Se închide circulația pe Autostrada A3, de joi. Ce sector este afectat şi rutele ocolitoare recomandate pentru şoferi

Imagine de pe Autostrada A3. Sursa foto: Agerpres

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj a anunţat marţi că se închide circulația pe Autostrada A3, începând de joi, pe sectorul cuprins între nodul rutier Nușfalău, aflat în judeţul Sălaj, şi localitatea Suplacu de Barcău, judeţul Bihor. Măsura este necesară pentru efectuarea unor lucrări de racordare, iar autorităţile au transmis şi rutele ocolitoare pe care le pot folosi şoferii.

În plus, şoferii sunt îndemnați să țină cont de indicațiile din teren și de măsurile instituite temporar pentru desfășurarea traficului.

"Începând de joi, 17.09.2026, se va închide circulația pe Autostrada A3, județul Sălaj, pe ambele căi, pe sectorul cuprins între km 66+500 (nodul rutier Nușfalău) și km 79+854 (Suplacu de Barcău), pentru executarea lucrărilor ”Proiectare și execuție pentru finalizarea Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău – Chiribiș (km 4+200 – km 30+550)", a precizat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj într-o postare pe Facebook.

Potrivit DRDP Cluj, se vor efectua următoarele lucrări:

lucrări de racordare a bretelei, care va supratraversa autostrada A3 (jud. Sălaj) la DN 19B;

lucrări de racordare a autostrăzii A3 (jud. Sălaj) subsecțiunea 3C1 (Suplacu de Barcău – Chiribiș) cu subsecțiunea 3B5 (Suplacu de Barcău – Nădășelu).

"Pentru realizarea lucrărilor de racordare a bretelei care va supratraversa autostrada A3 la DN 19B, în zona km 42+550, se vor institui restricții de circulație pe partea dreaptă a drumului național, pe sectorul cuprins între km 42+250 – km 42+750.

Traficul rutier pe DN 19B, în această etapă se va desfășura deviat în ambele sensuri, pe câte o bandă de circulație pe sens, fiecare bandă de circulație având lățimea de 3 m", s-a mai menţionat în comunicat.

Rutele ocolitoare recomandate pentru şoferi

traficul rutier de pe direcția de deplasare Suplacu de Barcău – Nădășelu va fi deviat pe banda de circulație aferentă sensului opus, iar deplasarea autovehiculelor de pe direcția de deplasare Nădășelu – Suplacu de Barcău se va realiza pe structura nou construită pe partea stângă a drumului;

circulația rutieră pe DC 93, către și dinspre localitatea Marca, va fi asigurată pe breteaua nou construită în cadrul proiectului;

circulația se va desfășura pe perioada de închidere a sectorului de autostradă menționat pe DN 19B, pentru direcția de deplasare Marghita – Nușfalău și retur, astfel: DN 19B, Marghita - Satu Barbă – Suplacu de Barcău – Ip – Nușfalău.

Pentru orientarea șoferilor, pe DN 19B și DN 1H vor fi amplasate panouri de presemnalizare a rutelor ocolitoare, înaintea intersecțiilor de la care traficul va fi deviat, au mai precizat reprezentanţii DRDP Cluj.