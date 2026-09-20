PROGRAM: Longevity Expo Forum Fest, ediția a IV-a, 3 zile dedicate longevității, sănătății și medicinei viitorului

9 minute de citit Publicat la 13:44 20 Sep 2026 Modificat la 13:44 20 Sep 2026

Longevity Expo Forum Fest 2026 revine la Biblioteca Națională din București, între 24 și 26 septembrie, cu trei zile de conferințe și demonstrații dedicate longevității, prevenției și medicinei viitorului.

Longevity Expo Forum Fest, ediția a IV-a, evenimentul de referință dedicat longevității și medicinei viitorului, revine la Biblioteca Națională din București. Ediția din acest an aduce idei și conferințe vizionare, demonstrații live și expoziții de profil, punând publicul în contact direct cu lideri ai cercetării medicale și ai inovației în sănătate, timp de trei zile pline de informație. Axat pe terapii regenerative, optimizarea stilului de viață, neuroștiințe și prevenție integrată, LEFF 2026 își propune să reconfigureze modul în care ne raportăm la sănătate, vitalitate și trecerea timpului.

LONGEVITY EXPO FORUM FEST 2026, ediția a IV-a

Locație: Biblioteca Națională a României, București

Data: 24-26 septembrie 2026, zilnic între orele 09:00–19:00

Acces: Intrarea liberă!

Timp de trei zile, Biblioteca Națională din București devine epicentrul prevenției și al inovației în sănătate, oferind un program intens de prezentări medicale, aplicații practice, expoziții de profil și dialoguri deschise cu experți de top din domeniul longevității și medicinei preventive.

Longevity Expo Forum Fest – ediția a IV-a se desfășoară în două componente: joi, 24 septembrie, are loc Congresul Internațional de Longevitate, iar vineri, 25 septembrie, și sâmbătă, 26 septembrie, programul continuă cu seria de conferințe „Live longer. Live better. Live now.”, dedicată celor mai noi perspective asupra longevității, sănătății și medicinei viitorului.

Programul pe zile:

ZIUA 1 – JOI, 24 SEPTEMBRIE 2026, ARII TEMATICE

08:30-09:00

Înregistrarea participanților. Welcome coffee.

09:00-09:30

Deschiderea CONGRESULUI INTERNAȚIONAL DE LONGEVITATE, ediția a II-a.

Direcțiile congresului

BIOLOGIA ÎMBĂTRÂNIRII

Mecanisme celulare și moleculare ale procesului de îmbătrânire și implicațiile lor pentru practica clinică.



BIOMARKERII LONGEVITĂȚII

Rolul biomarkerilor în evaluarea și monitorizarea sănătății pe termen lung: de la cercetare la decizie clinică.



MEDICINĂ REGENERATIVĂ

Intervenții emergente și terapii de ultimă generație pentru extinderea perioadei de sănătate funcțională.



IA & MEDICINĂ PREDICTIVĂ

Modele predictive și personalizate bazate pe date pentru decizii clinice mai bune în medicina longevității.



HEALTH-TECH & INSTRUMENTE MEDICALE DIGITALE

Instrumente digitale, wearables și soluții tech care transformă monitorizarea și prevenția: cu accent pe validarea clinică și limitele reale de implementare în practica medicală curentă.

Speakeri internaționali prezenți la București, joi, 24 septembrie la Congresul Internațional de Longevitate, ediția a II-a:

Patrick Paine (cercetător Harvard Medical School) studiază reprogramarea celulară parțială, o metodă prin care semnele îmbătrânirii ar putea fi reduse în celulele mature fără ca acestea să-și piardă identitatea și funcția.

Dr. Ilia Stambler (fondator International Longevity Alliance, Universitatea Bar-Ilan): promotor al politicilor publice de sănătate și al istoriei cercetării în longevitate.

Dr. Maria Blasco (biolog molecular, fost director CNIO Spania): autoritate mondială în cercetarea telomerilor și a regenerării celulare.

José Cordeiro (inginer transumanist, Singularity University): expert în convergența dintre inteligență artificială, tehnologii emergente și extinderea duratei de viață.

