O țară din Caraibe renunță la vechiul sistem energetic și profită de El Niño ca să instaleze microrețele care pot rezista uraganelor

10 minute de citit Publicat la 11:21 24 Noi 2026 Modificat la 11:21 24 Noi 2026

Steagul Bahamasului lângă surse de energie regenerabilă. Ilustrație non-AI. Sursa foto: Getty Images

Munca adevărată se desfășoară în momentele de liniște. Atunci când nu sunt furtuni și nu există crize imediate. Tocmai în aceste perioade de răgaz - precum sezonul neobișnuit de liniștit al uraganelor din Atlantic din acest an, datorat celui mai puternic fenomen El Niño înregistrat vreodată - Caraibele se pot pregăti pentru furtunile din ce în ce mai puternice care se apropie.

„Una dintre lecțiile pe care mulți dintre noi le-am învățat este că insulele care folosesc anii mai liniștiți pentru a se pregăti sunt adesea cele care reușesc să se recupereze cel mai eficient”, spune David Gumbs, originar din Anguilla, care și-a petrecut o mare parte din carieră promovând energia regenerabilă în Caraibe, în special în Bahamas, potrivit BBC.

„Cea mai bună pregătire are loc cu luni și, adesea, chiar cu ani înainte de momentul în care este necesară”, adaugă acesta.

Locuitorii din Bahamas au unele dintre cele mai mari facturi la energie din lume

În întreaga regiune a Caraibelor, o componentă esențială a acestor pregătiri este cursa pentru dezvoltarea infrastructurii de energie regenerabilă, nu doar pentru a deveni mai rezistentă în fața uraganelor, ci și pentru a obține independența energetică. Locuitorii din Bahamas se confruntă adesea cu unele dintre cele mai mari facturi la energie din lume, din cauza generatoarelor diesel costisitoare, iar prețul combustibilului a crescut, în medie, cu 33% într-un singur an.

Bahamasul a lansat acum un experiment în timp real, care testează dacă securitatea energetică și reziliența climatică pot fi construite în urma unui dezastru natural și dacă o mică națiune insulară se poate desprinde de un sistem energetic învechit, bazat pe combustibili fosili.

Gumbs cunoaște mai bine decât majoritatea oamenilor importanța pregătirii pentru uragane. În 2017, când uraganul Irma, de categoria 5, a lovit insula Anguilla, acesta se adăpostea în baia locuinței sale. Furtuna a distrus 90% din infrastructura electrică a insulei.

„Casa mea era complet devastată, jumătate dintre membrii echipei mele aveau locuințele avariate, iar unele fuseseră distruse în totalitate”, spune Gumbs, directorul programului Islands Energy din cadrul Rocky Mountain Institute (RMI), o organizație nonprofit care dezvoltă inițiative de producere a energiei regenerabile în întreaga regiune a Caraibelor.

„Am rămas descurajați din punct de vedere psihologic și profund afectați emoțional. Încercam să-mi reconstruiesc echilibrul psihic în timp ce priveam o rețea electrică devastată.”

„Oamenii își doreau să reconstruiască mai bine”

Experiența lui Gumbs i-a influențat dorința de a aduce securitate energetică și reziliență în fața fenomenelor meteorologice extreme în țările din Caraibe.

Regiunea Caraibelor este extrem de vulnerabilă la fenomenele meteorologice extreme, iar Bahamasul s-a confruntat cu trei uragane majore în ultimul deceniu.

La doi ani după Irma, uraganul Dorian a lovit Bahamasul, devenind unul dintre cele mai devastatoare dezastre naturale din istoria țării și cea mai puternică furtună care a lovit regiunea de când au început măsurătorile.

După Dorian, locuitorii insulelor au fost puși în fața unei alegeri: să reconstruiască vechea rețea energetică dependentă de motorină, costisitoare și nesigură, sau să încerce o soluție nouă.

„Oamenii își doreau să reconstruiască mai bine”, spune Gumbs, care a petrecut mult timp în Bahamas pentru a contribui la dezvoltarea microrețelelor. Acestea sunt rețele electrice locale, de mici dimensiuni, care pot produce, stoca și distribui energie în mod independent de rețeaua principală.

