6 minute de citit Publicat la 10:30 24 Noi 2026 Modificat la 11:15 24 Noi 2026

AUR mai arată că, la 5 octombrie 2024, Curtea Constituțională a eliminat din competiția electorală un candidat înregistrat legal. Foto: Agerpres

AUR a prezentat, luni seară, raportul „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni”, un document de 436 de pagini care analizează circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din 2024, decizia Curții Constituționale și rolul instituțiilor statului în evenimentele care au precedat anularea scrutinului. Publicarea raportului AUR are loc în contextul în care documentul pregătit de Administrația Prezidențială privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 este încă în lucru, la aproape doi ani de la scrutin, și nu are, deocamdată, o dată de publicare.

În raport, partidul susține că, la aproape doi ani de la decizia CCR, acuzațiile care au stat la baza anulării alegerilor nu au fost dovedite prin date concrete. În document se afirmă că judecătorii constituționali au depășit atribuțiile prevăzute de lege și au anulat votul românilor „exercitând o putere pe care și-au atribuit-o prin interpretare”.

„Articolul 52 din Legea nr. 370/2004 cere fraudă dovedită. Curtea a avut doar note de informare cu o cifră fără sursă, 25.000 de conturi, declarată nedovedită în scris de TikTok. Niciunul dintre documente nu identifică autorul vreunei operațiuni, nu cuantifică vreun efect asupra vreunui vot și nu privește votarea sau stabilirea rezultatelor. Nicio anchetă penală ulterioară nu poate aduce retroactiv probele care lipseau la 6 decembrie 2024”, se arată în raport.

AUR susține, de asemenea, că una dintre cele trei probe invocate în sprijinul anulării scrutinului, campania neetichetată de pe TikTok, ar fi fost plătită de PNL.

„Una dintre cele trei probe pe care s-a întemeiat anularea, campania neetichetată de pe TikTok, a fost o campanie plătită de un partid aflat la guvernare, printr-o agenție românească și o platformă românească, în lei, cu influenceri români care nu știau pe cine promovează. Serviciile au prezentat-o la 4 decembrie 2024 drept element al unei ingerințe, fără să spună cine a plătit, deși ANAF ancheta deja. Nu era nici străină, nici a candidatului. Era a PNL”, afirmă autorii documentului.

AUR acuză CCR că și-a depășit atribuțiile

Raportul susține că statul a lipsit de efecte voturile legal exprimate de 9.242.186 de cetățeni și a lăsat fără rezultat voturile a peste 53.000 de români din turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Niciunul dintre acești alegători nu încălcase legea. Hotărârea s-a dat fără părți, fără apărare, fără ca participarea procurorului să figureze în act și fără cale de atac. Instanțele au refuzat asigurarea dovezilor și au exclus din judecată temeinicia hotărârii executate. În România, o amendă contravențională are mai multe garanții decât votul pentru alegerea Președintelui”, se arată în raport.

AUR mai arată că, la 5 octombrie 2024, Curtea Constituțională a eliminat din competiția electorală un candidat înregistrat legal de Biroul Electoral Central, pe baza unor criterii pe care Parlamentul nu le-ar fi legiferat.

În ceea ce privește decizia din 6 decembrie 2024, raportul afirmă că CCR și-a atribuit puterea de a anula din oficiu întregul proces electoral, în afara condițiilor prevăzute de articolul 52 din Legea nr. 370/2004, care limitează remediul la repetarea aceluiași tur de scrutin afectat de fraudă, cu aceiași candidați.

„Curtea Constituțională a stabilit prin propriile hotărâri regulile aplicabile candidaturilor, anulării alegerilor și exercitării în continuare a atribuțiilor prezidențiale. Curtea și-a conferit o putere absolută. A cumulat rolul de instanță constituțională cu cel de legiuitor, legiferând în locul Parlamentului României. A subordonat voinței celor nouă judecători și a partidelor aflate la guvernare exercitarea suveranității naționale prin votul a milioane de cetățeni români. De fiecare dată, regula a fost stabilită de Curte, nu de lege”, susțin autorii raportului.

AUR susține că traseul documentelor care au stat la baza anulării este ascuns

O parte a documentului prezentat de AUR este dedicată modului în care acuzațiile privind presupusa ingerință în alegeri au ajuns la instituțiile statului și, ulterior, la Curtea Constituțională.

