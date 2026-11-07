Imagini din satelit: Rusia construiește într-un ritm alarmant noile drone cu reacție Gheran, similare celor doborâte recent de MApN

4 minute de citit Publicat la 08:00 07 Noi 2026 Modificat la 08:00 07 Noi 2026

Noile facilități de lansare a dronelor cu reacție Gheran-5 au fost construite într-un câmp aflat la 20 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina. Sursa foto: Copernicus Browser

Imaginile recente de satelit arată că Rusia a transformat, în doar câteva săptămâni, un teren gol aflat la aproape 4 kilometri de o bază aeriană din regiunea Rostov, într-o bază de rușii lansează noile drone de atac cu reacție de tip Gheran, informează Business Insider. Aviația militară română a doborât în luna octombrie două astfel de drone Gheran, deasupra Mării Negre.

Fotografiile au fost furnizate de firmele americane de imagistică prin satelit Vantor și Planet Labs și surprind ritmul lucrărilor la noua bază de drone Gheran din sud-vestul Rusiei, aflată la aproximativ 3-4 kilometri de baza aeriană din Milerovo, regiunea Rostov.

Drone cu reacție de tip Gheran-4 (prim-plan) și Gheran-5 (plan secund), prezentate de autoritățile ucrainene presei de la Kiev. Foto: Profimedia Images

În total, Rusia dispune, conform Business Insider, de cel puțin 12 situri de lansare pentru noile drone Gheran. În ultimele luni, Rusia s-a axat pe producția în masă a noilor sale drone cu motor cu reacție, care pun și mai multă presiune pe rețeaua de apărare aeriană deja suprasolicitată a Ucrainei.

O fotografie făcută pe 8 august arată că terenul din apropierea lui Millerovo era practic gol la acea vreme.

Satellite images show Russian occupiers built a large Geran launch base near the Millerovo military airfield in just a few months. The field was empty on August 8, and by October 27 there were at least eight equipped sites. It's a base for up to 100 launches a day. https://t.co/q0U3Ul6JCC — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2026

Până pe 12 septembrie, fundația pentru complex era deja vizibilă. Nouă zile mai târziu, amenajarea șantierului începuse să prindă formă.

Spencer Faragasso, cercetător principal la Institutul pentru Știință și Securitate Internațională, a declarat pentru Business Insider că cel mai probabil e vorba, în acest caz, de un nou centru de lansare pentru noile drone de atac Gheran-5 ale Rusiei.

Drona e una cu reacție și poate zbura cu viteze de până la 600 de kilometri pe oră, fiind cea mai rapidă dronă de atac a Rusiei, din acest moment.

Astfel de drone reprezintă majoră pentru Ucraina, care se teme că va trebui să le doboare cu rachete antiaeriene scumpe, pentru că multe dintre dronele interceptoare capabile să doboare vechile Gheranuri (cu elice) nu pot zbura suficient de repede pentru a ține pasul cu cele noi.

? Millerovo droneport: north of the airport in September, a site for launching Geran-4/5 jet drones was built, - Strategic Aviation ⚠️ In total, 11 stationary launchers for Geran-5 jet drones will be located, 5 of which have already been installed. In addition, 42 small garages have already been built here (each of which can contain one Geran-5); 32 larger protective structures (each of which can hold 2 UAVs) and 8 storage facilities (up to 50 UAVs) will be completed in the near future. A few kilometers from the droneport is the Millerovo airfield, from which Geran-2 UAVs are regularly launched; it contains 12 smaller garages, where almost no drones are stored. Part of the infrastructure on the site is fortified with earth. — MAKS 26 ??? (@Maks_NAFO_FELLA) November 3, 2026

Imaginile satelitare de la baza Milerovo arată că Rusia a amenajat cel puțin opt platforme de lansare la noua instalație, posibil toate pentru Gheran-5. Baza se află la aproximativ 20 de kilometri de granița cu Ucraina și la circa 200 de kilometri de linia frontului. O dronă lansată de aici poate lovi orașe mari precum Harkvo (circa 350 de kilometri distanță) sau Kiev (circa 700 de kilometri).

Noua dronă a Rusiei costă peste 100.000 de dolari, o rachetă antiaeriană de F-16 costă în jur de 400.000

Conform Reuters, noul sit de la Milerovo a putea lansa până la 100 de drone Gheran pe zi. Costul unei astfel de drone, conform ucrainenilor, este în jur de 115.000 de dolari. Rusia a lansat asupra Ucrainei, în luna octombrie, în jur de 4.000 de drone de atac, inclusiv Gheran-5, conform rapoartelor ucrainene, adică o medie de 133 de astfel de drone pe zi.

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a precizat joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că primește „destul de des mesaje noaptea privind dronele care vin în România”. Întrebat despre ce măsuri poate adopta România, pentru a nu mai fi nevoită să doboare drone de 50.000 de dolari cu rachete de 500.000 de dolari, trase de avioanele F-16, premierul român a menționat parteneriatul cu Ucraina în materie de drone și ajutorul oferit de NATO României.

„Este clar că trebuie să facem ceva mai mult pentru asta. Vreau să le mulțumesc militarilor pentru ceea ce fac, adică piloților români, marinarilor români, militarilor din forțele de uscat. După cum știți, vom dezvolta un proiect de aproximativ 200 de milioane de euro, împreună cu Ucraina, pentru că, din nefericire, din cauza războiului, au ajuns cei mai buni specialiști în drone. Avem și o prezență aliată puternică, care ne ajută să identificăm mai rapid aceste drone și să le putem doborî mai rapid”, a spus premierul Luca Niculescu.