Avantajele microrețelelor

Microrețelele pot utiliza hidroenergia, turbinele eoliene, panourile solare sau combustibili tradiționali, precum motorina. Microrețelele bazate pe surse regenerabile combină mai multe surse de energie cu sisteme de stocare în baterii, pentru a asigura furnizarea constantă a electricității atunci când lumina solară sau vântul nu sunt disponibile.

Nu fiecare utilizator are nevoie de propria baterie. În schimb, există o baterie comună, care deservește întreaga comunitate.

Acest lucru le face mai rezistente decât rețeaua electrică principală, deoarece depind într-o măsură mai mică de liniile electrice de transport pe distanțe lungi sau de importurile costisitoare de combustibil.

O rețea electrică ce nu funcționa

Uraganul Dorian a devenit un moment de cotitură pentru Bahamas și pentru sistemul său energetic. Principala companie de utilități, Bahamas Power and Light, a fost nevoită să „reconstruiască de la zero”, iar localnicii au trebuit să aștepte doi ani până să se poată reconecta din nou la rețeaua electrică principală.

Spitalele și școlile au fost distruse, iar economia a fost devastată. Pagubele provocate de Dorian au fost echivalente cu 25% din produsul intern brut al Bahamasului.

Abaco, un lanț de insule acoperite cu palmieri din nordul Bahamasului, a suportat cea mai mare parte a distrugerilor, alături de insula învecinată Grand Bahama. Mii de locuințe au fost rase de pe fața pământului.

74 de persoane au murit, alte 282 au fost date dispărute, iar 70.000 de oameni au rămas fără adăpost. Infrastructura energetică din Abaco a fost „devastată”.

Însă amploarea distrugerilor și infrastructura energetică învechită au creat și o oportunitate: locuitorii puteau adapta rețeaua la propriile nevoi energetice, în loc să fie nevoiți să repare un sistem vechi.

Insula nu fusese niciodată conectată la o rețea națională de electricitate. Bahamas Power and Light administra o rețea electrică locală, în care energia era produsă prin arderea motorinei importate.

Chiar și înainte de uraganul Dorian, întreruperile de curent erau frecvente, ceea ce îi obliga pe locuitori și pe proprietarii de afaceri să se bazeze pe generatoare diesel private.

„Aici există condiții dificile”, spune Gumbs, a cărui organizație, RMI, a avut un rol esențial în proiectarea microrețelelor bazate pe energie regenerabilă pentru instituții publice din Bahamas.

„Numeroasele furtuni și coroziunea fac ca sistemele energetice să fie costisitoare și dificil de întreținut”, explică acesta.

Puncte de lumină în întuneric

După uraganele Irma și Dorian, guvernul din Bahamas a invitat companii din sectorul energetic să dezvolte soluții pe termen lung pentru insulele Abaco și Eleuthera.

„Să continuăm pe un drum al energiei costisitoare și nesigure sau să ne orientăm către un viitor în care energia este sustenabilă, accesibilă și sigură”, declara la acel moment prim-ministrul Philip Davis.

Proiectele de microrețele instalate în trei școli din Abaco asigură acum 90% din necesarul lor de energie prin panouri solare și baterii de stocare. În același timp, școlile pot funcționa și ca adăposturi în timpul uraganelor.

Una dintre școli se confrunta cu până la cinci întreruperi de curent pe zi. Noul sistem a permis desfășurarea cursurilor fără întreruperi.

Sistemele școlare din Abaco, care deservesc aproximativ 10.000 de locuitori, reprezintă un „exemplu foarte concret” al eficienței microrețelelor, spune Gumbs.

„Directorul școlii primare Man-O-War Cay mi-a povestit că, în timpul unei pene de curent care a afectat întreaga insulă Abaco, a privit în jur și a observat că școala era în continuare luminată, deoarece panourile solare și bateriile sale furnizau energie”, spune Gumbs.

„În cuvintele directorului, sistemul a însemnat că «viața poate continua». Aceasta este, de fapt, adevărata valoare a unei microrețele în ceea ce privește reziliența.”