Potrivit raportului, acuzația inițială a fost formulată de organizații private în primele trei zile după vot și preluată de Comisia Europeană fără o constatare proprie. Autorii susțin că aceasta a fost pusă în mișcare printr-un mecanism de semnalare al acelorași organizații, solicitat platformelor de Comisia Europeană la 28 noiembrie 2024, despre care afirmă că nu era cunoscut Biroului Electoral Central și competitorilor electorali și nu a fost menționat în hotărârea de anulare.

Raportul mai arată că un organism fără competență electorală, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a conferit acuzației autoritatea statului, iar Curtea Constituțională i-a dat forța unei hotărâri definitive. Autorii afirmă că nu se poate stabili dacă și pe ce cale analizele organizațiilor au ajuns la CCR, întrucât instituțiile care dețin documentele refuză să le comunice.

„Nimeni nu răspunde. Actele care au dus la anulare au autori, dar traseul lor până la Curtea Constituțională este ascuns. Administrația Prezidențială a declarat în scris, prin adresa nr. DRA1/P/336 din 22 ianuarie 2026, că Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu a transmis Curții niciun înscris. Obligația constituțională de a răspunde comisiilor parlamentare nu are sancțiune, ancheta parlamentară a fost respinsă la vot, autoritățile invitate nu au venit în fața Parlamentului, iar Consiliul Național al Audiovizualului a refuzat să răspundă. Judecătorii sunt protejați de lege atât pentru voturile lor, cât și față de trimiterea în judecată fără acordul colegilor. Răspunderea aparține Curții Constituționale, dar legea nu are niciun mecanism prin care să fie stabilită”, se mai arată în document.

De ce susține AUR că au fost anulate alegerile prezidențiale

În capitolul intitulat „De ce a fost anulat votul?”, autorii raportului afirmă că invocarea ingerinței ruse în sprijinul candidatului Călin Georgescu a oferit puterii politice din România o justificare pentru anularea scrutinului.

„În contextul războiului din Ucraina și al temerilor pentru securitatea României, cetățenii au putut accepta anularea propriului vot doar pentru că anularea le-a fost prezentată drept o măsură de apărare a țării împotriva unei ingerințe ruse”, se arată în raport.

Autorii susțin că decizia unanimă a celor nouă judecători CCR a fost influențată de presiunea politică și instituțională din acele zile, în condițiile în care conducerea statului, serviciile de informații, reacțiile europene și o parte importantă a discursului public prezentau alegerile drept o amenințare excepțională.

„Curtea Constituțională avea toate motivele să înțeleagă gravitatea propriei hotărâri. Nu era vorba despre o dispută obișnuită între candidați, ci despre desființarea unui scrutin pe care aceeași Curte îl confirmase definitiv. Cei nouă judecători au adoptat în unanimitate o măsură care afecta votul a milioane de cetățeni și punea în discuție respectarea legii și credibilitatea Curții Constituționale. Explicația stă în presiunea politică și instituțională din acele zile: conducerea statului, serviciile de informații, reacțiile europene și o parte importantă a discursului public converguseră spre prezentarea alegerilor ca amenințare excepțională. Într-o asemenea atmosferă, opoziția față de anulare putea fi prezentată ca opoziție față de apărarea statului. Presiunea nu trebuie să aibă neapărat forma unui ordin scris pentru a afecta deliberarea unei instituții politice”, se afirmă în raportul AUR.

„Partidelor învinse le oferea o explicație pentru oprirea competiției electorale și le permitea să evite discuția despre propriul eșec. Actorilor externi preocupați de perspectiva ca România să fie condusă de Călin Georgescu, un candidat din afara sferei lor de influență, acuzația le oferea justificarea unei intervenții asupra mediului informațional. Organizațiilor participante le confirma importanța și necesitatea activităților de monitorizare, iar instituțiilor de securitate le permitea să prezinte amenințarea ca pe o urgență de securitate națională”, se mai arată în document.

Concluzia autorilor raportului este că, la momentul anulării scrutinului, documentele invocate de Curtea Constituțională nu demonstrau existența fraudei prevăzute de lege.

„La 6 decembrie 2024, documentele invocate de Curtea Constituțională nu dovedeau frauda cerută de lege pentru anularea alegerilor”, concluzionează raportul prezentat de AUR.