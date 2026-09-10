Imagini incredibile surprinse de un satelit NASA: Cum s-a văzut erupția vulcanului Anak Krakatau din spațiu

Satelitul Landsat 8, operat de NASA și US Geological Survey (USGS), a observat un nor alb de gaz vulcanic care se ridica în atmosferă. Foto: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Vulcanul Anak Krakatau a erupt pe 4 septembrie, într-un arhipelag dintre Sumatra și Java, întrerupând zborurile, închizând școlile și chiar oprind pescuitul în zonă. Vulcanul a aruncat cenușă în aer și în orașul Jakarta și provincia Lampung în timpul unei erupții care a durat 25 de ore. Dar chiar și după această erupție, Anak Krakatau a rămas activ pe tot parcursul weekendului. De fapt, vulcanul este încă atât de activ încât ar putea erupe din nou în curând. Un satelit al NASA a surprins erupția vulcanului din „Cercul de Foc” al Pacificului, scrie Space.com.

Satelitul Landsat 8, operat de NASA și US Geological Survey (USGS), a observat un nor alb de gaz vulcanic care se ridica în atmosferă, chiar din spațiu. Se crede că norii albi de gaz conțin în principal vapori de apă, dioxid de carbon și dioxid de sulf, în timp ce cenușa și resturile alcătuiesc norii maronii.

Deși vulcanul Anak Krakatau mocnește după această erupție recentă, acest eveniment nu este un șoc major, deoarece vulcanul se află în ceea ce este cunoscut sub numele de „Cercul de Foc”. Acest „inel” șerpuiește aproximativ 40.000 de kilometri în jurul Oceanului Pacific și include peste 750 de vulcani, unii inactivi și alții activi.

During the ongoing eruption of #Krakatau in Indonesia, 10-minute JMA Himawari-9 True Color RGB images today showed a broad lower-altitude area of volcanic ash (shades of brown) along with pulses of higher-altitude volcanic clouds (a mixture of water vapor, ash and SO2). pic.twitter.com/p1iFKwu8AT — CIMSS_Satellite (@CIMSS_Satellite) September 5, 2026

Numai în Indonezia există 500 de vulcani, iar 127 dintre ei sunt activi, inclusiv Anak Krakatau. Și acest vulcan are o poveste deosebit de interesantă: a ieșit din mare în 1927, ridicându-se din caldera formată de erupția vulcanului Krakatau, cunoscut și sub numele de Krakotoa, din 1883, care a fost unul dintre cele mai faimoase și distructive evenimente vulcanice din istorie.

Anak Krakatau înseamnă „copilul lui Krakatau” în limba indoneziană.

Deși nu toți geologii sunt de acord asupra marginilor exacte ale Cercului de Foc, acesta se află pe un lanț de plăci tectonice și există de peste 35 de milioane de ani. Și acest cerc nu numai că găzduiește sute de vulcani, dar este și un punct fierbinte pentru cutremure.

Foto: NASA Earth Observatory/Michala Garrison

Erupțiile sunt un fenomen regulat la Anak Krakatau. O mare parte din activitatea sa rămâne relativ ușoară, dar ocazional oferă demonstrații de forță mai impresionante și mai periculoase, notează NASA.

Agenția meteorologică din Indonezia a raportat că, până la 6 septembrie, cenușa a atins altitudini de până la 6.000 de metri la est de vulcan și 15.000 de metri la vest. Prezența cenușii în atmosferă a determinat închiderea temporară a opt aeroporturi din Java și Sumatra, perturbând aproape 3.000 de zboruri în și dinspre zonă.

Cenușa a afectat zonele populate, în special la est de Anak Krakatau din Jakarta și în alte părți din Java de Vest, a raportat Platforma Indoneziană de Coordonare Umanitară (IHCP).

Cenușa vulcanică prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și poate irita tractul respirator, ochii și pielea. Cu toate acestea, acest pericol pentru calitatea aerului diferă de fumul produs de incendii în ceea ce privește caracteristicile particulelor, modelele de dispersare și măsurile de protecție.