicația ucraineană Militarnyi.

ruSSian's have developed a new “Iva” MANPADS. In the footage, it is in service with one of the mobile fire groups of the 51st Air Defense Division in Rostov Oblast.



Although, no—it is most likely the Iranian Misagh-2 MANPADS.



Imagine, they don't even have enough production… pic.twitter.com/aYrOtSmG6h — ??? ???? ???????? ????????? (@TheDeadDistrict) September 28, 2026

Sistemele MANPADS sunt rachete sol-aer compacte, lansate de pe umăr, concepute în principal pentru a lovi avioane care zboară la joasă altitudine, elicoptere și alte ținte aeriene. Grupurile mobile de foc ale Rusiei folosesc tot mai des astfel de arme, ca parte a apărării stratificate împotriva dronelor ucrainene.

Un detaliu atrage atenția în mod special: lansatoarele din imagini par să nu aibă niciun marcaj de identificare. Asta ar putea ascunde originea sistemelor.

O analiză mai atentă a părții din față a rachetei pare să întărească ipoteza unui sistem chinezesc. Pe lansatorul rusesc se vede o componentă suplimentară, care se regăsește la armele chinezești din seria QW, dar nu apare în imaginile disponibile cu iranianul Misagh-3.

Rămâne greu de stabilit dacă este vorba exact de un QW-18 sau de un QW-19. Nici o legătură cu Iranul nu poate fi exclusă.

Iranul produce propria familie de sisteme MANPADS, Misagh, pe baza unor modele chinezești, și a continuat să cumpere armament antiaerian din China.

În iulie 2026 au apărut informații despre un acord între Iran și China pentru până la 400 de sisteme MANPADS, inclusiv QW-12 și FN-16. Valoarea pachetului ar fi fost de aproximativ 60–70 de milioane de dolari.

Asta ridică posibilitatea ca sistemele de origine chinezească ajunse în Rusia să fi trecut printr-un intermediar, nu printr-un transfer direct, recunoscut public.

Apariția unui sistem MANPADS aparent străin într-o unitate antiaeriană rusă ridică și întrebări despre capacitatea Moscovei de a produce suficiente arme antiaeriene cu rază scurtă pentru a acoperi cererea tot mai mare din timpul războiului.

Anterior, serviciul de informații militare al Ucrainei a dezmembrat racheta balistică rusească RM-48U. Analiza a arătat că arma este asamblată din componente refolosite ale rachetelor S-300 și S-400 și plină de electronică străină, inclusiv zeci de piese de la producători din SUA.