6 minute de citit Publicat la 10:20 24 Noi 2026 Modificat la 10:20 24 Noi 2026

Kyiv Independent: Componente europene și americane fabricate în 2026, descoperite în dronele rusești care atacă Ucraina. FOTO: Profimedia Images

Componente produse în 2026 de companii americane și europene au fost găsite în dronele de atac rusești doborâte deasupra Ucrainei, arată documente obținute de Kyiv Independent. Descoperirea sugerează că, la peste patru ani de la începutul invaziei, Rusia obține în continuare tehnologie occidentală nouă, supusă restricțiilor, prin rețele de eludare a sancțiunilor care operează prin țări terțe.

La mijlocul lunii august, o dronă de atac rusească Gheran-4, cu motor cu reacție, a fost doborâtă deasupra regiunii Kiev. Unele dintre componentele ei au fost fabricate de producători din SUA și Europa cu doar câteva luni înainte ca Rusia să lanseze drona asupra Ucrainei. Informația apare într-un raport al serviciilor ucrainene de informații consultat de Kyiv Independent.

În interiorul unui Shahed cu reacție

La începutul acestui an, Rusia a început producția în masă a dronei Geran-4, cunoscută și sub denumirea iraniană Shahed. Noul model zboară mai repede și mai sus decât versiunile anterioare și este mai manevrabil. De atunci, Moscova a folosit-o masiv împotriva infrastructurii civile din Ucraina.

Potrivit informațiilor militare ucrainene, drona doborâtă în august a fost produsă în Zona Economică Specială Alabuga, unde se află cel mai mare centru de producție de astfel de drone din Rusia.

În interiorul dronei au fost găsite mai multe cipuri de temporizare cu marcaje care corespund companiei americane CTS Corporation. Codurile de dată arată că unele au fost produse în ianuarie, februarie și martie 2026. O diodă de putere atribuită companiei americane Vishay Intertechnology purta codul 2607. Acesta arată că piesa a fost fabricată în a șaptea săptămână din 2026, adică la jumătatea lunii februarie. Un microcontroler, un mic computer pe un singur cip, cu procesor și memorie, atribuit companiei franco-italiene STMicroelectronics, cu sediul în Elveția, avea codul 2606. Asta înseamnă că a fost produs la începutul lui februarie 2026. Inscripțiile arată că microcontrolerul a fost asamblat și testat în Malaysia, unde STMicroelectronics are o fabrică importantă pentru etapele finale de producție.

În doar câteva luni, aceste componente au ajuns din fabrici occidentale în interiorul unei drone rusești, care în august a vizat ținte din Ucraina. În total, în resturile dronei au fost găsite aproape 100 de componente fabricate în afara Rusiei. Cele mai multe au fost atribuite unor companii americane de tehnologie.

Nu toate piesele au marcaje din care să reiasă data fabricației, dar 12 dintre ele au. Niciuna nu provine din stocuri de dinainte de război: șapte au fost produse în 2026, trei în 2025 și două în 2024. Cu alte cuvinte, ele au fost fabricate la ani după ce UE și SUA au interzis exportul de microcipuri către Rusia, în urma invaziei pe scară largă din 2022.

Kyiv Independent și publicațiile partenere au trimis producătorilor fotografii cu componentele și le-au cerut să explice cum au ajuns piesele în Rusia.

Într-un răspuns scris, STMicroelectronics nu a comentat componenta respectivă și nici nu a explicat cum ar fi putut ajunge într-o dronă rusească. Compania a precizat doar că nu mai are activități în Rusia și că aplică un program global de respectare a regulilor comerciale.

Nici Vishay Intertechnology nu a explicat cum au ajuns piesele sale în drona rusească. Compania a declarat că a blocat toate livrările către Rusia în februarie 2022 și că împiedică activ exportul produselor sale cu încălcarea legislației americane, europene sau a oricăror alte reguli de control al exporturilor.

CTS Corporation nu a răspuns la solicitările repetate de comentarii.

Cartele SIM lituaniene în dronele rusești

Un alt raport al serviciilor ucrainene de informații, consultat de Kyiv Independent, conține fotografii cu opt cartele SIM emise de un operator de telefonie din Lituania. Ele au fost recuperate din drone lansate de Rusia asupra Ucrainei în 2025.

Cartelele SIM ajută dronele să se orienteze în zbor, explică Jonas Ohman, cofondator al Blue/Yellow, o organizație lituaniană care îi sprijină pe soldații ucraineni. Conectată la o rețea mobilă, drona își poate transmite poziția, își poate corecta traseul și poate trimite imagini video operatorilor. "Practic, e un telefon mobil care zboară", spune Ohman.

Se știa deja că Rusia folosește în drone cartele SIM de la operatori ruși, dar și din Belarus, Kazahstan și chiar Ucraina. Raportul arată însă că Rusia ar fi găsit și o cale de a obține cartele SIM europene pentru atacurile asupra Ucrainei.

