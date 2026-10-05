Antena 3 CNN, premiată la Gala Oamenilor de Afaceri din Suceava

1 minut de citit Publicat la 15:39 05 Oct 2026 Modificat la 15:45 05 Oct 2026

Gala Oamenilor de Afaceri din Suceava a reunit în acest an antreprenori, manageri și reprezentanți ai autorităților. Foto: Antena 3 CNN

Gala Oamenilor de Afaceri din Suceava a reunit în acest an antreprenori, manageri și reprezentanți ai autorităților într-un eveniment dedicat performanței și dezvoltării mediului economic local. De peste trei decenii, oamenii de afaceri din județ se întâlnesc pentru a vorbi despre investiții, proiecte și provocările din economie.

Și în acest an, patronatele întreprinderilor mici și mijlocii au organizat Gala Oamenilor de Afaceri, eveniment dedicat antreprenorilor, managerilor și profesioniștilor din județ.

„În Gala Oamenilor de Afaceri întotdeauna încercăm să felicităm agenții economici, oamenii de afaceri din Bucovina, fiindcă ei sunt cei care un an de zile se străduiesc ca totul să meargă bine”, a declarat Liliana Agheorghicesei, președintele Patronatelor IMM din județul Suceava.

Evenimentul a fost un prilej pentru dialog și networking, într-un context în care antreprenorii și reprezentanții companiilor au putut face schimb de experiență și idei. La eveniment au fost prezente și mai multe oficialități, printre care președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, sau ministrul educației, Mihai Dimian.

„Creșteri pentru toți oamenii care s-au strâns astăzi la un loc și creștere, în primul rând, dumneavoastră, oamenilor de afaceri”, a declarat Gheorghe Șoldan.

„Trebuie să aveți încredere, răbdare, să fiți perseverenți. În aceste șase luni de zile am încercat să am grijă de banii dumneavoastră, de banii pe care i-ați dat statului român”, a adăugat și ministrul interimar al Educației.

„Fără muncă și fără disciplină, perseverență, dăruire, ambiție, spirit de echipă nu poți să reușești în niciun domeniu”, a adăugat și Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj.

Unul dintre momentele Galei a fost dedicat recunoașterii performanței în antreprenoriat. Au fost evidențiate companii și oameni de afaceri cu rezultate și contribuții relevante pentru comunitatea suceveană.

„Am întâlnit foarte mulți antreprenori din țară care au un singur gând, și anume să reziste, să reziste, să reziste”, a afirmat jurnalistul Antena 3 CNN, Adrian Ursu.

„Cred că, încet-încet, Antena 3 devine parte din familia IMM România și acesta e un lucru îmbucurător și încurajator pentru noi”, a concluzionat Florin Jianu, președintele IMM România.

Antena 3 CNN a primit și un premiu în cadrul acestei Gale, drept recunoaștere pentru activitatea de susținere a antreprenorilor.