Ilie Bolojan anunță condițiile PNL pentru votarea unui guvern, după consultările cu Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a spus luni, după consultările cu Nicușor Dan la Cotroceni, că „dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție”. „E foarte important să nu avem orice fel de guvern, ci unul care să mențină echilibrele bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care l-am condus și îl conduc”, a spus el.

„Am precizat poziția PNL. Rămânem consecvenți deciziilor luate în ultimele luni: nu vom fi într-o guvernare cu PSD, având în vedere ce s-a întâmplat în perioada asta, situație în care, dacă PSD va fi în guvernare, PNL va intra în opoziție.

Fiind conștienți de blocajul din ultimele luni, după ce președintele va face nominalizarea, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului care nu este benefic pentru țară.

Acest lucru îl vom face fiind conștienți de necesitatea unui guvern care să rezolve problemele pe termen scurt care țin de buna funcționare a statului, rectificarea de buget care să asigure sumele necesare pentru serviciile publice, care să ia măsurile pentru controlul cheltuielilor, dar mai ales să pregătească anul 2027”, a spus Bolojan.

Astfel, premierul interimar spune că „e foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci unul care să mențină echilibrele bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care l-am condus și îl conduc”.

„Din punctul acesta de vedere, e foarte important să avem nu orice fel de guvern, ci unul care să mențină echilibrele bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care l-am condus și îl conduc. E vorba de deficite și datorii. Nu neapărat datoria României e o problemă ca procent din PIB, ci viteza mare de creștere din ultimii ani, ceea ce arată incapacitatea noastră de a menține controlul bugetelor, și asta va fi un lucru important și în anii următori, pentru că, dacă nu menținem disciplina financiară, costurile sociale pe care le-au suportat românii vor fi anulate și ne vom întoarce de unde am plecat.

Nivelul dobânzilor achitate de România este mare și, dacă ne amintim, am plecat de la un nivel mare înainte de guvern, am coborât la cel mai mic nivel în februarie-martie și acum iar suntem la un nivel mare. Oricum am explica acest lucru, în plan internațional, războaiele, inflația, deficitele produc presiune, și e vorba de dobânzile noastre, unde plătim o primă de risc mare, care înseamnă lipsa de încredere”, a adăugat el.

În încheiere, Bolojan a subliniat că dacă nu se continuă aceste reforme, „costurile vor fi suportate de populația României”.

„PNL și-a asumat această răspundere, am făcut ce a fost nevoie pentru țara noastră, am trecut de agențiile de rating, dar următorul guvern trebuie să continue acest lucru, pentru că altfel deciziile nu le vom mai lua noi și costurile vor fi suportate de populația României.

Vom aștepta nominalizarea, vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua decizia în forurile interioare ale PNL, pe baza acestor argumente”, a subliniat el.

Noi consultări pentru desemnarea unui nou premier au loc la Cotroceni încă de la ora 14:00. Prima opțiune pentru desemnarea unui premier ar fi liderul PSD, Sorin Grindeanu, însă el ar prefera un independent sau tehnocrat.

PNL ar putea vota învestirea viitorului guvern, fără să se angajeze să îl susțină ulterior în Parlament, dar USR nu va vota un guvern PSD și nu va intra la guvernare alături de social-democrați.