Prof. Maria Pia Abbracchio (Universitatea din Milano): reper european în neuroștiințe și prevenirea bolilor neurodegenerative.

Dr. Elizabete Argale (Universitatea Riga Stradiņš): specialistă în longevitatea feminină și terapii hormonale de substituție.

Prof. Valerio Orlando (KAUST & Fundația Santa Lucia): expert internațional în epigenetică și influența stilului de viață asupra expresiei genice.

Dr. Ravi Kumar Chaudhary (Cercetător biomedical | Government Institute of Medical Sciences) cercetător senior la Institutul Guvernamental de Științe Medicale (GIMS), India, cu interese de cercetare în domeniul îmbătrânirii și longevității, medicinei regenerative, reprogramarii celulare și cercetării biomedicale translaționale.

Walter H. Crompton (Inginer biomedical | Director executiv, American Longevity Alliance) co-inventatorul a două sonde brevetate pentru Boston Scientific, destinate intervențiilor minim invazive asupra inimii. De peste un deceniu, susține ca voluntar, lider sau investitor timpuriu proiecte precum SENS Research Foundation, Yuvan Research, Oisin Biotechnologies și Repair Biotechnologies, dedicate regenerării și combaterii îmbătrânirii celulare.

ZIUA 2 – VINERI, 25 SEPTEMBRIE 2026

08:30-09:30 Înregistrarea participanților

09:30-10:00 Deschiderea LEFF 4 - seria de conferințe LIVE LONGER. LIVE BETTER. LIVE NOW!

Andreea Cigolea - Realizator ”Sfat de Sănătate” Antena 3 CNN

Adrian Ursu - Jurnalist Antena 3 CNN

Mona Lisa Popa - Redactor Șef Longevity Magazine

Mihaela Tănase - Specialist comunicare politici de sănătate

Carmen Mihaiu - Directorul General al Bibliotecii Naționale a României

10:00-10:50 METABOLISMUL - ALIAT SAU ADVERSAR AL DURATEI DE VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ? ? OBEZITATEA CA BOALĂ METABOLICĂ: SOLUȚII PENTRU LONGEVITATE – CONFERINȚĂ SUSȚINUTĂ DE LILLY ROMÂNIA

Speakeri:

Dr. Alina Spinean, medic primar diabet, nutritie și boli metabolice cu experiență extinsă în managementul obezității

Dr. Rubin Munteanu, medic primar chirurgie generala, supraspecializat in chirurgie bariatrica si laparoscopica, Spitalul Memorial Baneasa - speaker la conferinta pe obezitate

Dr. Simona Carniciu, medic primar diabet, nutritie si boli metabolice

Moderator: Mihaela Tănase

11:00-11:30 STILUL DE VIAȚĂ - ACTIVATOR SAU INHIBITOR AL GENELOR ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE?

Speakeri:

Dr. Ioana Berciu, Medic specialist Medicina de Laborator, Medic rezident Endocrinologie , Co -Fondator al gamei de suplimente Longevity BOOST

Dr. Mihai Băican - Medic specializat în ozonoterapie și oxigenoterapie, medicină regenerativă (SwissMED Clinic)

Conf. Univ. Dr. Viorica Rădoi, Medic primar genetică medicală, Coordonator Departament Genetică Medicală SANADOR

Moderator: Andreea Cigolea

11:40-12:20 O VIAȚĂ CU SENS - NATURĂ, SPIRITUALITATE, ARTĂ, ECHILIBRU ȘI VITALITATE

Prof. Univ. Dr. Radu Ciprian Țincu – medic primar ATI / Toxicologie

Dr. Alina Epure - Doctor în medicină, specialist în biochimia nutriției, terapeut nutriționist (editura TREI)

Dr. Mihaela Cucu - Director Medical ANA HEALTH SPA

Dr. Ing. Oana Gheorghiu - profesor de silvicultură - Romsilva

Olavi Nițescu - directorul Departamentului Regenerare – Dezvoltare al Romsilva

Moderator: Andreea Cigolea

12:20-12:30 Intâlnire cu Cristina Scomoroscenco, chimist la standul Chanand

12:30-13:00 PREȚUL RELAXĂRII. SURSE ȘI RESURSE FINANCIARE PENTRU COSTUL SĂNĂTĂȚII

Speakeri:

Adrian Asoltanie – Trainer, Speaker Și Antreprenor

Yolanda Crețescu - psiholog clinician și psihoterapeut adlerian

Sandra Ecobescu, membru fondator şi Preşedinte al Fundaţiei Calea Victoriei

Moderator: Andreea Cigolea

13:00-13:15 Q&A cu Adrian Asoltanie, trainer, speaker și antreprenor

13:15-13:30 La standul CENTRULUI DE EXCELENȚĂ VITALITAS vei întâlni o parte din echipa multidisciplinară formată din medici, asistenți medicali, terapeuți, psihologi, psihiatri

13:30-13:50 PAUZĂ

13:45-14:00 VĂ INVITĂM LA STANDUL CATENA

14:00-14:45 FRUMUSEȚE NATURALĂ SAU FRUMUSEȚE DOBÂNDITĂ? ESTETICA STĂRII DE BINE

Speakeri:

Prof. Univ. Dr. Olga Simionescu - medic primar dermatovenerolog și profesor universitar, cu o practică de peste trei decenii în dermatologie clinică și academică. Activează în zona de dermatologie generală și dermatologie oncologică

Dr. Jona Yousif - Medic specialist în protetică dentară & Level 7 BARD

Dr. Cristina Safta - Medic Specialist Dermatolog

Sonia Argint Ionescu - Dermalogica

Moderator: Andreea Cigolea

14:45-15:15 DEMO LA STAND CARDIOVASCULAR WELLNESS CU:

Dr. Andreea Liteanu - Medic primar cardiolog, doctor în științe medicale, doctorand în neurologie

Dr. Lisumbu Rinedy M. - Medic specialist pneumolog

Robert Zaharia - Asistent medical, expert universitar NESA

15:15-16:00 CREIER ȘI INIMĂ - CUM ÎNTREȚINEM CORECT MOTOARELE INDISPENSABILE VIEȚII?

Speakeri:

Dr. Anca Simona Tâu – medic primar în cardiologie și medicină internă

Raluca Prodan - Presedintele Asociației de Genetică și Medicină Personalizată

Sorin Cantor - COACH LONGEVITATE

Moderator: Andreea Cigolea

16:00-16:30 Vă invităm la standul Editurii Trei

Dr. Alina Epure, autoarea volumului „Secretul longevității și vitalității. Medicina stilului de viață”, va vorbi și despre cartea lui David Della Morte Canosci, „Lupta contra timpului. Algoritmul longevității – soluțiile științei actuale pentru o viață mai bună și mai lungă”, un volum de referință dedicat științei longevității.

16:30-17:10 SOMATIZAREA - SIMPTOME FĂRĂ BOALĂ SAU LUPTA INEGALĂ CU STRESUL. SĂNĂTATEA CARDIOVASCULARĂ A FEMEII: CHEIA LONGEVITĂȚII DUPĂ VÂRSTA DE 35 DE ANI

Speakeri:

Dr. Ovidiu Tudor - Medic specialist Neurologie

Dr. Anca Mihaela Hâncu – Medic generalist, nutriționist, specialist Medicina Stilului de Viață

Dr. Monica Trofin-Bănescu - Medic primar Cardiologie, Șef Secție Cardiologie și coordonator U.S.T.A.C.C.- SANADOR

Moderator: Andreea Cigolea

17:10-17:20 Q&A cu Dr. Ovidiu Tudor, medic specialist Neurologie

17:30-18:15 RECUPERARE, REGENERARE, REVITALIZARE - FITNESS, WELLNESS, BALNEOLOGIE

Speakeri:

Răzvan Șindelaru – campion international de fitness, autorul cărții ”Dă-mi câteva ore, ca să-ţi dau ani înapoi - Sfaturi de nutriţie şi mişcare”, editura Trei 2026 (editura TREI)

