România doboară drone de 50.000 de dolari cu rachete de 10 ori mai scumpe. Luca Niculescu: „E clar că trebuie să facem ceva mai mult”

1 minut de citit Publicat la 22:32 05 Noi 2026 Modificat la 22:42 05 Noi 2026

MApN a publicat în octombrie imagini cu dronele Geran doborâte deasupra Mării Negre. Sursa foto: Facebook/MApN/ Baza 86 Aeriană Borcea

Prim-ministrul României, Luca Niculescu, a precizat joi, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că primește „destul de des mesaje noaptea privind dronele care vin în România”. Întrebat despre ce măsuri poate adopta România, pentru a nu mai fi nevoită să doboare drone de 50.000 de dolari cu rachete de 500.000 de dolari, trase de avioanele F-16, premierul român a menționat parteneriatul cu Ucraina în materie de drone și ajutorul oferit de NATO României.

„Este clar că trebuie să facem ceva mai mult pentru asta. Vreau să le mulțumesc militarilor pentru ceea ce fac, adică piloților români, marinarilor români, militarilor din forțele de uscat. După cum știți, vom dezvolta un proiect de aproximativ 200 de milioane de euro, împreună cu Ucraina, pentru că, din nefericire, din cauza războiului, au ajuns cei mai buni specialiști în drone. Avem și o prezență aliată puternică, care ne ajută să identificăm mai rapid aceste drone și să le putem doborî mai rapid”, a spus premierul Luca Niculescu.

Șeful Executivului a menționa că „există un progres al României” în privința interceptării dronelor care încalcă spațiul aerian.

„Amintiți-vă cum era la început”, a spus premierul Luca Niculescu.

Armata română a doborât în acest an 5 drone care au încălcat spațiul aerian al României: 3 drone în august și alte 2 drone luna, trecută.