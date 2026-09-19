Restricţii de circulaţie pe Autostrada A3, de luni până pe 30 septembrie, pentru montarea unor grătare metalice. Sectoarele afectate

Restricţii de circulaţie pe Autostrada A3, de luni până pe 30 septembrie. Foto: Hepta

Autorităţile au anunţat, sâmbătă, că vor fi impuse restricţii de circulaţie pe Autostrada A3, începând de luni până pe 30 septembrie, pentru montarea unor grptare metalice de protecţie. Sectoarele de drum afectate sunt subsecțiunea 3B2, Zimbor – Poarta Sălajului, pe sectorul cuprins între km 13+260 și km 25+500, pe banda II, pe ambele căi de rulare.

"Începând de luni, 21.09.2026, se vor institui restricții de circulație pe Autostrada A3, Subsecțiunea 3B2, Zimbor – Poarta Sălajului, pe sectorul cuprins între km 13+260 și km 25+500, pe banda II, pe ambele căi de rulare, în vederea montării grătarelor metalice de protecție între structurile existente în zona km 17+307, km 20+975, km 22+856 și km 24+975.

Lucrările sunt programate să fie finalizate până la data de 30.09.2026.

Lungimea sectorului de autostradă restricționat nu va depăși 600 m, iar lucrările se vor desfășura simultan în mai multe poziții kilometrice. Distanța dintre două sectoare de drum în lucru va fi de 1.000 m.

Lucrările se vor realiza exclusiv pe timpul zilei. La sfârșitul programului de lucru, semnalizarea rutieră temporară va fi îndepărtată de pe partea carosabilă, iar traficul se va desfășura în condiții normale pe ambele căi de rulare ale autostrăzii.

Nu vor fi instituite restricții de circulație pe autostradă în perioada sfârșitului de săptămână, respectiv în intervalul de vineri, ora 12:00, până luni, ora 12:00", a transmis CNAIR.