Șeful serviciului german de informații interne trage un semnal de alarmă privind tehnologiile din China: „Permit potențiale abuzuri”

În 2026, Beijingul este principalul partener comercial al Germaniei. Foto: Getty Images

Șeful serviciului german de informații interne, Sinan Selen, a tras un semnal de alarmă, luni, cu privire la riscurile legate de dezvoltarea rapidă a tehnologiilor chineze în Germania. Directorul BfV a avertizat că acestea ar putea ameninţa suveranitatea tehnologică şi securitatea ţării, relatează Agerpres.

Produsele tehnologice chineze „permit potenţiale abuzuri, plecând de la scurgeri de date la posibilitatea dezactivării complete", a declarat Sinan Selen, şeful Biroului de protecţie a Constituţiei BfV, cu prilejul unei audieri publice anuale a şefilor de servicii de informaţii în faţa unei comisii parlamentare.

Selen a avertizat că dependenţa crescândă de tehnologiile străine reprezintă o provocare pentru „rezilienţa” ţării.



Întrebat despre maşinile chinezeşti, ale căror vânzări cresc rapid pe segmentul electric, el a declarat că observă această situaţie „cu mare îngrijorare”. Șeful BfV a spus se teme de o „scurgere de date, susceptibilă să fie exploatată într-un mod inadecvat”.



„Dacă nu uităm apoi de disponibilitatea acestor date nu numai în cadrul companiilor, dar şi în cadrul unor autorităţi de stat, rezultă un vector de securitate căruia trebuie să-i acordăm mai multă atenţie”, a conchis el.



Guvernul german a adoptat în 2023 prima sa strategie privind China, anunţând că vrea să reducă riscurile legate de dependenţele excesive şi să favorizeze diversificarea lanţurilor de aprovizionare. În 2026, Beijingul este principalul partener comercial al Germaniei.