Dr. Cristina Ghilimei - Medic specialist recuperare, medicină fizică şi balneologie – (tema soluțiilor de recuperare minim invazive sub ghidaj imagistic) – Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”

Dr. Iuliana Vlădăreanu - medic primar medicina fizica si reabilitare

Dr. Liliana Stanciu- medic primar reabilitare medicala, endocrinologie/ vicepresedinte Societatea Română de Medicină a Stilului de viață

Moderator: Mihaela Tănase

18:20-19:00 COPILĂRIA, PIATRA DE TEMELIE A VIITORULUI ADULT SĂNĂTOS ȘI LONGEVIV

Speakeri:

Dr. Dana Popescu- Spineni – medicina stilului de viață

Dr. Cătălina Crișan - medic primar psihiatru

Moderator: Andreea Cigolea

19:00-19:30 Tea & coffee, cake. Networking

ZIUA 3 – SÂMBĂTĂ, 26 SEPTEMBRIE 2026

08:30-09:30 Înregistrarea participanților

09:30-10:00 Concluziile primei zile și deschiderea celei de-a doua serii de conferințe LIVE LONGER. LIVE BETTER. LIVE NOW!

Andreea Cigolea - Realizator ”Sfat de Sănătate” Antena 3 CNN

Adrian Ursu - Jurnalist Antena 3 CNN

Mona Lisa Popa - Redactor Șef Longevity Magazine

Mihaela Tănase - Specialist comunicare politici de sănătate

Oana Voicu - Președintele Asociației CREDU, specialist în comunicare în sănătate care va vorbi despre chestionarul „Barometrul sănătății viitoare 2026”

10:00-10:50 TRĂIEȘTE MULT. GÂNDEȘTE CLAR. APĂRĂ-ȚI CREIERUL DE ALZHEIMER” CONFERINȚĂ SUSȚINUTĂ DE LILLY ROMÂNIA

Speakeri:

Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu- Președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare

Conf. Univ. Dr. Cristina Panea - Președinte Societatea de Neurologie din România

Dr. Vasile Ciurchea – Director medical Memorial Hospital

Prof. Univ. Dr. Gabriel Prada - Președinte Societatea Română de Geriatrie

Moderator: Mihaela Tănase

11:00-11:30 SĂ ÎNAINTĂM ÎN VIAȚĂ CU GRAȚIE! REGULILE DE AUR ALE LONGEVITĂȚII APLICATE

Speakeri:

Ioana Chelemen - Nutriționist Specialist în Microbiom și Inflamație

Conf. Univ. Dr. Daniela Godoroja - Diarto – medic primar ATI, specialist fitoterapie

Roxana Tofan - Nutriție clinică & Terapie integrativă. Știință. Inteligența corpului. Regenerare. Oncologie • Autoimunitate • Dezechilibre cronice (Yatas Bedding)

Psih. Domnica Petrovai – autor carte “Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză” – Este consultant și trainer pentru companii private care susțin relațiile sănătoase și bunăstarea emoțională la muncă și acasă.

Moderator: Andreea Cigolea

11:30-11:45 PREZENTARE DE CARTE EDITURA TREI - Domnica Petrovai – autor carte “Conflictul dintre noi. Atunci când iubirea renaște din criză”

11:45-12:15 NUTRACEUTICE ȘI TERAPII COMPLEMENTARE - IMUNITATE ȘI AUTOVINDECARE - Descoperă puntea dintre nutraceutice și skincare în procesul de autovindecare

Speakeri:

Dr. Adrian Stănescu - Medic primar gerontolog și geriatru, specialist stimulare magnetică transcraniană și ozonoterapie

Farm. Dr. Speranţa Prada

Cristina Bâtlan, CHANAND

Moderator: Andreea Cigolea

12:15-12:30 Q&A cu Dr. Adrian Stănescu, medic primar gerontolog și geriatru, specialist stimulare magnetică transcraniană și ozonoterapie

12:30-13:00 DEMONSTRAȚIE INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE „ANA ASLAN”