Alte două microrețele sunt în curs de dezvoltare și vor alimenta două clinici medicale și un complex administrativ guvernamental.

„Ca națiune insulară, Bahamasul s-a bazat în mod tradițional pe combustibili importați pentru producerea electricității”, spune Emre Ozer, directorul de proiect al EA Energy în Bahamas.

„Contribuim la construirea unui sistem electric mai curat și mai rezistent”

Creșterea utilizării energiei regenerabile îmbunătățește securitatea energetică pe termen lung a țării, prin reducerea dependenței de piețele internaționale de combustibili.

„Contribuim la construirea unui sistem electric mai curat și mai rezistent pentru generațiile viitoare”, afirmă Ozer.

EA Energy a ajuns în Abaco în 2024, în cadrul unei inițiative guvernamentale menite să aducă energie curată pe insule.

Compania, deținută în proporție de 70% de un grup de companii private turcești și bahamiene, iar în proporție de 30% prin acțiuni deținute public, construiește pe insulă un proiect de microrețea hibridă, care combină gazele naturale, energia solară și stocarea energiei în baterii.

Cele două microrețele pe care EA Energy le construiește pe aceste insule sunt proiectate nu doar pentru a rezista unor condiții extreme, precum vânturi de 200 mph (322 km/h), ci și pentru a funcționa în sistem hibrid, integrând energia solară, bateriile de stocare și producția de electricitate pe bază de gaze într-un singur sistem, explică Ozer.

Rețeaua va deveni operațională în mai 2027

Astfel, energia regenerabilă poate fi utilizată atunci când este disponibilă, bateria poate răspunde rapid la fluctuațiile consumului, iar motoarele pe gaz asigură o alimentare stabilă atunci când energia solară nu este suficientă pentru acoperirea cererii.

Când rețeaua va deveni operațională, în mai 2027, Ozer susține că aceasta va furniza 1.305 MW de electricitate și va avea o capacitate de stocare în baterii de 20 MWh. Potrivit acestuia, combinația va fi suficientă pentru alimentarea a aproximativ 2.000-3.000 de gospodării timp de un an și pentru acoperirea a 100% din necesarul energetic al insulei Abaco.

Națiunile insulare mici au „avantajul unui teren aproape neexplorat” atunci când vine vorba despre adoptarea sistemelor de energie regenerabilă, spune Mundu Mustafa, specialist în sisteme de energie regenerabilă la Universitatea Internațională Kampala din Uganda, care a publicat mai multe studii despre microrețele.

„Acestea au adesea posibilitatea de a trece direct la sisteme energetice moderne, amplasând instalații solare, eoliene și baterii de stocare aproape de locurile în care electricitatea este utilizată”, explică acesta.

Potrivit specialistului, această abordare reduce necesitatea unor infrastructuri costisitoare de transport al energiei, diminuează pierderile și facilitează integrarea diferitelor surse de electricitate.

„Funcționarea în insulă”: de la vulnerabilitate la rezistență

Noile microrețele au mai multe avantaje față de vechiul sistem, în special atunci când au loc fenomene meteorologice extreme.

Combustibilul nu este doar costisitor, ci trebuie transportat cu nave care nu pot ajunge la insule în timpul furtunilor.

Numeroase comunități insulare mici „depind de o singură centrală electrică centralizată sau de linii de transport fragile, ceea ce înseamnă că o singură linie avariată poate lăsa comunități întregi fără electricitate timp de zile sau chiar săptămâni”, spune Mustafa.

În timpul uraganului Dorian, principala centrală electrică din Abaco a supraviețuit în mare parte furtunii. Liniile electrice au fost cele distruse, ceea ce a făcut imposibilă furnizarea energiei către populație.

Rețelele bazate pe energie regenerabilă îmbunătățesc reziliența prin producerea și gestionarea locală a electricității.

Potrivit lui Mustafa, principalul lor avantaj este capacitatea de „funcționare în insulă” (islanding), adică posibilitatea de a se deconecta de la o rețea avariată și de a continua să funcționeze independent.

