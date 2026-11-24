1 minut de citit Publicat la 11:18 24 Noi 2026 Modificat la 11:18 24 Noi 2026

Ministerul Energiei analizează mai multe scheme pentru a ține sub control prețurile mari la electricitate, iar una dintre ele este o suprataxă de tip "Robin Hood" pe supraprofiturile producătorilor. FOTO: Agerpres

Ministerul Energiei analizează mai multe scheme pentru a ține sub control prețurile mari la electricitate, iar una dintre ele este o suprataxă de tip "Robin Hood" pe supraprofiturile producătorilor, a declarat marți ministrul Energiei Dumitru Chisăliță. Banii strânși ar putea ajunge la anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub formă de credite fiscale, a declarat ei, iar prosumatorii nu vor fi afectați.

"Avem mult mai multe scheme în analiză la nivel instituțional. Una dintre scheme ia în calcul taxa Robin Hood", a spus ministrul Energiei.

Chisăliță a precizat că măsura nu îi vizează pe prosumatori, adică pe cei care își produc singuri energia, de exemplu din panouri fotovoltaice, și vând surplusul în rețea. "Nu taxăm prosumatorii. E vorba de a ne uita la supraprofituri", a explicat el.

Potrivit ministrului, banii colectați "ar putea fi direcționați către anumiți consumatori casnici sau non-casnici, sub forma unor credite fiscale".

Anterior, ministrul indicase ca beneficiari doar marii consumatori din afara gospodăriilor, adică firmele care folosesc mult curent și au fost puternic afectate de scumpiri.

Ministrul a spus că taxa numită Robin Hood ar trebui să funcționeze mai ales ca un instrument de presiune asupra producătorilor. "Această suprataxă ar trebui să îi determine pe unii să fie mai confortabili în a scădea prețul decât a plăti taxa", a declarat Chisăliță.

Suprataxa face parte dintr-un pachet mai larg de proiecte de lege pregătite de Ministerul Energiei pentru a limita creșterea prețurilor la electricitate.

"Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare", a explicat în 16 noiembrie ministrul.

Taxa ar urma să se aplice doar în această iarnă, cel târziu până la 1 aprilie. Nu s-a stabilit încă nici nivelul taxei, nici pragul de preț de la care ar începe să se aplice.

"Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând", a spus atunci Chisăliță.