13:30-14:00 Vino la standul COSMOPHARM pentru o discuție cu Dr. Oana Talpoș

14:00-14:30 SIMȚURILE, PRIVITE PRIN LENTILA SĂNĂTĂȚII MINTALE

Speakeri:

David Filipas, co-fondatorul D’olive, este certificat oficial ca Olive Oil Sommelier de către ESAO – Olive Oil School of Spain

Maria Coman, psiholog si jurnalist Antena 3 CNN

Conf. Dr. Bogdan Popescu, ORL

Moderator: Andreea Cigolea

14:45-15:15 DEMONSTRAȚIE SWISSMED CLINIC CU DR. MIHAI BĂICAN, medic specializat în ozonoterapie și oxigenoterapie, medicină regenerativă, director medical SwissMED Clinic + TRAGEREA LA SORȚI A CÂȘTIGĂTORILOR TOMBOLEI SWISSMED CLINIC

15:15-16:00 GREUTATEA FEMEII, DE LA FERTILITATE LA MENOPAUZĂ” CONFERINȚĂ SUSȚINUTĂ DE GRUPUL MEDICAL NORD

Speakeri:

Dr. Ruxandra Marian, medic specialist chirurgie generală, cu supraspecializare în chirurgie bariatrică

Dr. Catalin Haiduc, medic primar obstetrica-ginecologie

Dr. Roxana Boanță, Medic primar Chirurgie Generala

Moderator: Andreea Cigolea

16:00-16:45 SĂNĂTATEA SEXUALĂ - O STARE DE BINE FIZICĂ, PSIHICĂ, AFECTIVĂ ȘI SOCIALĂ”, powered by DUREX

Speakeri:

Prof. Univ. Dr. Sorin Tiplica - va aborda componenta medicală a sănătății sexuale, cu accent pe importanța educației sexuale, prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și rolul prezervativului în protejarea sănătății sexuale.

Valentin Pescaru, psiholog, psihoterapeut și sexolog - va aduce perspectiva psiho-emoțională și comportamentală, abordând inclusiv barierele care pot influența utilizarea prezervativului și modalitățile prin care acestea pot fi depășite.

Moderator: Andreea Cigolea

16:45-17:00 Activare la standul DUREX

17:00-17:30 TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ȘI VIAȚĂ FĂRĂ BOALĂ. REGENERARE CELULARĂ

Speakeri:

Dr. Mihai Băican – Medic specializat în ozonoterapie, oxigenoterapie și medicină regenerativă (SwissMED Clinic)

Dr. Ioana Berciu - Medic specialist Medicina de Laborator, Medic rezident Endocrinologie , Co -Fondator al gamei de suplimente Longevity BOOST

Dr. Emanuela Mercore Huțanu - Președinte al Societății Române de Medicină a Stilului de Viață

Moderator: Andreea Cigolea

17:30-17:45 Tragerea la sorți a câștigătorilor Tombolei LEFF 2026

17:45-18:15 UCIGAȘII TĂCUȚI AI SECOLULUI POT FI ANIHILAȚI. PREVENȚIE VERSUS ADICȚII

Speakeri:

Maria Coman, psiholog, psihoterapeut, jurnalist

Prof. Univ. Dr. Gabriel Ioan Prada - Medic in cadrul Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”

Moderator: Andreea Cigolea

18:20-19:00 ARTA DE A ÎMBĂTRÂNI FRUMOS

Speakeri:

Dr. Omar Wahba, Fondator Natural Aesthetics, Medic Specialist în Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, Supraspecializat în Chirurgie Facială și Volumetrie

Specialist CATENA

Moderator: Mihaela Tănase

19:00-19:30 Tea & coffee, cake. Networking

Trei zile de idei, inovație și inspirație pentru minte, corp și suflet.

Te așteptăm alături de noi în perioada 24 - 26 septembrie 2026, la Biblioteca Națională a României din București, pentru a descoperi secretele longevității sănătoase și a stabili o nouă strategie pentru viitorul tău! Pentru că Longevity Expo Forum Fest este mai mult decât un eveniment, este o mișcare care unește știința, medicina, tehnologia și filosofia unei vieți îndelungate, trăite cu sens!

Intrarea este liberă!