Locuri de muncă noi

Deși microrețelele nu elimină complet întreruperile de curent, ele pot menține în funcțiune serviciile esențiale pe parcursul unor pene de electricitate prelungite, mutând capacitatea de rezistență de la infrastructura îndepărtată către resursele energetice locale.

Microrețelele aduc și locuri de muncă în comunitățile insulare.

Din cei 60 de angajați ai EA Energy, 10 sunt bahamieni, iar Ozer spune că firma se concentrează pe pregătirea profesională a localnicilor, pentru a le oferi oportunități de angajare pe termen lung.

RMI are o abordare similară: derulează un program de formare de șase luni, prin care localnicii dobândesc competențele necesare pentru tranziția către energia regenerabilă. Aceștia sunt instruiți să instaleze și să repare rețelele, astfel încât, în timpul unei furtuni, comunitățile să nu fie nevoite să aștepte ajutor din exterior.

„Abordarea noastră este foarte diferită, deoarece vrem să ne responsabilizăm și să ne sprijinim propria comunitate”, spune Gumbs.

Tranziția energetică din Caraibe, o mișcare regională

Bahamasul este un lider important în tranziția către microrețele, afirmă Gumbs, însă acesta consideră că tranziția energetică din Caraibe este o mișcare regională.

Insulele Virgine avansează în dezvoltarea centralelor electrice virtuale, care reunesc sistemele solare rezidențiale într-o singură rețea coordonată.

În același timp, Dominica investește într-o combinație de surse regenerabile, inclusiv energie geotermală, despre care estimează că va acoperi peste 70% din necesarul energetic al țării până în 2030.

În Puerto Rico, după ce uraganul Maria a scos la iveală vulnerabilitatea unei rețele centralizate în 2017, comunitățile au început să investească în sisteme solare și microrețele cu baterii de stocare.

Insula dispune acum de o combinație de proiecte inițiate de comunități, integrate în planificarea regională a microrețelelor.

Potrivit lui Mustafa, Puerto Rico reprezintă una dintre cele mai atent monitorizate tranziții către reziliență din lume, deși mai sunt încă multe lucruri de făcut.

Țări mai mari, provocări mai mari

Pentru țările mari, o astfel de tranziție este mai dificilă.

Multe state dezvoltate și-au construit sistemele electrice în jurul unor centrale mari, centralizate, și al unor rețele extinse de transport al energiei, în urmă cu mai multe decenii, subliniază Mustafa.

„Aceste sisteme rămân valoroase, dar modernizarea lor este costisitoare și complexă din punct de vedere tehnic.”

Totuși, dimensiunile reduse ale unei țări nu garantează automat o tranziție ușoară.

Cele mai mari obstacole sunt adesea accesul la finanțare accesibilă, existența tehnicienilor calificați și asigurarea întreținerii pe termen lung, spune Mustafa.

„Multe state insulare mici se confruntă cu costuri mai mari pentru echipamente din cauza dimensiunii reduse a pieței lor.”

Panourile solare, bateriile, turbinele eoliene și toate tehnologiile moderne necesare pentru construirea unei rețele sunt deja disponibile, observă Gumbs.

Provocarea mai dificilă este crearea reglementărilor și a proiectelor necesare pentru implementarea lor.

Este esențial și ca tehnologiile bazate pe energie regenerabilă să fie proiectate astfel încât să reziste fenomenelor meteorologice extreme, pentru a face față acelorași condiții naturale care au distrus sistemele energetice anterioare, bazate pe combustibili fosili.

Însă, având în vedere sezonul liniștit din acest an, testul ar putea avea loc abia anul viitor.

Pentru Gumbs, construirea unei microrețele înseamnă mai mult decât reziliență energetică.

„Într-un fel, am suferit de stres posttraumatic (PTSD) după uraganul Irma, însă faptul că am văzut speranța, puterea și solidaritatea comunității noastre m-a ajutat să mă vindec”, spune acesta.

„Furtunile majore lasă în urmă distrugeri fizice, dar și amintiri emoționale de durată. Pentru mulți dintre noi, reziliența a devenit ceva profund personal, deoarece am trăit direct ce înseamnă atunci când sistemele esențiale cedează și comunități întregi sunt nevoite să se recupereze împreună.”