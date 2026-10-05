Schimbare radicală în AfD: membrii partidului extremist nu mai vor ieșirea rapidă a Germaniei din UE și zona euro. Ce propun în schimb

Partidele politice tradiţionale din Germania refuză să colaboreze cu AfD. Foto: Profimedia Images

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-ar putea schimba radical poziția față de Uniunea Europeană și zona euro. Într-un document strategic elaborat de deputaţi ai AfD în Parlamentul European, în Bundestag şi în parlamentele regionale, aceștia pledează pentru menținerea Germaniei în zona euro și în UE, în eventualitatea în care partidul ajunge la guvernare. Propun în schimb reformarea Uniunii Europene într-o „uniune de naţiuni suverane”, în care rolul Comisiei Europene este mult diminuat, relatează Agerpres.

Această iniţiativă ar marca o schimbare semnificativă a unuia dintre principiile fondatoare ale AfD. Partidul a fost creat în 2013 în mare parte ca reacţie la politicile de salvare financiară din zona euro şi a susţinut mult timp dizolvarea uniunii monetare sau ieşirea Germaniei din aceasta, relatează Reuters.

Cum vrea să reformeze AfD Uniunea Europeană

Documentul de strategie, despre care a relatat pentru prima dată cotidianul Bild, propune o reformare fundamentală a blocului comunitar şi a monedei unice, în locul unei retrageri imediate. Dacă aceste demersuri ar eşua, partidul ar trebui să ceară un referendum privind apartenenţa Germaniei la UE, se mai arată în text.



De asemenea, documentul preconizează transformarea UE într-o „uniune de naţiuni suverane” mai puţin rigidă.

Rolul Bruxelles-ului ar fi limitat în ceea ce privește elaborarea politicilor interne şi statele membre ar beneficia de clauze de exceptare (opt-out) în domenii precum migraţia, finanţele UE şi politicile sociale.



Documentul a fost elaborat de deputaţi ai AfD în Parlamentul European, în Bundestag (camera inferioară a parlamentului german) şi în parlamentele regionale, fiind discutat într-o reuniune luna trecută. O convenţie a AfD, programată pentru anul viitor, ar trebui să valideze orice modificare a platformei sale politice, neschimbată de un deceniu.

AfD vrea să intre la guvernare până în 2029

AfD şi-a extins constant sprijinul electoral prin campania împotriva migraţiei în urma valului de refugiaţi veniţi din zone de conflict din Orientul Mijlociu în 2015. Această strategie a ajutat partidul să obţină o serie de succese electorale.



AfD, care s-a clasat pe locul al doilea la alegerile federale de anul trecut, după conservatorii cancelarului Friedrich Merz, îşi propune să intre la guvernare la nivel federal până în 2029.

Partidele politice tradiţionale din Germania refuză să colaboreze cu AfD, formaţiune etichetată drept „extremistă de dreapta” de către serviciul de informaţii interne, o caracterizare pe care partidul o respinge.



Într-un interviu acordat postului public ZDF în luna august, Alice Weidel, co-lider al partidului, a descris moneda euro drept o „monedă slabă”, însă a evitat să ceară în mod explicit ieşirea Germaniei din zona euro.