Atac armat la o școală din Serbia. Un elev a deschis focul cu o pușcă. Există victime

1 minut de citit Publicat la 12:17 24 Noi 2026 Modificat la 12:17 24 Noi 2026

Polițiștii au reușit să-l imobilizeze pe suspectul de 17 ani după ce, aparent, arma acestuia s-ar fi blocat. Foto: Getty Images

Un elev a deschis focul, marți, la un liceu din localitatea sârbă Kragujevac, situată în centrul țării, relatează AFP, citată de Agerpres. Două angajate ale școlii au fost rănite în urma atacului.

Agresorul, în vârstă de 17 ani, ar fi tras cu o pușcă în holul instituției. Primele informații, neconfirmate oficial, spun că arma suspectului s-ar fi blocat după primele focuri.

Astfel, poliția a reușit să-l imobilizeze și să îl aresteze.

?? A teenager opened fire at a technical school in Serbia, wounding two A 17-year-old student opened fire at the First Technical School in the Serbian city of Kragujevac, wounding two female staff members. According to Serbia’s Interior Ministry, two auxiliary personnel were injured: one woman was shot (preliminarily in the leg), and the second was hurt by shattered glass. Their lives are not in danger. Both received medical care. The suspect, a 17-year-old student of the same school, used a small-calibre rifle. Local media reported that the weapon jammed after the shots, allowing arriving police to quickly subdue and detain the teenager. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 24, 2026

"Două persoane au fost rănite, una, cel mai probabil de gloanțe, iar cealaltă, de cioburi de sticlă", au precizat autoritățile, adăugând că niciun elev nu a fost rănit.

Motivul atacului nu a fost imediat clar. Anchetatorii încearcă să stabilească circumstanțele incidentului.

În 2023, un elev de 13 ani a ucis cu pistolul zece oameni într-o școală din Belgrad

AFP amintește că atacurile armate în școli sunt relativ rare în Serbia. Pe 3 mai 2023, țara balcanică a fost profund afectată de un incident extrem de violent în care un elev în vârstă de 13 ani a ucis alți nouă elevi și un agent de pază la o școală primara din Belgrad, folosindu-se de un pistol sustras de la tatăl său.

Autorul atacului a fost internat într-un centru psihiatric, fiind prea tânăr pentru a fi urmărit penal, conform legislației sârbe.

Tatăl său a fost condamnat la 14 ani și șase luni de închisoare, în timp ce mama sa a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare în decembrie 2024. În noiembrie 2025, Curtea de Apel din Belgrad a anulat aceste condamnări și a ordonat un nou proces.