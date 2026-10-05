Costurile și concurența neloială, marile probleme ale antreprenorilor. Mesajul președintelui IMM România la Intelligent Money Academy

Florin Jianu susține că antreprenorii se confruntă în primul rând cu presiunea costurilor. Foto: Antena 3 CNN

Suceava a găzduit una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de afaceri din România. Peste 200 de antreprenori și 30 de speakeri de top au căutat soluții pentru ca impactul actualului context, tot mai dificil, asupra companiilor să fie cât mai atenuat. S-au dezbătut strategii de dezvoltare, soluții de finanțare și de creștere a locurilor de muncă, precum și accesul la resurse și tehnologii noi.

Care este marea problemă a antreprenoriatului din România în acest moment și care ar trebui să fie prima măsură pe care să o ia noii guvernanți? Florin Jianu, președintele IMM România, spune că, dincolo de soluțiile identificate în relația cu instituțiile statului, antreprenorii se confruntă în primul rând cu presiunea costurilor.

„Îngrijorări din partea antreprenorilor, dar și soluții pe care le-am văzut în cadrul Intelligent Money Academy, soluții în relația cu ANAF, în relația cu ANOFM, în relația cu instituțiile statului. Ca urmare a ceea ce noi am ridicat împreună, IMM România, Antena 3 CNN, s-a rezolvat și chestiunea legată de codurile CAEN, pentru că riscau sute de mii de antreprenori să își piardă afacerile dintr-o perspectivă simplă, administrativă. Am dat exemplul acesta pentru că sunt lucruri pe care le putem rezolva împreună.

Dar cea mai arzătoare problemă în acest moment este reprezentată de costuri: costurile privind energia, costurile privind motorina. Iar un guvern în funcție suntem convinși că poate să ia măsurile adecvate pentru a scădea aceste costuri și, implicit, inflația”, susține Florin Jianu, președinte IMM România.

Pe lângă costurile ridicate, antreprenorii se confruntă și cu o altă problemă care, potrivit reprezentantului IMM România, a ajuns în acest an pe primul loc în topul dificultăților din mediul de afaceri: concurența neloială.

„Concurența neloială are multe aspecte și, din păcate, noi am menționat acest lucru în urmă cu trei ani, când apăruse pe radarul nostru undeva spre locurile trei-cinci, dar anul acesta e pe primul loc. Și asta înseamnă, de fapt, că apare o economie paralelă, o economie pe care statul nu o stăpânește, o economie pe care antreprenorii corecți nu o mai stăpânesc și o economie care nu produce valoare adăugată, pentru că nu plătește taxe și impozite. Nu vedem banii ăștia că merg la școli, la sănătate, la bunăstarea noastră a tuturor”, atrage atenția președintele IMM România.