Spre deosebire de cele rusești, cartelele străine o ajută pe Moscova să evite detectarea de către forțele ucrainene, explică Ohman. "În acest caz, e mult mai greu de înțeles la ce este folosită cartela. Practic, arată ca o comunicare mobilă obișnuită."

Toate cele opt cartele provin de la același operator, și anume Pildyk, marca de cartele preplătite a companiei lituaniene Tele2 Lietuva.

Linas Marcinkevicius, șeful departamentului de control al creditului și al riscurilor de la Tele2 Lietuva, a declarat într-un răspuns scris că acestea au fost cumpărate și activate în 2024.

Cum a reușit atunci Rusia să obțină cartele SIM europene, în condițiile în care sancțiunile UE sunt în vigoare

Potrivit Tele2 Lietuva, cartelele Pildyk se vând doar în Lituania, dar pot fi folosite abuziv de escroci și contrabandiști.

"Bănuim că există grupuri specializate care cumpără, activează și apoi revând aceste carteleEle pot ajunge la infractori, mai ales la cei implicați în fraude telefonice, la contrabandiști și, în cele din urmă, după cum am văzut, la agenți ai unor state ostile. Niciun operator nu este ferit de așa ceva.", a scris Marcinkevicius.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a precizat, într-un răspuns scris, că exportul de cartele SIM către Rusia este interzis prin sancțiunile UE. Acesta este permis doar în cazuri excepționale, cu autorizare specială de la autoritățile naționale. „Principala problemă nu este, de multe ori, exportul oficial din UE către Rusia sau Belarus, ci deturnarea, achiziția ilegală, revânzarea, stocarea sau folosirea abuzivă a cartelelor deja emise”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cartelele preplătite anonime pot facilita activitățile infracționale. Când au fost activate cele opt cartele Pildyk, în 2024, Lituania nu le cerea încă utilizatorilor să își verifice identitatea.

Situația s-a schimbat la 1 ianuarie 2025, când țara a introdus obligativitatea actului de identitate la cumpărarea cartelelor preplătite noi de la orice operator.

"În plus, a fost limitat numărul de cartele pe care le poate cumpăra o persoană, iar activarea lor în străinătate a fost blocată", a precizat Marcinkevicius.

În unele state ale UE, însă, cartelele SIM pot fi cumpărate în continuare fără act de identitate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, nu există o obligație la nivelul UE de înregistrare a cartelelor preplătite. "Este o competență națională, iar practica diferă. Germania, Polonia și alte state cer act de identitate, în timp ce alte state membre nu cer."

16.000 de componente din zeci de țări

De la începutul invaziei pe scară largă, anchetatorii au identificat peste 16.000 de componente fabricate în străinătate în dronele, rachetele și alte arme rusești, a transmis Parchetul General al Ucrainei într-un răspuns scris pentru Kyiv Independent. Piesele poartă marcajele unor producători din peste 30 de țări.

Cifra este de peste două ori mai mare decât cele aproximativ 6.300 de componente făcute publice până acum de serviciul ucrainean de informații militare (HUR) pe portalul War & Sanctions.

Pentru a urmări canalele de aprovizionare și a verifica respectarea sancțiunilor internaționale și a controalelor la export, Parchetul General a trimis 28 de cereri de asistență judiciară către autoritățile altor state.

Între timp, Ucraina continuă să găsească cele mai noi componente occidentale în cele mai noi arme rusești, spune Vladislav Vlasiuk, reprezentantul președintelui pentru politica de sancțiuni.

"În septembrie, într-o dronă Geran-5 doborâtă, am găsit un tranzistor de la un mare producător european, fabricat în februarie anul acesta", a declarat Vlasiuk pentru Kyiv Independent. "Asta înseamnă șapte luni de la fabrică până la o dronă rusească deasupra Ucrainei."

Kievul nu îi acuză pe producători că aprovizionează direct Rusia, a precizat Vlasiuk. Ucraina le cere însă să își controleze mult mai strict canalele de distribuție.

"Produsele nu ajung direct în Rusia. Trec printr-un lanț de trei sau patru intermediari, firme-paravan din țări terțe", a explicat el.

Potrivit lui Vlasiuk, pentru a închide acest canal sunt necesare trei lucruri. Intermediarii trebuie urmăriți penal, nu doar trecuți pe listele de sancțiuni. Producătorii trebuie să răspundă pentru utilizatorii finali ai produselor lor. Iar G7 trebuie să urmărească fluxurile financiare care țin în viață acest comerț.

"Informațiile financiare ar trebui să urmărească banii din spatele cipurilor la fel cum urmăresc banii din droguri. Cineva a plătit pentru fiecare componentă ajunsă în Rusia, iar unele bănci au procesat acele plăți.", a spus el.